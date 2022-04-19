https://ria.ru/20220419/rutube-1784243845.html
Показ рекламы в марте на сайте Rutube вырос более чем в три раза
Показ рекламы в марте на сайте Rutube вырос более чем в три раза - РИА Новости, 19.04.2022
Показ рекламы в марте на сайте Rutube вырос более чем в три раза
Крупные рекламодатели пришли на площадку Rutube, количество показов рекламы в марте на сайте rutube.ru выросло более чем в три раза, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:47
2022-04-19T10:47
2022-04-19T10:47
общество
технологии
россия
rutube
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Крупные рекламодатели пришли на площадку Rutube, количество показов рекламы в марте на сайте rutube.ru выросло более чем в три раза, сообщил РИА Новости генеральный директор соцсети Александр Моисеев.По его словам, реклама размещается в формате прероллов, мидроллов, построллов, также авторы контента могут реализовывать рекламные интеграции и коллаборации с крупными брендами."Мы даем возможность всем пользователям видеохостинга делиться творчеством, обмениваться мнениями, реализовывать свои идеи и поддерживать интересных блогеров с помощью кнопки "В ТОП" и донатов. Маркируем только контент 18+, - добавил генеральный директор.Он указал, что Rutube работает в соответствии с законодательством РФ, поэтому видео, которые его нарушают, не проходят модерацию. По его информации, особенно тщательно модерируются видео на военную тематику, в связи с "законом о фейках" Rutube увеличил длительность модерации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, rutube
Показ рекламы в марте на сайте Rutube вырос более чем в три раза
Количество показов рекламы в марте на сайте Rutube выросло более чем в три раза
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Крупные рекламодатели пришли на площадку Rutube, количество показов рекламы в марте на сайте rutube.ru выросло более чем в три раза, сообщил РИА Новости генеральный директор соцсети Александр Моисеев.
"Мы даем возможность нашим пользователям монетизировать контент. В связи с последними событиями на Rutube пришли не только топовые блогеры и новые пользователи, но и крупные российские рекламодатели. В марте 2022 года количество показов рекламы на сайте rutube.ru выросло более чем в три раза", - сказал Моисеев.
По его словам, реклама размещается в формате прероллов, мидроллов, построллов, также авторы контента могут реализовывать рекламные интеграции и коллаборации с крупными брендами.
"Мы даем возможность всем пользователям видеохостинга делиться творчеством, обмениваться мнениями, реализовывать свои идеи и поддерживать интересных блогеров с помощью кнопки "В ТОП" и донатов. Маркируем только контент 18+, - добавил генеральный директор.
Он указал, что Rutube
работает в соответствии с законодательством РФ, поэтому видео, которые его нарушают, не проходят модерацию. По его информации, особенно тщательно модерируются видео на военную тематику, в связи с "законом о фейках" Rutube увеличил длительность модерации.