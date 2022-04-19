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Москва готовит судебные иски для возврата международных резервов
Москва готовит судебные иски для возврата международных резервов - РИА Новости, 19.04.2022
Москва готовит судебные иски для возврата международных резервов
Россия будет в судах оспаривать заморозку своих активов за рубежом, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:29
2022-04-19T10:29
2022-04-19T11:11
экономика
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия будет в судах оспаривать заморозку своих активов за рубежом, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.Страны Запада после начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины ввели масштабные санкции против России. Одной из мер стала заморозка валютных резервов.По оценке министра финансов Антона Силуанова, заблокированными оказались примерно 300 миллиардов долларов.Как заявил Владимир Путин, таким решением Запад нанес серьезный удар по всей глобальной экономике и по доверию к доллару как к основной резервной валюте.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
10:29 19.04.2022 (обновлено: 11:11 19.04.2022)
Москва готовит судебные иски для возврата международных резервов
Глава ЦБ Набиуллина заявила о подготовке Россией исков по возврату международных резервов