https://ria.ru/20220419/reysy-1784248918.html

Рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи станут ежедневными

Рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи станут ежедневными - РИА Новости, 19.04.2022

Рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи станут ежедневными

Рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи станут ежедневными в мае, а в некоторые даты будут выполняться до трех раз в день тремя авиакомпаниями, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T15:44

2022-04-19T15:44

2022-04-19T15:44

туризм

сочи

уральские авиалинии

нижний новгород

аэропорт

red wings airlines

nordwind airlines

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр — РИА Новости. Рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи станут ежедневными в мае, а в некоторые даты будут выполняться до трех раз в день тремя авиакомпаниями, сообщает пресс-служба аэропорта имени Чкалова.Сейчас по маршруту летает только Nordwind пять раз в неделю: по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. В конце мая к перевозкам планируют приступить "Уральские авиалинии" и Red Wings.""Уральские авиалинии" будут выполнять рейсы по понедельникам, вторникам и субботам на самолетах A-320 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес. Red Wings – три раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам на A-321 в одноклассной компоновке", — говорится в релизе.Отмечается, что летом российские курортные направления всегда востребованы у нижегородцев. В этот период увеличивается частота полетов, на маршруты приходят новые перевозчики. "К примеру, в прошлом году с 1 мая по 31 августа прямые регулярные рейсы в Сочи выполняли пять авиакомпаний, было обслужено более 63 тысяч пассажиров", — уточняет пресс-служба аэропорта.Подчеркивается, что расписание носит предварительный характер и на протяжении сезона может изменяться.

https://ria.ru/20220414/dagestan-1783527746.html

https://ria.ru/20220418/sochi-1784031210.html

сочи

нижний новгород

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

сочи, уральские авиалинии, нижний новгород, аэропорт, red wings airlines, nordwind airlines