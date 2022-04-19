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Крупный туроператор запустит автобусные чартеры на Черное море - РИА Новости, 19.04.2022
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Туризм
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Крупный туроператор запустит автобусные чартеры на Черное море
Крупный туроператор запустит автобусные чартеры на Черное море - РИА Новости, 19.04.2022
Крупный туроператор запустит автобусные чартеры на Черное море
Туроператор "Интурист" анонсировал запуск автобусных чартеров на черноморские курорты России и Абхазии, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:06
2022-04-19T13:06
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новости - туризм
москва
абхазия
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ассоциация туроператоров россии (атор)
интурист
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Туроператор "Интурист" анонсировал запуск автобусных чартеров на черноморские курорты России и Абхазии, сообщает АТОР.В стоимость входит проезд на туристическом автобусе из Москвы до курорта и обратно, групповой трансфер от конечной точки маршрута до объекта размещения и обратно, проживание в выбранном отеле. Для посадки в автобус отдыхающим потребуются ваучер "Интуриста", посадочный талон, паспорт, памятка и программа тура.Выезды из Москвы запланированы дважды в неделю — по средам и субботам, отправление с курортов — по пятницам и понедельникам. Время в пути, в зависимости от маршрута, составит от 20 до 26 часов. Это меньше, чем продолжительность путешествия на южные курорты по железной дороге, заверил представитель компании."Пакетные туры на базе автобусной перевозки по цене более чем доступны: недельный отдых на двоих начинается всего от 20 тысяч рублей", — рассказали в пресс-службе.Сейчас подготовлены пакетные предложения на базе трех автобусных маршрутов: Москва — "Сириус" ("Имеретинский парк"), Москва — Анапа, Геленджик (вокзалы), Москва — Феодосия, Симферополь (вокзалы).
https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html
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туризм, новости - туризм, москва, абхазия, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, симферополь, феодосия, геленджик, сочи, анапа
13:06 19.04.2022
 
Крупный туроператор запустит автобусные чартеры на Черное море

Туроператор "Интурист" анонсировал запуск автобусных чартеров на курорты Черного моря

© Фото : Анна ШамаховаПавлин на Голубом озере
Павлин на Голубом озере - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© Фото : Анна Шамахова
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Туроператор "Интурист" анонсировал запуск автобусных чартеров на черноморские курорты России и Абхазии, сообщает АТОР.
В стоимость входит проезд на туристическом автобусе из Москвы до курорта и обратно, групповой трансфер от конечной точки маршрута до объекта размещения и обратно, проживание в выбранном отеле. Для посадки в автобус отдыхающим потребуются ваучер "Интуриста", посадочный талон, паспорт, памятка и программа тура.
Выезды из Москвы запланированы дважды в неделю — по средам и субботам, отправление с курортов — по пятницам и понедельникам. Время в пути, в зависимости от маршрута, составит от 20 до 26 часов. Это меньше, чем продолжительность путешествия на южные курорты по железной дороге, заверил представитель компании.
"Пакетные туры на базе автобусной перевозки по цене более чем доступны: недельный отдых на двоих начинается всего от 20 тысяч рублей", — рассказали в пресс-службе.
Сейчас подготовлены пакетные предложения на базе трех автобусных маршрутов: Москва — "Сириус" ("Имеретинский парк"), Москва — Анапа, Геленджик (вокзалы), Москва — Феодосия, Симферополь (вокзалы).
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