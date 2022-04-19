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"Скованные одной бедой". Уникальный приют в Подмосковье под угрозой - РИА Новости, 19.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220419/priyut-1784171765.html
"Скованные одной бедой". Уникальный приют в Подмосковье под угрозой
"Скованные одной бедой". Уникальный приют в Подмосковье под угрозой - РИА Новости, 19.04.2022
"Скованные одной бедой". Уникальный приют в Подмосковье под угрозой
Подмосковный центр "Теплый прием" спасает бездомных и неимущих — предоставляет кров, еду, помогает с документами. Но сейчас приюту грозит выселение. РИА Новости РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T08:00
2022-04-19T08:06
религия
московская область (подмосковье)
химки
москва
русская православная церковь
красный крест
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Никита Бизин. Подмосковный центр "Теплый прием" спасает бездомных и неимущих — предоставляет кров, еду, помогает с документами. Но сейчас приюту грозит выселение. РИА Новости разбиралось в ситуации."Идти больше некуда"Ранее утро в Химках: четверо мужчин грузят в самосвал мешки с мусором. Все они — подопечные социально-реабилитационного центра "Теплый прием".Приют основал в 2018-м выпускник МГУ Илья Кусков, оставив успешную академическую карьеру. Уже 25 лет он занимается поддержкой неимущих. Долгие годы руководил управлением помощи бездомным Синодального отдела РПЦ по благотворительности.В 2004-м по его инициативе в Москве заработал первый "Автобус милосердия". В холодное время года сотрудники объезжают столичные вокзалы — кормят бездомных, выдают теплую одежду и медикаменты. А в 2013-м Кусков разработал проект "Ангар спасения" — программа помогает людям в трудной жизненной ситуации отыскать родственников.Опыт пригодился при запуске "Теплого дома". У каждого здесь своя история: кто-то не хотел быть обузой для близких, других обманули мошенники. Итог один — улица."Я жил в Химках с братом. Он взял кредит и не стал выплачивать. Банк изъял нашу квартиру. С пустыми руками я оказался на лестничной клетке. Неравнодушные соседи обратились в "Теплый прием". Меня приняли: восстановили паспорт и помогли с работой", — рассказывает Владимир Орлов.Таких, как он, немало: программу реабилитации прошли 719 человек. Из них 434 благополучно вернулись в общество. Однако в начале зимы выяснилось, что центр под угрозой закрытия."Бизнесмен, которому принадлежало здание, в 2015-м заложил его, когда брал кредит. Спустя четыре года разорился и прекратил выплаты. Несколько лет мы жили под руководством временной администрации. Но в январе нам позвонили и потребовали к середине августа освободить помещение", — поясняет Илья Кусков.По его словам, начинать все с нуля — собирать деньги, найти волонтеров — очень сложно. И главное, подопечные могут остаться без крыши над головой."Помогли только здесь"Сейчас в "Теплом приеме" 64 человека. У большинства нет даже документов. Житель Донбасса Александр Веренич, например, еще три года назад потерял паспорт."Возвращаться опасно. А без удостоверения личности не получить ни статус беженца, ни лечение — я инвалид, ампутированы обе ступни", — говорит он.В приюте ему оказывают медпомощь — насколько возможно. Разобрались и с документами: отправили запросы по месту жительства.В "Теплом приеме" есть и другие иностранцы. Супруги Элио и Изабель в начале февраля приехали с Кубы как туристы. Остановились в Санкт-Петербурге, откуда должны были вылетать домой. Но из-за резкого повышения цен не хватило денег на билеты. "Решили добраться до Москвы. К тому времени средства совсем закончились. Ночевали где придется", — вспоминает Элио.Трое суток скитались по улицам. В посольстве Кубы никак не помогли, лишь дали адрес центра для неимущих."Там было место только для ночлега. К тому же контингент, как и санитарные условия, — ужасные. Пошли попытать счастья в "Красном Кресте", — рассказывает Изабель.В организации встретили соотечественника — Габино, который в России уже семь месяцев."Приехал сюда за покупками, — объясняет он. — Но жутко не повезло: на второй день обокрали. Посольство направило в приют в Марьино, там я заболел коронавирусом".В итоге "Красный Крест" переселил всех в "Теплый прием". Чтобы накопить на билеты, кубинцы хотят найти работу, однако визы у них только туристические."Надеемся собрать деньги. Не передать, как соскучились по детям. Из-за разницы часовых поясов даже не можем пообщаться нормально, — говорит Изабель.— Когда здесь утро, у них — поздняя ночь. И наоборот"."Рук не опускаем"Пока непонятно, как решать вопрос с помещением. По словам Кускова, есть два варианта."Попробуем найти компромисс с нынешней администрацией и остаться на старом месте, либо получить при содействии властей Подмосковья другое здание, — поясняет он. — Главное, чтобы оно было равноценно нынешнему: все-таки мы потратили почти сорок миллионов на ремонт".Важно и то, продолжает директор приюта, что негосударственных учреждений вроде "Теплого приема" в Подмосковье очень мало. И люди там, как правило, платят за пребывание — "тут мы помогаем бесплатно"."Еще одна проблема — финансирование. Мы выигрывали президентские гранты, нам давали небольшие субсидии. И как теперь быть? Эти деньги придется возвращать", — подчеркивает Кусков.Существенная часть средств, добавляет он, поступала от Русской православной церкви. Жертвовали как меценаты, так и простые прихожане. Учитывая это, Синодальный отдел РПЦ по благотворительности направил официальное письмо на имя вице-губернатора Московской области с просьбой разобраться в ситуации. В ответе сказано, что вопрос на контроле правительства.Участники проекта надеются на лучшее. Благодаря приюту сотни людей вернулись к нормальной жизни. Результаты и немалые усилия не должны пропасть даром.
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Никита Бизин
Никита Бизин
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), химки, москва, русская православная церковь, красный крест, аналитика - религия и мировоззрение
08:00 19.04.2022 (обновлено: 08:06 19.04.2022)
 

"Скованные одной бедой". Уникальный приют в Подмосковье под угрозой

© Фото : Предоставлено пресс-службой Синодального отдела РПЦ по благотворительности и социальному служениюПриют "Теплый прием"
Приют Теплый прием - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© Фото : Предоставлено пресс-службой Синодального отдела РПЦ по благотворительности и социальному служению
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Никита Бизин. Подмосковный центр "Теплый прием" спасает бездомных и неимущих — предоставляет кров, еду, помогает с документами. Но сейчас приюту грозит выселение. РИА Новости разбиралось в ситуации.

"Идти больше некуда"

Ранее утро в Химках: четверо мужчин грузят в самосвал мешки с мусором. Все они — подопечные социально-реабилитационного центра "Теплый прием".
Приют основал в 2018-м выпускник МГУ Илья Кусков, оставив успешную академическую карьеру. Уже 25 лет он занимается поддержкой неимущих. Долгие годы руководил управлением помощи бездомным Синодального отдела РПЦ по благотворительности.
В 2004-м по его инициативе в Москве заработал первый "Автобус милосердия". В холодное время года сотрудники объезжают столичные вокзалы — кормят бездомных, выдают теплую одежду и медикаменты. А в 2013-м Кусков разработал проект "Ангар спасения" — программа помогает людям в трудной жизненной ситуации отыскать родственников.
Опыт пригодился при запуске "Теплого дома". У каждого здесь своя история: кто-то не хотел быть обузой для близких, других обманули мошенники. Итог один — улица.
"Я жил в Химках с братом. Он взял кредит и не стал выплачивать. Банк изъял нашу квартиру. С пустыми руками я оказался на лестничной клетке. Неравнодушные соседи обратились в "Теплый прием". Меня приняли: восстановили паспорт и помогли с работой", — рассказывает Владимир Орлов.
© РИА Новости / Никита БизинДиректор приюта "Теплый прием" Илья Кусков общается с подопечным
Директор приюта Теплый прием Илья Кусков общается со своим подопечным - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Никита Бизин
Директор приюта "Теплый прием" Илья Кусков общается с подопечным
Таких, как он, немало: программу реабилитации прошли 719 человек. Из них 434 благополучно вернулись в общество. Однако в начале зимы выяснилось, что центр под угрозой закрытия.
"Бизнесмен, которому принадлежало здание, в 2015-м заложил его, когда брал кредит. Спустя четыре года разорился и прекратил выплаты. Несколько лет мы жили под руководством временной администрации. Но в январе нам позвонили и потребовали к середине августа освободить помещение", — поясняет Илья Кусков.
По его словам, начинать все с нуля — собирать деньги, найти волонтеров — очень сложно. И главное, подопечные могут остаться без крыши над головой.

"Помогли только здесь"

Сейчас в "Теплом приеме" 64 человека. У большинства нет даже документов. Житель Донбасса Александр Веренич, например, еще три года назад потерял паспорт.
© Фото : Предоставлено пресс-службой Синодального отдела РПЦ по благотворительности и социальному служениюПодопечный приюта Александр Веренич
Подопечный приюта Александр Веренич - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Фото : Предоставлено пресс-службой Синодального отдела РПЦ по благотворительности и социальному служению
Подопечный приюта Александр Веренич
"Возвращаться опасно. А без удостоверения личности не получить ни статус беженца, ни лечение — я инвалид, ампутированы обе ступни", — говорит он.
В приюте ему оказывают медпомощь — насколько возможно. Разобрались и с документами: отправили запросы по месту жительства.
В "Теплом приеме" есть и другие иностранцы. Супруги Элио и Изабель в начале февраля приехали с Кубы как туристы. Остановились в Санкт-Петербурге, откуда должны были вылетать домой. Но из-за резкого повышения цен не хватило денег на билеты.
"Решили добраться до Москвы. К тому времени средства совсем закончились. Ночевали где придется", — вспоминает Элио.
Трое суток скитались по улицам. В посольстве Кубы никак не помогли, лишь дали адрес центра для неимущих.
© Фото : Предоставлено пресс-службой Синодального отдела РПЦ по благотворительности и социальному служениюПодопечные приюта — граждане Кубы Габино, Элио и Изабель
Подопечные приюта - граждане Кубы Габино, Элио и Изабель - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Фото : Предоставлено пресс-службой Синодального отдела РПЦ по благотворительности и социальному служению
Подопечные приюта — граждане Кубы Габино, Элио и Изабель
"Там было место только для ночлега. К тому же контингент, как и санитарные условия, — ужасные. Пошли попытать счастья в "Красном Кресте", — рассказывает Изабель.
В организации встретили соотечественника — Габино, который в России уже семь месяцев.
"Приехал сюда за покупками, — объясняет он. — Но жутко не повезло: на второй день обокрали. Посольство направило в приют в Марьино, там я заболел коронавирусом".
В итоге "Красный Крест" переселил всех в "Теплый прием". Чтобы накопить на билеты, кубинцы хотят найти работу, однако визы у них только туристические.
"Надеемся собрать деньги. Не передать, как соскучились по детям. Из-за разницы часовых поясов даже не можем пообщаться нормально, — говорит Изабель.— Когда здесь утро, у них — поздняя ночь. И наоборот".
© Фото : Предоставлено пресс-службой Синодального отдела РПЦ по благотворительности и социальному служениюПодопечные приюта "Теплый прием"
Подопечные приюта Теплый прием - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Фото : Предоставлено пресс-службой Синодального отдела РПЦ по благотворительности и социальному служению
Подопечные приюта "Теплый прием"

"Рук не опускаем"

Пока непонятно, как решать вопрос с помещением. По словам Кускова, есть два варианта.
"Попробуем найти компромисс с нынешней администрацией и остаться на старом месте, либо получить при содействии властей Подмосковья другое здание, — поясняет он. — Главное, чтобы оно было равноценно нынешнему: все-таки мы потратили почти сорок миллионов на ремонт".
Важно и то, продолжает директор приюта, что негосударственных учреждений вроде "Теплого приема" в Подмосковье очень мало. И люди там, как правило, платят за пребывание — "тут мы помогаем бесплатно".
"Еще одна проблема — финансирование. Мы выигрывали президентские гранты, нам давали небольшие субсидии. И как теперь быть? Эти деньги придется возвращать", — подчеркивает Кусков.
© Фото : Предоставлено пресс-службой Синодального отдела РПЦ по благотворительности и социальному служениюДиректор приюта "Теплый прием" Илья Кусков
Директор приюта Теплый прием Илья Кусков - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Фото : Предоставлено пресс-службой Синодального отдела РПЦ по благотворительности и социальному служению
Директор приюта "Теплый прием" Илья Кусков
Существенная часть средств, добавляет он, поступала от Русской православной церкви. Жертвовали как меценаты, так и простые прихожане. Учитывая это, Синодальный отдел РПЦ по благотворительности направил официальное письмо на имя вице-губернатора Московской области с просьбой разобраться в ситуации. В ответе сказано, что вопрос на контроле правительства.
Участники проекта надеются на лучшее. Благодаря приюту сотни людей вернулись к нормальной жизни. Результаты и немалые усилия не должны пропасть даром.
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