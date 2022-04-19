https://ria.ru/20220419/reysy-1784248918.html
Рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи станут ежедневными
Рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи станут ежедневными - РИА Новости, 19.04.2022
Рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи станут ежедневными
Рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи станут ежедневными в мае, а в некоторые даты будут выполняться до трех раз в день тремя авиакомпаниями, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T15:44
2022-04-19T15:44
2022-04-19T15:44
туризм
сочи
уральские авиалинии
нижний новгород
аэропорт
red wings airlines
nordwind airlines
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр — РИА Новости. Рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи станут ежедневными в мае, а в некоторые даты будут выполняться до трех раз в день тремя авиакомпаниями, сообщает пресс-служба аэропорта имени Чкалова.Сейчас по маршруту летает только Nordwind пять раз в неделю: по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. В конце мая к перевозкам планируют приступить "Уральские авиалинии" и Red Wings.""Уральские авиалинии" будут выполнять рейсы по понедельникам, вторникам и субботам на самолетах A-320 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес. Red Wings – три раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам на A-321 в одноклассной компоновке", — говорится в релизе.Отмечается, что летом российские курортные направления всегда востребованы у нижегородцев. В этот период увеличивается частота полетов, на маршруты приходят новые перевозчики. "К примеру, в прошлом году с 1 мая по 31 августа прямые регулярные рейсы в Сочи выполняли пять авиакомпаний, было обслужено более 63 тысяч пассажиров", — уточняет пресс-служба аэропорта.Подчеркивается, что расписание носит предварительный характер и на протяжении сезона может изменяться.
https://ria.ru/20220414/dagestan-1783527746.html
https://ria.ru/20220418/sochi-1784031210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, уральские авиалинии, нижний новгород, аэропорт, red wings airlines, nordwind airlines
Рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи станут ежедневными
Рейсы из аэропорта Нижнего Новгорода в Сочи в мае станут ежедневными
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр — РИА Новости. Рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи станут ежедневными в мае, а в некоторые даты будут выполняться до трех раз в день тремя авиакомпаниями, сообщает пресс-служба аэропорта имени Чкалова.
Сейчас по маршруту летает только Nordwind пять раз в неделю: по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. В конце мая к перевозкам планируют приступить "Уральские авиалинии" и Red Wings.
""Уральские авиалинии" будут выполнять рейсы по понедельникам, вторникам и субботам на самолетах A-320 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес. Red Wings – три раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам на A-321 в одноклассной компоновке", — говорится в релизе.
Отмечается, что летом российские курортные направления всегда востребованы у нижегородцев. В этот период увеличивается частота полетов, на маршруты приходят новые перевозчики.
"К примеру, в прошлом году с 1 мая по 31 августа прямые регулярные рейсы в Сочи выполняли пять авиакомпаний, было обслужено более 63 тысяч пассажиров", — уточняет пресс-служба аэропорта.
Подчеркивается, что расписание носит предварительный характер и на протяжении сезона может изменяться.