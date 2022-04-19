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Путин и Пашинян договорились усилить борьбу с проявлениями неонацизма - РИА Новости, 19.04.2022
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Путин и Пашинян договорились усилить борьбу с проявлениями неонацизма
Путин и Пашинян договорились усилить борьбу с проявлениями неонацизма - РИА Новости, 19.04.2022
Путин и Пашинян договорились усилить борьбу с проявлениями неонацизма
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились усилить борьбу с проявлениями неонацизма, дискриминации по национальному,... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T20:23
2022-04-19T20:23
владимир путин
никол пашинян
армения
россия
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились усилить борьбу с проявлениями неонацизма, дискриминации по национальному, языковому признакам, сообщается в совместном заявлении на сайте Кремля.Россия и Армения намерены бороться с пересмотром итогов Второй мировой войны и фальсификацией истории, говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, опубликованном на сайте Кремля."Стороны, сохраняя единые подходы к общему прошлому, выразили намерение продолжить борьбу с пересмотром итогов Второй мировой войны и фальсификацией истории. Условились нарастить усилия по противодействию любым проявлениям расизма, ксенофобии, неонацизма, а также дискриминации по национальному, языковому или религиозному признаку, в том числе затрагивающим права и законные интересы граждан и соотечественников, проживающих в России и Армении", - говорится в заявлении.
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владимир путин, никол пашинян, армения, россия, в мире
20:23 19.04.2022
 
Путин и Пашинян договорились усилить борьбу с проявлениями неонацизма

Путин и Пашинян усилят борьбу с неонацизмом, дискриминацией по национальному признаку

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились усилить борьбу с проявлениями неонацизма, дискриминации по национальному, языковому признакам, сообщается в совместном заявлении на сайте Кремля.
"Стороны, сохраняя единые подходы к общему прошлому, выразили намерение продолжить борьбу с пересмотром итогов Второй мировой войны и фальсификацией истории. Условились нарастить усилия по противодействию любым проявлениям расизма, ксенофобии, неонацизма, а также дискриминации по национальному, языковому или религиозному признаку, в том числе затрагивающим права и законные интересы граждан и соотечественников, проживающих в России и Армении", - говорится в сообщении.
Россия и Армения намерены бороться с пересмотром итогов Второй мировой войны и фальсификацией истории, говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, опубликованном на сайте Кремля.
"Стороны, сохраняя единые подходы к общему прошлому, выразили намерение продолжить борьбу с пересмотром итогов Второй мировой войны и фальсификацией истории. Условились нарастить усилия по противодействию любым проявлениям расизма, ксенофобии, неонацизма, а также дискриминации по национальному, языковому или религиозному признаку, в том числе затрагивающим права и законные интересы граждан и соотечественников, проживающих в России и Армении", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
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