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Российские средства ПВО в районе Малиновки сбили украинский истребитель - РИА Новости, 19.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/pvo-1784237377.html
Российские средства ПВО в районе Малиновки сбили украинский истребитель
Российские средства ПВО в районе Малиновки сбили украинский истребитель - РИА Новости, 19.04.2022
Российские средства ПВО в районе Малиновки сбили украинский истребитель
Средства противовоздушной обороны России уничтожили на Украине две ракеты "Точка-У" и истребитель МиГ-29, сообщил во вторник официальный представитель... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:22
2022-04-19T10:30
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
россия
миг-29
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны России уничтожили на Украине две ракеты "Точка-У" и истребитель МиГ-29, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Малиновка Донецкой области сбит в воздухе украинский истребитель МиГ-29. В районах населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха перехвачены две украинские тактические ракеты "Точка-У", - сказал Конашенков. Кроме того, по его словам, в районах населенных пунктов Марьинка, Каменка, Семеновка и Синичино уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина, в мире, россия, миг-29, ситуация в днр и лнр
10:22 19.04.2022 (обновлено: 10:30 19.04.2022)
 
Российские средства ПВО в районе Малиновки сбили украинский истребитель

Российские средства ПВО в районе Малиновки сбили украинский МиГ-29

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель Миг-29 ВВС Украины на авиабазе под Киевом
Истребитель Миг-29 ВВС Украины на авиабазе под Киевом - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель Миг-29 ВВС Украины на авиабазе под Киевом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны России уничтожили на Украине две ракеты "Точка-У" и истребитель МиГ-29, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Малиновка Донецкой области сбит в воздухе украинский истребитель МиГ-29. В районах населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха перехвачены две украинские тактические ракеты "Точка-У", - сказал Конашенков. Кроме того, по его словам, в районах населенных пунктов Марьинка, Каменка, Семеновка и Синичино уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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