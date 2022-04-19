https://ria.ru/20220419/rusofobiya-1784219544.html
Русофобия в Прибалтике началась не 24 февраля, заявил Алиханов
Русофобия в Прибалтике началась не 24 февраля, заявил Алиханов - РИА Новости, 19.04.2022
Русофобия в Прибалтике началась не 24 февраля, заявил Алиханов
Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что антироссийские и русофобские настроения в Прибалтике появились гораздо раньше 24 февраля нынешнего года, и РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T08:21
2022-04-19T08:21
2022-04-19T08:21
россия
калининград
калининградская область
антон алиханов
прибалтика
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КАЛИНИНГРАД, 19 апр – РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что антироссийские и русофобские настроения в Прибалтике появились гораздо раньше 24 февраля нынешнего года, и это повлияло на дипломатические отношения этих стран с Россией.
https://ria.ru/20220419/kaliningrad-1784216080.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, калининград, калининградская область, антон алиханов, прибалтика
Русофобия в Прибалтике началась не 24 февраля, заявил Алиханов
Глава Калининградской области Алиханов: русофобия в Прибалтике началась не 24 февраля