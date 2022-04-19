https://ria.ru/20220419/rada-1784305093.html

Зеленский внес законопроект о продлении военного положения на Украине

Зеленский внес законопроект о продлении военного положения на Украине - РИА Новости, 19.04.2022

Зеленский внес законопроект о продлении военного положения на Украине

Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении срока действия военного положения на Украине. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T14:37

2022-04-19T14:37

2022-04-19T15:01

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении срока действия военного положения на Украине.Инициированный Зеленским законопроект зарегистрирован на сайте Рады во вторник. Текст документа отсутствует.Военное положение было введено на Украине 24 февраля. Срок его действия заканчивается 25 апреля.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220417/ukraina-1783971380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, владимир зеленский, украина, россия, донбасс, владимир путин