https://ria.ru/20220419/putin-1784371891.html

Путин приветствовал процесс нормализации армяно-турецких отношений

Путин приветствовал процесс нормализации армяно-турецких отношений - РИА Новости, 19.04.2022

Путин приветствовал процесс нормализации армяно-турецких отношений

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовали запущенный процесс нормализации армяно-турецких отношений,... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T19:47

2022-04-19T19:47

2022-04-19T19:59

россия

армения

в мире

никол пашинян

владимир путин

турция

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовали запущенный процесс нормализации армяно-турецких отношений, соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте Кремля."Путин и Пашинян приветствовали запущенный при российском содействии процесс нормализации армяно-турецких отношений", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220419/sotrudnichestvo-1784365951.html

россия

армения

турция

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Владимир Лаврентьев

россия, армения, в мире, никол пашинян, владимир путин, турция