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"Скованные одной бедой". Уникальный приют в Подмосковье под угрозой

"Скованные одной бедой". Уникальный приют в Подмосковье под угрозой - РИА Новости, 19.04.2022

"Скованные одной бедой". Уникальный приют в Подмосковье под угрозой

Подмосковный центр "Теплый прием" спасает бездомных и неимущих — предоставляет кров, еду, помогает с документами. Но сейчас приюту грозит выселение. РИА Новости РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T08:00

2022-04-19T08:00

2022-04-19T08:06

религия

московская область (подмосковье)

химки

москва

русская православная церковь

красный крест

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Никита Бизин. Подмосковный центр "Теплый прием" спасает бездомных и неимущих — предоставляет кров, еду, помогает с документами. Но сейчас приюту грозит выселение. РИА Новости разбиралось в ситуации."Идти больше некуда"Ранее утро в Химках: четверо мужчин грузят в самосвал мешки с мусором. Все они — подопечные социально-реабилитационного центра "Теплый прием".Приют основал в 2018-м выпускник МГУ Илья Кусков, оставив успешную академическую карьеру. Уже 25 лет он занимается поддержкой неимущих. Долгие годы руководил управлением помощи бездомным Синодального отдела РПЦ по благотворительности.В 2004-м по его инициативе в Москве заработал первый "Автобус милосердия". В холодное время года сотрудники объезжают столичные вокзалы — кормят бездомных, выдают теплую одежду и медикаменты. А в 2013-м Кусков разработал проект "Ангар спасения" — программа помогает людям в трудной жизненной ситуации отыскать родственников.Опыт пригодился при запуске "Теплого дома". У каждого здесь своя история: кто-то не хотел быть обузой для близких, других обманули мошенники. Итог один — улица."Я жил в Химках с братом. Он взял кредит и не стал выплачивать. Банк изъял нашу квартиру. С пустыми руками я оказался на лестничной клетке. Неравнодушные соседи обратились в "Теплый прием". Меня приняли: восстановили паспорт и помогли с работой", — рассказывает Владимир Орлов.Таких, как он, немало: программу реабилитации прошли 719 человек. Из них 434 благополучно вернулись в общество. Однако в начале зимы выяснилось, что центр под угрозой закрытия."Бизнесмен, которому принадлежало здание, в 2015-м заложил его, когда брал кредит. Спустя четыре года разорился и прекратил выплаты. Несколько лет мы жили под руководством временной администрации. Но в январе нам позвонили и потребовали к середине августа освободить помещение", — поясняет Илья Кусков.По его словам, начинать все с нуля — собирать деньги, найти волонтеров — очень сложно. И главное, подопечные могут остаться без крыши над головой."Помогли только здесь"Сейчас в "Теплом приеме" 64 человека. У большинства нет даже документов. Житель Донбасса Александр Веренич, например, еще три года назад потерял паспорт."Возвращаться опасно. А без удостоверения личности не получить ни статус беженца, ни лечение — я инвалид, ампутированы обе ступни", — говорит он.В приюте ему оказывают медпомощь — насколько возможно. Разобрались и с документами: отправили запросы по месту жительства.В "Теплом приеме" есть и другие иностранцы. Супруги Элио и Изабель в начале февраля приехали с Кубы как туристы. Остановились в Санкт-Петербурге, откуда должны были вылетать домой. Но из-за резкого повышения цен не хватило денег на билеты. "Решили добраться до Москвы. К тому времени средства совсем закончились. Ночевали где придется", — вспоминает Элио.Трое суток скитались по улицам. В посольстве Кубы никак не помогли, лишь дали адрес центра для неимущих."Там было место только для ночлега. К тому же контингент, как и санитарные условия, — ужасные. Пошли попытать счастья в "Красном Кресте", — рассказывает Изабель.В организации встретили соотечественника — Габино, который в России уже семь месяцев."Приехал сюда за покупками, — объясняет он. — Но жутко не повезло: на второй день обокрали. Посольство направило в приют в Марьино, там я заболел коронавирусом".В итоге "Красный Крест" переселил всех в "Теплый прием". Чтобы накопить на билеты, кубинцы хотят найти работу, однако визы у них только туристические."Надеемся собрать деньги. Не передать, как соскучились по детям. Из-за разницы часовых поясов даже не можем пообщаться нормально, — говорит Изабель.— Когда здесь утро, у них — поздняя ночь. И наоборот"."Рук не опускаем"Пока непонятно, как решать вопрос с помещением. По словам Кускова, есть два варианта."Попробуем найти компромисс с нынешней администрацией и остаться на старом месте, либо получить при содействии властей Подмосковья другое здание, — поясняет он. — Главное, чтобы оно было равноценно нынешнему: все-таки мы потратили почти сорок миллионов на ремонт".Важно и то, продолжает директор приюта, что негосударственных учреждений вроде "Теплого приема" в Подмосковье очень мало. И люди там, как правило, платят за пребывание — "тут мы помогаем бесплатно"."Еще одна проблема — финансирование. Мы выигрывали президентские гранты, нам давали небольшие субсидии. И как теперь быть? Эти деньги придется возвращать", — подчеркивает Кусков.Существенная часть средств, добавляет он, поступала от Русской православной церкви. Жертвовали как меценаты, так и простые прихожане. Учитывая это, Синодальный отдел РПЦ по благотворительности направил официальное письмо на имя вице-губернатора Московской области с просьбой разобраться в ситуации. В ответе сказано, что вопрос на контроле правительства.Участники проекта надеются на лучшее. Благодаря приюту сотни людей вернулись к нормальной жизни. Результаты и немалые усилия не должны пропасть даром.

https://ria.ru/20220219/svyatyni-1773639337.html

московская область (подмосковье)

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

московская область (подмосковье), химки, москва, русская православная церковь, красный крест, аналитика - религия и мировоззрение