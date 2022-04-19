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Русофобия в Прибалтике началась не 24 февраля, заявил Алиханов - РИА Новости, 19.04.2022
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Русофобия в Прибалтике началась не 24 февраля, заявил Алиханов
Русофобия в Прибалтике началась не 24 февраля, заявил Алиханов - РИА Новости, 19.04.2022
Русофобия в Прибалтике началась не 24 февраля, заявил Алиханов
Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что антироссийские и русофобские настроения в Прибалтике появились гораздо раньше 24 февраля нынешнего года, и РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T08:21
2022-04-19T08:21
россия
калининград
калининградская область
антон алиханов
прибалтика
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КАЛИНИНГРАД, 19 апр – РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что антироссийские и русофобские настроения в Прибалтике появились гораздо раньше 24 февраля нынешнего года, и это повлияло на дипломатические отношения этих стран с Россией.
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россия
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россия, калининград, калининградская область, антон алиханов, прибалтика
08:21 19.04.2022
 
Русофобия в Прибалтике началась не 24 февраля, заявил Алиханов

Глава Калининградской области Алиханов: русофобия в Прибалтике началась не 24 февраля

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов . Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 19 апр – РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что антироссийские и русофобские настроения в Прибалтике появились гораздо раньше 24 февраля нынешнего года, и это повлияло на дипломатические отношения этих стран с Россией.
"Истероидное поведение наших соседей и антироссийское, откровенно русофобское настроение началось не 24 февраля 2022 года. Они в своей русофобии давно себя возгоняли к тому, где они очутились в смысле дипломатических отношений с нашей страной сейчас", - заявил Алиханов в интервью РИА Новости.
Рыбная деревня в Калининграде - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
07:04
Алиханов заявил, что блокада Калининградской области невозможна
 
РоссияКалининградКалининградская областьАнтон АлихановПрибалтика
 
 
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