https://ria.ru/20220419/rubl-1784318882.html
Решетников назвал курс рубля обоснованным
Решетников назвал курс рубля обоснованным - РИА Новости, 19.04.2022
Решетников назвал курс рубля обоснованным
Финансовый сектор в России находится в стабильном положении, текущий курс рубля соответствует сложившейся ситуации, заявил министр экономического развития... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T15:39
2022-04-19T15:39
2022-04-19T17:40
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
курс рубля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155642/93/1556429358_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_b71bc183da91dd5ffeb54f4513c90a8a.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Финансовый сектор в России находится в стабильном положении, текущий курс рубля соответствует сложившейся ситуации, заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций."Ситуация в финансовом секторе остается стабильной, рубль на прошлой неделе торговался около 80 рублей за доллар США, считаем эти показатели обоснованными в текущих условиях, снижаются доходности по ОФЗ, в банковском секторе ситуация также стабильная, хоть нам пока и не удается в полном объеме преодолеть охлаждение кредитования экономике", - сказал Решетников. Он добавил, что "ушел ажиотажный спрос, данные оборотов контрольно-кассовой техники показывают, что мы находимся на уровне чуть ниже докризисного по обороту на потребительском рынке".Курс доллара в течение прошлой рабочей недели незначительно колебался, стабилизируясь около 80 рублей. Таким образом, курс отошел от уровней 8 апреля, когда его минимум равнялся 71 рублю. При этом недельный диапазон колебаний был достаточно узким: 77,82-82,86 рубля за доллар. Основным фактором, подвинувшим доллар к 80 рублям, стала отмена комиссии в 12% на покупку долларов и евро на Мосбирже, а также заявления о возможности для физлиц с 18 апреля покупать наличную валюту. На текущей неделе доллар опять опускался ниже 80 рублей и достигал 78 рублей.
https://ria.ru/20220407/rubl-1782181768.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155642/93/1556429358_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_fc3076aa5ce02642182bb926d58b5787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, курс рубля
15:39 19.04.2022 (обновлено: 17:40 19.04.2022)
Решетников назвал курс рубля обоснованным
Глава Минэкономразвития Решетников назвал курс рубля обоснованным в текущих условиях
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Финансовый сектор в России находится в стабильном положении, текущий курс рубля соответствует сложившейся ситуации, заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
"Ситуация в финансовом секторе остается стабильной, рубль на прошлой неделе торговался около 80 рублей за доллар США
, считаем эти показатели обоснованными в текущих условиях, снижаются доходности по ОФЗ, в банковском секторе ситуация также стабильная, хоть нам пока и не удается в полном объеме преодолеть охлаждение кредитования экономике", - сказал Решетников. Он добавил, что "ушел ажиотажный спрос, данные оборотов контрольно-кассовой техники показывают, что мы находимся на уровне чуть ниже докризисного по обороту на потребительском рынке".
Курс доллара в течение прошлой рабочей недели незначительно колебался, стабилизируясь около 80 рублей. Таким образом, курс отошел от уровней 8 апреля, когда его минимум равнялся 71 рублю. При этом недельный диапазон колебаний был достаточно узким: 77,82-82,86 рубля за доллар. Основным фактором, подвинувшим доллар к 80 рублям, стала отмена комиссии в 12% на покупку долларов и евро на Мосбирже, а также заявления о возможности для физлиц с 18 апреля покупать наличную валюту. На текущей неделе доллар опять опускался ниже 80 рублей и достигал 78 рублей.