https://ria.ru/20220419/puteshestviya-1784245786.html
Крупный туроператор запустит автобусные чартеры на Черное море
Крупный туроператор запустит автобусные чартеры на Черное море - РИА Новости, 19.04.2022
Крупный туроператор запустит автобусные чартеры на Черное море
Туроператор "Интурист" анонсировал запуск автобусных чартеров на черноморские курорты России и Абхазии, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:06
2022-04-19T13:06
2022-04-19T13:06
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Туроператор "Интурист" анонсировал запуск автобусных чартеров на черноморские курорты России и Абхазии, сообщает АТОР.В стоимость входит проезд на туристическом автобусе из Москвы до курорта и обратно, групповой трансфер от конечной точки маршрута до объекта размещения и обратно, проживание в выбранном отеле. Для посадки в автобус отдыхающим потребуются ваучер "Интуриста", посадочный талон, паспорт, памятка и программа тура.Выезды из Москвы запланированы дважды в неделю — по средам и субботам, отправление с курортов — по пятницам и понедельникам. Время в пути, в зависимости от маршрута, составит от 20 до 26 часов. Это меньше, чем продолжительность путешествия на южные курорты по железной дороге, заверил представитель компании."Пакетные туры на базе автобусной перевозки по цене более чем доступны: недельный отдых на двоих начинается всего от 20 тысяч рублей", — рассказали в пресс-службе.Сейчас подготовлены пакетные предложения на базе трех автобусных маршрутов: Москва — "Сириус" ("Имеретинский парк"), Москва — Анапа, Геленджик (вокзалы), Москва — Феодосия, Симферополь (вокзалы).
https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, москва, абхазия, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, симферополь, феодосия, геленджик, сочи, анапа
Крупный туроператор запустит автобусные чартеры на Черное море
Туроператор "Интурист" анонсировал запуск автобусных чартеров на курорты Черного моря
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
Туроператор "Интурист" анонсировал запуск автобусных чартеров на черноморские курорты России и Абхазии, сообщает
АТОР.
В стоимость входит проезд на туристическом автобусе из Москвы до курорта и обратно, групповой трансфер от конечной точки маршрута до объекта размещения и обратно, проживание в выбранном отеле. Для посадки в автобус отдыхающим потребуются ваучер "Интуриста", посадочный талон, паспорт, памятка и программа тура.
Выезды из Москвы запланированы дважды в неделю — по средам и субботам, отправление с курортов — по пятницам и понедельникам. Время в пути, в зависимости от маршрута, составит от 20 до 26 часов. Это меньше, чем продолжительность путешествия на южные курорты по железной дороге, заверил представитель компании.
"Пакетные туры на базе автобусной перевозки по цене более чем доступны: недельный отдых на двоих начинается всего от 20 тысяч рублей", — рассказали в пресс-службе.
Сейчас подготовлены пакетные предложения на базе трех автобусных маршрутов: Москва — "Сириус" ("Имеретинский парк"), Москва — Анапа, Геленджик (вокзалы), Москва — Феодосия, Симферополь (вокзалы).