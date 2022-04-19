https://ria.ru/20220419/rutube-1784241761.html

Rutube планирует сотрудничать с киностудией "Беларусьфильм"

Rutube планирует сотрудничать с киностудией "Беларусьфильм" - РИА Новости, 19.04.2022

Rutube планирует сотрудничать с киностудией "Беларусьфильм"

Социальная сеть Rutube планирует пополнить библиотеку иностранным контентом и начать сотрудничать с киностудией "Беларусьфильм", сообщил РИА Новости генеральный РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:39

2022-04-19T10:39

2022-04-19T10:54

общество

технологии

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Социальная сеть Rutube планирует пополнить библиотеку иностранным контентом и начать сотрудничать с киностудией "Беларусьфильм", сообщил РИА Новости генеральный директор соцсети Александр Моисеев.Он отметил, что все СМИ размещаются на платформе в разделе "Новости и СМИ" и поддерживаются на главной странице в подборках "Новости и события", "Сейчас ищут" и "Новостные каналы"."Также в разделах есть баннеры, на которых продвигается контент СМИ. Для телеканалов предусмотрены дополнительные разделы "ТВ-каналы" и "ТВ-эфиры", в которых их контент тоже поддерживается", - добавил генеральный директор.

https://ria.ru/20220419/internet-1784234645.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, технологии