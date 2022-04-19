Рейтинг@Mail.ru
"Русагро" планирует выкупить российский бизнес Valio, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220419/rusagro-1784225458.html
"Русагро" планирует выкупить российский бизнес Valio, сообщили СМИ
"Русагро" планирует выкупить российский бизнес Valio, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.04.2022
"Русагро" планирует выкупить российский бизнес Valio, сообщили СМИ
Группа "Русагро" планирует выкупить российский бизнес финской Valio, которая объявила о своем уходе из России на фоне военной операции на Украине, пишет газета... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T09:24
2022-04-19T09:24
экономика
россия
украина
газпромбанк
московская область (подмосковье)
русагро
valio ltd.
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101931/19/1019311965_0:122:3000:1810_1920x0_80_0_0_d144a72e30ffbdddef17a3d5e7fef9d6.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Группа "Русагро" планирует выкупить российский бизнес финской Valio, которая объявила о своем уходе из России на фоне военной операции на Украине, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в инвестиционных кругах.При этом, по словам источника, знающего об условиях сделки, помимо производственной площадки в нее также должны входить права на использования бренда Viola, но без связки с Valio.Для "Русагро" покупка бизнеса Valio с правами на использование марки Viola укладывается в стратегию по расширению портфеля b2c-брендов, отмечает изданию гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев. Таким образом группа получает доступ к системе дистрибуции и выход на розничный рынок в сегменте плавленых сыров, для производства которых может поставлять сырье с других своих площадок, поясняет эксперт.По его словам, бренд Viola - ключевой актив Valio в России, а без прав на использование марки покупателю завода потребовалось бы разрабатывать новый продукт, что с учетом очень конкурентного рынка было бы крайне сложно. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов добавляет изданию, что для "Русагро" покупка активов Valio в России - это еще и возможность использования 137,22 миллиона долларов, которые группа хотела выплатить акционерам в качестве дивидендов, но отказалась от этих планов.Valio сообщила об уходе с российского рынка 7 марта в связи с военной операцией РФ на Украине. Компания управляет заводом в Ершово (Московская область) мощностью 15 тысяч тонн продукции в год. Завод специализируется на выпуске плавленого сыра под брендами Oltermanni и Viola, а также на нарезке и фасовке желтых сыров.Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции.
https://ria.ru/20220406/carlsberg-1782025657.html
россия
украина
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101931/19/1019311965_183:0:2850:2000_1920x0_80_0_0_574961e437b57afc1f892a295fdd858a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, украина, газпромбанк, московская область (подмосковье), русагро , valio ltd.
09:24 19.04.2022
 
"Русагро" планирует выкупить российский бизнес Valio, сообщили СМИ

"Ъ": группа "Русагро" планирует выкупить российский бизнес финской Valio

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПлавленный сыр "Виола" марки "Валио" на прилавке в магазине
Плавленный сыр Виола марки Валио на прилавке в магазине - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Плавленный сыр "Виола" марки "Валио" на прилавке в магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Группа "Русагро" планирует выкупить российский бизнес финской Valio, которая объявила о своем уходе из России на фоне военной операции на Украине, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в инвестиционных кругах.
При этом, по словам источника, знающего об условиях сделки, помимо производственной площадки в нее также должны входить права на использования бренда Viola, но без связки с Valio.
Для "Русагро" покупка бизнеса Valio с правами на использование марки Viola укладывается в стратегию по расширению портфеля b2c-брендов, отмечает изданию гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев. Таким образом группа получает доступ к системе дистрибуции и выход на розничный рынок в сегменте плавленых сыров, для производства которых может поставлять сырье с других своих площадок, поясняет эксперт.
По его словам, бренд Viola - ключевой актив Valio в России, а без прав на использование марки покупателю завода потребовалось бы разрабатывать новый продукт, что с учетом очень конкурентного рынка было бы крайне сложно. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов добавляет изданию, что для "Русагро" покупка активов Valio в России - это еще и возможность использования 137,22 миллиона долларов, которые группа хотела выплатить акционерам в качестве дивидендов, но отказалась от этих планов.
Valio сообщила об уходе с российского рынка 7 марта в связи с военной операцией РФ на Украине. Компания управляет заводом в Ершово (Московская область) мощностью 15 тысяч тонн продукции в год. Завод специализируется на выпуске плавленого сыра под брендами Oltermanni и Viola, а также на нарезке и фасовке желтых сыров.
Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции.
Бутылки с пивом - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 10:35
СМИ: Carlsberg ведет переговоры с "Черноголовкой" о продаже бизнеса
 
ЭкономикаРоссияУкраинаГазпромбанкМосковская область (Подмосковье)РусагроValio Ltd.
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала