https://ria.ru/20220419/rusagro-1784225458.html

"Русагро" планирует выкупить российский бизнес Valio, сообщили СМИ

"Русагро" планирует выкупить российский бизнес Valio, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.04.2022

"Русагро" планирует выкупить российский бизнес Valio, сообщили СМИ

Группа "Русагро" планирует выкупить российский бизнес финской Valio, которая объявила о своем уходе из России на фоне военной операции на Украине, пишет газета... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T09:24

2022-04-19T09:24

2022-04-19T09:24

экономика

россия

украина

газпромбанк

московская область (подмосковье)

русагро

valio ltd.

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Группа "Русагро" планирует выкупить российский бизнес финской Valio, которая объявила о своем уходе из России на фоне военной операции на Украине, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в инвестиционных кругах.При этом, по словам источника, знающего об условиях сделки, помимо производственной площадки в нее также должны входить права на использования бренда Viola, но без связки с Valio.Для "Русагро" покупка бизнеса Valio с правами на использование марки Viola укладывается в стратегию по расширению портфеля b2c-брендов, отмечает изданию гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев. Таким образом группа получает доступ к системе дистрибуции и выход на розничный рынок в сегменте плавленых сыров, для производства которых может поставлять сырье с других своих площадок, поясняет эксперт.По его словам, бренд Viola - ключевой актив Valio в России, а без прав на использование марки покупателю завода потребовалось бы разрабатывать новый продукт, что с учетом очень конкурентного рынка было бы крайне сложно. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов добавляет изданию, что для "Русагро" покупка активов Valio в России - это еще и возможность использования 137,22 миллиона долларов, которые группа хотела выплатить акционерам в качестве дивидендов, но отказалась от этих планов.Valio сообщила об уходе с российского рынка 7 марта в связи с военной операцией РФ на Украине. Компания управляет заводом в Ершово (Московская область) мощностью 15 тысяч тонн продукции в год. Завод специализируется на выпуске плавленого сыра под брендами Oltermanni и Viola, а также на нарезке и фасовке желтых сыров.Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции.

https://ria.ru/20220406/carlsberg-1782025657.html

россия

украина

московская область (подмосковье)

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, украина, газпромбанк, московская область (подмосковье), русагро , valio ltd.