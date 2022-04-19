Путин и Пашинян договорились усилить борьбу с проявлениями неонацизма
Путин и Пашинян усилят борьбу с неонацизмом, дискриминацией по национальному признаку
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились усилить борьбу с проявлениями неонацизма, дискриминации по национальному, языковому признакам, сообщается в совместном заявлении на сайте Кремля.
"Стороны, сохраняя единые подходы к общему прошлому, выразили намерение продолжить борьбу с пересмотром итогов Второй мировой войны и фальсификацией истории. Условились нарастить усилия по противодействию любым проявлениям расизма, ксенофобии, неонацизма, а также дискриминации по национальному, языковому или религиозному признаку, в том числе затрагивающим права и законные интересы граждан и соотечественников, проживающих в России и Армении", - говорится в сообщении.
Россия и Армения намерены бороться с пересмотром итогов Второй мировой войны и фальсификацией истории, говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, опубликованном на сайте Кремля.
"Стороны, сохраняя единые подходы к общему прошлому, выразили намерение продолжить борьбу с пересмотром итогов Второй мировой войны и фальсификацией истории. Условились нарастить усилия по противодействию любым проявлениям расизма, ксенофобии, неонацизма, а также дискриминации по национальному, языковому или религиозному признаку, в том числе затрагивающим права и законные интересы граждан и соотечественников, проживающих в России и Армении", - говорится в заявлении.