https://ria.ru/20220419/rassledovanie-1784224908.html

Расследовать провокацию в Буче в МУС будет затруднительно, заявили в МИД

Расследовать провокацию в Буче в МУС будет затруднительно, заявили в МИД - РИА Новости, 19.04.2022

Расследовать провокацию в Буче в МУС будет затруднительно, заявили в МИД

Провести в рамках Международного уголовного суда (МУС) расследование провокации в Буче будет затруднительно, потому что ни Россия, ни Украина не являются его... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T09:21

2022-04-19T09:21

2022-04-19T09:21

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

международный уголовный суд

россия

украина

буча

оон

владимир путин

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Провести в рамках Международного уголовного суда (МУС) расследование провокации в Буче будет затруднительно, потому что ни Россия, ни Украина не являются его членами, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев."Запад решил своим путём пойти, говорят что-то про МУС. Но с МУС будет тяжело, потому что ни Россия, ни Украина не являются членами Международного уголовного суда", - сказал Ильичев.Россия подписала Римский статут в 2000 году, но не ратифицировала его, а в 2016 году отозвала свою подпись после того, как воссоединение Крыма с РФ было признано "оккупацией". Украина также подписала Римский статут в 2000 году, но тоже не ратифицировала его.В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/oon-1784221972.html

https://ria.ru/20220305/donbass-1776719177.html

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украина

буча

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), международный уголовный суд, россия, украина, буча, оон, владимир путин, вооруженные силы рф