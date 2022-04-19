https://ria.ru/20220419/radioelektronika-1784224535.html

Правительство намерено увеличить ежегодный приток кадров в радиоэлектронику

Правительство намерено увеличить ежегодный приток кадров в радиоэлектронику - РИА Новости, 19.04.2022

Правительство намерено увеличить ежегодный приток кадров в радиоэлектронику

Правительство России хочет к 2030 году увеличить ежегодный приток кадров в радиоэлектронику с 1 до 9 тысяч человек, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T09:19

2022-04-19T09:19

2022-04-19T09:19

юрий борисов (вице-премьер)

россия

южный федеральный университет

дмитрий чернышенко

москва

общество

правительство рф

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Правительство России хочет к 2030 году увеличить ежегодный приток кадров в радиоэлектронику с 1 до 9 тысяч человек, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на соответствующий нацпроект.Согласно сообщению, такая цель будет поставлена в новом федеральном проекте в рамках разрабатываемой вице-премьерами Юрием Борисовым и Дмитрием Чернышенко национальной стратегии развития отрасли. Планируется создавать на базе вузов "молодежные лаборатории", увеличивать целевой набор на профильные специальности, а также выделять гранты на проекты студентов. Все это потребует 312 миллиардов рублей из бюджета. Однако, по данным издания, сами студенты пока слабо заинтересованы в работе на российских предприятиях.По статистике, сейчас вузы РФ выпускают 20 тысяч профильных специалистов в год, но только 5% остаются в профессии, говорится в презентации проекта. Всего в отрасли работают около 300 тысяч человек, средний возраст половины из которых составляет 45-50 лет. На молодые кадры (20-29 лет) приходится только 2%.Как рассчитывают авторы проекта, реализация поставленных целей позволит к 2030 году дополнительно подготовить и удержать в отрасли около 60 тысяч специалистов, полностью обеспечив российские предприятия кадрами.Директор Института радиотехнических систем и управления ЮФУ Антон Болдырев считает, что более тесная интеграция вузов с промышленными предприятиями поможет увеличить число студентов, готовых работать по специальности на профильных предприятиях. "Нужно делать больший акцент на промышленность. Если будут заказы для наших конструкторских бюро, мы сможем не только выполнять эти научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), но и обучать на них студентов", - говорит он.Однако сами студенты пока скептически относятся к перспективе работать на российскую микроэлектронику, следует из презентации "Лояльность студентов инженерно-технических вузов работодателям высокотехнологических отраслей промышленности", представленной на выставке "Электроника-2022", которая проходила 12-14 апреля в Москве. Из нее следует, что 45% студентов инженерно-технических вузов по итогам опроса критически отнеслись к идее работать на российских предприятиях, 30% - нейтрально и только 25% - положительно.

https://ria.ru/20220325/kredity-1780184371.html

https://ria.ru/20220212/elektronika-1772446714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

юрий борисов (вице-премьер), россия, южный федеральный университет, дмитрий чернышенко, москва, общество, правительство рф