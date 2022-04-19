https://ria.ru/20220419/putin-1784371891.html
Путин приветствовал процесс нормализации армяно-турецких отношений
Путин приветствовал процесс нормализации армяно-турецких отношений - РИА Новости, 19.04.2022
Путин приветствовал процесс нормализации армяно-турецких отношений
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовали запущенный процесс нормализации армяно-турецких отношений,... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T19:47
2022-04-19T19:47
2022-04-19T19:59
россия
армения
в мире
никол пашинян
владимир путин
турция
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовали запущенный процесс нормализации армяно-турецких отношений, соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте Кремля."Путин и Пашинян приветствовали запущенный при российском содействии процесс нормализации армяно-турецких отношений", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220419/sotrudnichestvo-1784365951.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, армения, в мире, никол пашинян, владимир путин, турция
19:47 19.04.2022 (обновлено: 19:59 19.04.2022)
Путин приветствовал процесс нормализации армяно-турецких отношений
Путин и Пашинян приветствовали запущенный процесс нормализации армяно-турецких отношений