https://ria.ru/20220419/rogozin-1784393178.html

Рогозин отреагировал на отказ США от испытаний противоспутникового оружия

Рогозин отреагировал на отказ США от испытаний противоспутникового оружия - РИА Новости, 19.04.2022

Рогозин отреагировал на отказ США от испытаний противоспутникового оружия

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин посчитал непоследовательной позицию главы НАСА Билла Нельсона, который поддержал идею о моратории на испытания... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T23:34

2022-04-19T23:34

2022-04-19T23:55

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космос - риа наука

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин посчитал непоследовательной позицию главы НАСА Билла Нельсона, который поддержал идею о моратории на испытания противоспутникового оружия.Ранее Нельсон призвал другие страны к аналогичному с США мораторию на испытание противоспутникового оружия. До этого вице-президент США Камала Харрис в ходе посещения базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния заявила о введении моратория на испытания противоспутникового оружия. По ее словам, такие тесты являются опасными, и администрация США хочет написать новые правила и установить нормы работы в космосе."Вы сначала дайте адекватный ответ на предложения РФ и Китая по договору о неразмещении оружия в космосе. Это поважнее будет", - написал Рогозин в своём Telegram-канале.

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Севастиан Котов

сша, россия, космос - риа наука, дмитрий рогозин, наса