https://ria.ru/20220419/rutube-1784241761.html
Rutube планирует сотрудничать с киностудией "Беларусьфильм"
Rutube планирует сотрудничать с киностудией "Беларусьфильм" - РИА Новости, 19.04.2022
Rutube планирует сотрудничать с киностудией "Беларусьфильм"
Социальная сеть Rutube планирует пополнить библиотеку иностранным контентом и начать сотрудничать с киностудией "Беларусьфильм", сообщил РИА Новости генеральный РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:39
2022-04-19T10:39
2022-04-19T10:54
общество
технологии
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Социальная сеть Rutube планирует пополнить библиотеку иностранным контентом и начать сотрудничать с киностудией "Беларусьфильм", сообщил РИА Новости генеральный директор соцсети Александр Моисеев.Он отметил, что все СМИ размещаются на платформе в разделе "Новости и СМИ" и поддерживаются на главной странице в подборках "Новости и события", "Сейчас ищут" и "Новостные каналы"."Также в разделах есть баннеры, на которых продвигается контент СМИ. Для телеканалов предусмотрены дополнительные разделы "ТВ-каналы" и "ТВ-эфиры", в которых их контент тоже поддерживается", - добавил генеральный директор.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, технологии
10:39 19.04.2022 (обновлено: 10:54 19.04.2022)
Rutube планирует сотрудничать с киностудией "Беларусьфильм"
Социальная сеть Rutube планирует сотрудничать с киностудией "Беларусьфильм"
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Социальная сеть Rutube планирует пополнить библиотеку иностранным контентом и начать сотрудничать с киностудией "Беларусьфильм", сообщил РИА Новости генеральный директор соцсети Александр Моисеев.
"Что касается контентной составляющей видеохостинга, в планах – сотрудничество с киностудией "Беларусьфильм". Также мы рассматриваем возможность пополнить библиотеку Rutube иностранным контентом - индийским, китайским, южнокорейским", - сказал Моисеев на вопрос о партнерстве с другими странами.
Он отметил, что все СМИ размещаются на платформе в разделе "Новости и СМИ" и поддерживаются на главной странице в подборках "Новости и события", "Сейчас ищут" и "Новостные каналы".
"Также в разделах есть баннеры, на которых продвигается контент СМИ. Для телеканалов предусмотрены дополнительные разделы "ТВ-каналы" и "ТВ-эфиры", в которых их контент тоже поддерживается", - добавил генеральный директор.