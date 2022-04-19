https://ria.ru/20220419/rubl-1784318882.html

Решетников назвал курс рубля обоснованным

Решетников назвал курс рубля обоснованным - РИА Новости, 19.04.2022

Решетников назвал курс рубля обоснованным

Финансовый сектор в России находится в стабильном положении, текущий курс рубля соответствует сложившейся ситуации, заявил министр экономического развития... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T15:39

2022-04-19T15:39

2022-04-19T17:40

экономика

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

максим решетников

курс рубля

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Финансовый сектор в России находится в стабильном положении, текущий курс рубля соответствует сложившейся ситуации, заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций."Ситуация в финансовом секторе остается стабильной, рубль на прошлой неделе торговался около 80 рублей за доллар США, считаем эти показатели обоснованными в текущих условиях, снижаются доходности по ОФЗ, в банковском секторе ситуация также стабильная, хоть нам пока и не удается в полном объеме преодолеть охлаждение кредитования экономике", - сказал Решетников. Он добавил, что "ушел ажиотажный спрос, данные оборотов контрольно-кассовой техники показывают, что мы находимся на уровне чуть ниже докризисного по обороту на потребительском рынке".Курс доллара в течение прошлой рабочей недели незначительно колебался, стабилизируясь около 80 рублей. Таким образом, курс отошел от уровней 8 апреля, когда его минимум равнялся 71 рублю. При этом недельный диапазон колебаний был достаточно узким: 77,82-82,86 рубля за доллар. Основным фактором, подвинувшим доллар к 80 рублям, стала отмена комиссии в 12% на покупку долларов и евро на Мосбирже, а также заявления о возможности для физлиц с 18 апреля покупать наличную валюту. На текущей неделе доллар опять опускался ниже 80 рублей и достигал 78 рублей.

https://ria.ru/20220407/rubl-1782181768.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, курс рубля