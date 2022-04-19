Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснила, почему Америка недооценила силу рубля - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220419/rubl-1784207283.html
Эксперт объяснила, почему Америка недооценила силу рубля
Эксперт объяснила, почему Америка недооценила силу рубля - РИА Новости, 19.04.2022
Эксперт объяснила, почему Америка недооценила силу рубля
Фундаментальных оснований для падения рубля до 200 или даже 100 за доллар в этом году нет, даже если США очень на это надеялись, вводя санкции. Как минимум нас... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T01:15
2022-04-19T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
фридом финанс
наталья мильчакова
рубль
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_82c046c247e2b0857e2e653b631c43c5.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Фундаментальных оснований для падения рубля до 200 или даже 100 за доллар в этом году нет, даже если США очень на это надеялись, вводя санкции. Как минимум нас спасут оставшиеся резервы: более 300 миллиардов долларов остаются в России, рассказала агентству “Прайм” ведущий аналитик “Фридом Финанс” Наталья Мильчакова.Данные средства находятся в китайских юанях и других наличных валютах и золоте. Кроме того, Япония оказалась не в состоянии заблокировать часть российских резервов, номинированную в иенах, поскольку в стране нет для этого законодательного обоснования.Дорожают и прочие сырьевые товары. При этом колебания рубля в широком диапазоне 70-100 за доллар в течение года не исключены, заключила она.
https://ria.ru/20220418/dollar-1784015745.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:152:2528:2048_1920x0_80_0_0_931994098f62abd8825174f5340afdb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), фридом финанс, наталья мильчакова, рубль, сша, доллар
01:15 19.04.2022
 
Эксперт объяснила, почему Америка недооценила силу рубля

Аналитик Мильчакова: высокие цены на нефть позволяют рублю держаться на плаву

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Фундаментальных оснований для падения рубля до 200 или даже 100 за доллар в этом году нет, даже если США очень на это надеялись, вводя санкции. Как минимум нас спасут оставшиеся резервы: более 300 миллиардов долларов остаются в России, рассказала агентству “Прайм” ведущий аналитик “Фридом Финанс” Наталья Мильчакова.
Данные средства находятся в китайских юанях и других наличных валютах и золоте. Кроме того, Япония оказалась не в состоянии заблокировать часть российских резервов, номинированную в иенах, поскольку в стране нет для этого законодательного обоснования.
ЦБ проводит интервенции, которые поддерживают устойчивость рубля, но самый главный фактор, позволяющий рублю держаться на плаву, это высокие цены на нефть, которые многократно превышают заложенную в бюджете цену в 42,3 доллара за баррель”, — объяснила собеседница агентства.
Дорожают и прочие сырьевые товары. При этом колебания рубля в широком диапазоне 70-100 за доллар в течение года не исключены, заключила она.
Доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
Вчера, 01:55
Экономист назвал способ "воплотить мечту" о конце гегемонии доллара
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Фридом ФинансНаталья МильчаковаРубльСШАДоллар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала