https://ria.ru/20220419/rezervy-1784239320.html

Москва готовит судебные иски для возврата международных резервов

Москва готовит судебные иски для возврата международных резервов - РИА Новости, 19.04.2022

Москва готовит судебные иски для возврата международных резервов

Россия будет в судах оспаривать заморозку своих активов за рубежом, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:29

2022-04-19T10:29

2022-04-19T11:11

экономика

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия будет в судах оспаривать заморозку своих активов за рубежом, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.Страны Запада после начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины ввели масштабные санкции против России. Одной из мер стала заморозка валютных резервов.По оценке министра финансов Антона Силуанова, заблокированными оказались примерно 300 миллиардов долларов.Как заявил Владимир Путин, таким решением Запад нанес серьезный удар по всей глобальной экономике и по доверию к доллару как к основной резервной валюте.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии