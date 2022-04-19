Рейтинг@Mail.ru
Показ рекламы в марте на сайте Rutube вырос более чем в три раза - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220419/rutube-1784243845.html
Показ рекламы в марте на сайте Rutube вырос более чем в три раза
Показ рекламы в марте на сайте Rutube вырос более чем в три раза - РИА Новости, 19.04.2022
Показ рекламы в марте на сайте Rutube вырос более чем в три раза
Крупные рекламодатели пришли на площадку Rutube, количество показов рекламы в марте на сайте rutube.ru выросло более чем в три раза, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:47
2022-04-19T10:47
общество
технологии
россия
rutube
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784243004_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_2b17e3e66a2f5a75c468e55888de9c79.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Крупные рекламодатели пришли на площадку Rutube, количество показов рекламы в марте на сайте rutube.ru выросло более чем в три раза, сообщил РИА Новости генеральный директор соцсети Александр Моисеев.По его словам, реклама размещается в формате прероллов, мидроллов, построллов, также авторы контента могут реализовывать рекламные интеграции и коллаборации с крупными брендами."Мы даем возможность всем пользователям видеохостинга делиться творчеством, обмениваться мнениями, реализовывать свои идеи и поддерживать интересных блогеров с помощью кнопки "В ТОП" и донатов. Маркируем только контент 18+, - добавил генеральный директор.Он указал, что Rutube работает в соответствии с законодательством РФ, поэтому видео, которые его нарушают, не проходят модерацию. По его информации, особенно тщательно модерируются видео на военную тематику, в связи с "законом о фейках" Rutube увеличил длительность модерации.
https://ria.ru/20220419/internet-1784234645.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784243004_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_51866d83b2a13a8f15a3eaa018c6872b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, rutube
10:47 19.04.2022
 
Показ рекламы в марте на сайте Rutube вырос более чем в три раза

Количество показов рекламы в марте на сайте Rutube выросло более чем в три раза

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании Rutube
Стенд компании Rutube - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Стенд компании Rutube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Крупные рекламодатели пришли на площадку Rutube, количество показов рекламы в марте на сайте rutube.ru выросло более чем в три раза, сообщил РИА Новости генеральный директор соцсети Александр Моисеев.
"Мы даем возможность нашим пользователям монетизировать контент. В связи с последними событиями на Rutube пришли не только топовые блогеры и новые пользователи, но и крупные российские рекламодатели. В марте 2022 года количество показов рекламы на сайте rutube.ru выросло более чем в три раза", - сказал Моисеев.
По его словам, реклама размещается в формате прероллов, мидроллов, построллов, также авторы контента могут реализовывать рекламные интеграции и коллаборации с крупными брендами.
"Мы даем возможность всем пользователям видеохостинга делиться творчеством, обмениваться мнениями, реализовывать свои идеи и поддерживать интересных блогеров с помощью кнопки "В ТОП" и донатов. Маркируем только контент 18+, - добавил генеральный директор.
Он указал, что Rutube работает в соответствии с законодательством РФ, поэтому видео, которые его нарушают, не проходят модерацию. По его информации, особенно тщательно модерируются видео на военную тематику, в связи с "законом о фейках" Rutube увеличил длительность модерации.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
10:10
Число уникальных пользователей Rutube за март превысило 21 миллион
 
ОбществоТехнологииРоссияRutube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала