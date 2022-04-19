Рейтинг@Mail.ru
Москва готовит судебные иски для возврата международных резервов - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220419/rezervy-1784239320.html
Москва готовит судебные иски для возврата международных резервов
Москва готовит судебные иски для возврата международных резервов - РИА Новости, 19.04.2022
Москва готовит судебные иски для возврата международных резервов
Россия будет в судах оспаривать заморозку своих активов за рубежом, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:29
2022-04-19T11:11
экономика
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734620394_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_60239094036d2f6f3f15504b3ad00eac.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия будет в судах оспаривать заморозку своих активов за рубежом, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.Страны Запада после начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины ввели масштабные санкции против России. Одной из мер стала заморозка валютных резервов.По оценке министра финансов Антона Силуанова, заблокированными оказались примерно 300 миллиардов долларов.Как заявил Владимир Путин, таким решением Запад нанес серьезный удар по всей глобальной экономике и по доверию к доллару как к основной резервной валюте.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734620394_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_889790a89cc5ad4121c0c4784827a50b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
10:29 19.04.2022 (обновлено: 11:11 19.04.2022)
 
Москва готовит судебные иски для возврата международных резервов

Глава ЦБ Набиуллина заявила о подготовке Россией исков по возврату международных резервов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия будет в судах оспаривать заморозку своих активов за рубежом, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов, мы будем готовить и иски судебные, готовимся, для того чтобы их предъявить. Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены".

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина
председатель Банка России
Страны Запада после начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины ввели масштабные санкции против России. Одной из мер стала заморозка валютных резервов.
По оценке министра финансов Антона Силуанова, заблокированными оказались примерно 300 миллиардов долларов.
Как заявил Владимир Путин, таким решением Запад нанес серьезный удар по всей глобальной экономике и по доверию к доллару как к основной резервной валюте.
Где хранятся золотовалютные резервы Центробанка
12 апреля, 08:36Инфографика
Где хранятся золотовалютные резервы Центробанка
Инфографика
Посмотреть
 
ЭкономикаСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала