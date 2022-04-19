https://ria.ru/20220419/rubl-1784207283.html
Эксперт объяснила, почему Америка недооценила силу рубля
Эксперт объяснила, почему Америка недооценила силу рубля - РИА Новости, 19.04.2022
Эксперт объяснила, почему Америка недооценила силу рубля
Фундаментальных оснований для падения рубля до 200 или даже 100 за доллар в этом году нет, даже если США очень на это надеялись, вводя санкции. Как минимум нас... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T01:15
2022-04-19T01:15
2022-04-19T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
фридом финанс
наталья мильчакова
рубль
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_82c046c247e2b0857e2e653b631c43c5.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Фундаментальных оснований для падения рубля до 200 или даже 100 за доллар в этом году нет, даже если США очень на это надеялись, вводя санкции. Как минимум нас спасут оставшиеся резервы: более 300 миллиардов долларов остаются в России, рассказала агентству “Прайм” ведущий аналитик “Фридом Финанс” Наталья Мильчакова.Данные средства находятся в китайских юанях и других наличных валютах и золоте. Кроме того, Япония оказалась не в состоянии заблокировать часть российских резервов, номинированную в иенах, поскольку в стране нет для этого законодательного обоснования.Дорожают и прочие сырьевые товары. При этом колебания рубля в широком диапазоне 70-100 за доллар в течение года не исключены, заключила она.
https://ria.ru/20220418/dollar-1784015745.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:152:2528:2048_1920x0_80_0_0_931994098f62abd8825174f5340afdb7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), фридом финанс, наталья мильчакова, рубль, сша, доллар
Эксперт объяснила, почему Америка недооценила силу рубля
Аналитик Мильчакова: высокие цены на нефть позволяют рублю держаться на плаву