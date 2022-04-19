https://ria.ru/20220419/rogozin-1784393178.html
Рогозин отреагировал на отказ США от испытаний противоспутникового оружия
Рогозин отреагировал на отказ США от испытаний противоспутникового оружия - РИА Новости, 19.04.2022
Рогозин отреагировал на отказ США от испытаний противоспутникового оружия
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин посчитал непоследовательной позицию главы НАСА Билла Нельсона, который поддержал идею о моратории на испытания... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T23:34
2022-04-19T23:34
2022-04-19T23:55
сша
россия
космос - риа наука
дмитрий рогозин
наса
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин посчитал непоследовательной позицию главы НАСА Билла Нельсона, который поддержал идею о моратории на испытания противоспутникового оружия.Ранее Нельсон призвал другие страны к аналогичному с США мораторию на испытание противоспутникового оружия. До этого вице-президент США Камала Харрис в ходе посещения базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния заявила о введении моратория на испытания противоспутникового оружия. По ее словам, такие тесты являются опасными, и администрация США хочет написать новые правила и установить нормы работы в космосе."Вы сначала дайте адекватный ответ на предложения РФ и Китая по договору о неразмещении оружия в космосе. Это поважнее будет", - написал Рогозин в своём Telegram-канале.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сша, россия, космос - риа наука, дмитрий рогозин, наса
23:34 19.04.2022 (обновлено: 23:55 19.04.2022)
Рогозин отреагировал на отказ США от испытаний противоспутникового оружия
Рогозин назвал позицию НАСА по испытанию противоспутникового оружия непоследовательной