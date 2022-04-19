12:20 19.04.2022 (обновлено: 12:25 19.04.2022)
Приговор убийцам кота Кузи из Северодвинска вступил в силу
Суд оставил в силе приговор супругам из Северодвинска, насмерть замучившим кота
Статуя Фемиды. Архивное фото
МУРМАНСК, 19 апр – РИА Новости. Архангельский областной суд оставил в силе приговоры супругам из Северодвинска, получившим реальные сроки за жестокое обращение с погибшим котом Кузей, сообщили в региональной прокуратуре.
"Апелляционные жалобы защитников и осужденных о чрезмерной суровости назначенного наказания судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения, а приговор – без изменения", - говорится в сообщении.
21 ноября 2021, 10:34Для убийц кота Кузи из Северодвинска потребовали максимального наказания
Супружескую пару из Северодвинска осудили в феврале по резонансному делу о гибели кота Кузи. Женщину 39 лет и 36-летнего мужчину признали виновными по статье о жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией в интернете. Также одному из супругов вменялась кража в значительном размере. Женщину приговорили к 3 годам 2 месяцам в колонии-поселении, ее мужа – 3,5 годам в колонии общего режима.
Резонансная история произошла в Северодвинске в прошлом году. В ходе судебного заседания было установлено, что обвиняемые на отрезке с 1 июля по 31 августа, используя предметы бытовой обстановки, действуя с особой жестокостью, причиняли боль и страдания коту, принадлежащему матери осужденного. Следователи сумели доказать, что в результате противоправных действий, которые осужденные транслировали в соцсети, животное погибло.
Хозяйка погибшего кота Кузи рассказывала в СМИ, что ее любимец был очень ласковым и спокойным. В 20 российских городах проходила акция под названием "Подпись за Кузю" с требованием осудить супругов на 5 лет тюрьмы. Подписи собирали в котокафе и сети.