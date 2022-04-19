https://ria.ru/20220419/putin-1784376480.html

Путин и Пашинян договорились усилить борьбу с проявлениями неонацизма

Путин и Пашинян договорились усилить борьбу с проявлениями неонацизма - РИА Новости, 19.04.2022

Путин и Пашинян договорились усилить борьбу с проявлениями неонацизма

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились усилить борьбу с проявлениями неонацизма, дискриминации по национальному,... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T20:23

2022-04-19T20:23

2022-04-19T20:23

владимир путин

никол пашинян

армения

россия

в мире

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились усилить борьбу с проявлениями неонацизма, дискриминации по национальному, языковому признакам, сообщается в совместном заявлении на сайте Кремля.Россия и Армения намерены бороться с пересмотром итогов Второй мировой войны и фальсификацией истории, говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, опубликованном на сайте Кремля."Стороны, сохраняя единые подходы к общему прошлому, выразили намерение продолжить борьбу с пересмотром итогов Второй мировой войны и фальсификацией истории. Условились нарастить усилия по противодействию любым проявлениям расизма, ксенофобии, неонацизма, а также дискриминации по национальному, языковому или религиозному признаку, в том числе затрагивающим права и законные интересы граждан и соотечественников, проживающих в России и Армении", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220419/territoriya-1784375583.html

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россия

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

владимир путин, никол пашинян, армения, россия, в мире