https://ria.ru/20220419/rusofobiya-1784219544.html

Русофобия в Прибалтике началась не 24 февраля, заявил Алиханов

Русофобия в Прибалтике началась не 24 февраля, заявил Алиханов - РИА Новости, 19.04.2022

Русофобия в Прибалтике началась не 24 февраля, заявил Алиханов

Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что антироссийские и русофобские настроения в Прибалтике появились гораздо раньше 24 февраля нынешнего года, и РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T08:21

2022-04-19T08:21

2022-04-19T08:21

россия

калининград

калининградская область

антон алиханов

прибалтика

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КАЛИНИНГРАД, 19 апр – РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что антироссийские и русофобские настроения в Прибалтике появились гораздо раньше 24 февраля нынешнего года, и это повлияло на дипломатические отношения этих стран с Россией.

https://ria.ru/20220419/kaliningrad-1784216080.html

россия

калининград

калининградская область

прибалтика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, калининград, калининградская область, антон алиханов, прибалтика