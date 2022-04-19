https://ria.ru/20220419/rubl-1784207283.html

Эксперт объяснила, почему Америка недооценила силу рубля

Эксперт объяснила, почему Америка недооценила силу рубля - РИА Новости, 19.04.2022

Эксперт объяснила, почему Америка недооценила силу рубля

Фундаментальных оснований для падения рубля до 200 или даже 100 за доллар в этом году нет, даже если США очень на это надеялись, вводя санкции. Как минимум нас... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T01:15

2022-04-19T01:15

2022-04-19T01:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

фридом финанс

наталья мильчакова

рубль

сша

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Фундаментальных оснований для падения рубля до 200 или даже 100 за доллар в этом году нет, даже если США очень на это надеялись, вводя санкции. Как минимум нас спасут оставшиеся резервы: более 300 миллиардов долларов остаются в России, рассказала агентству “Прайм” ведущий аналитик “Фридом Финанс” Наталья Мильчакова.Данные средства находятся в китайских юанях и других наличных валютах и золоте. Кроме того, Япония оказалась не в состоянии заблокировать часть российских резервов, номинированную в иенах, поскольку в стране нет для этого законодательного обоснования.Дорожают и прочие сырьевые товары. При этом колебания рубля в широком диапазоне 70-100 за доллар в течение года не исключены, заключила она.

https://ria.ru/20220418/dollar-1784015745.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), фридом финанс, наталья мильчакова, рубль, сша, доллар