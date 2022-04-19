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Приговор убийцам кота Кузи из Северодвинска вступил в силу - РИА Новости, 19.04.2022
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Приговор убийцам кота Кузи из Северодвинска вступил в силу
Приговор убийцам кота Кузи из Северодвинска вступил в силу - РИА Новости, 19.04.2022
Приговор убийцам кота Кузи из Северодвинска вступил в силу
Архангельский областной суд оставил в силе приговоры супругам из Северодвинска, получившим реальные сроки за жестокое обращение с погибшим котом Кузей, сообщили РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:20
2022-04-19T12:25
происшествия
архангельская область
северодвинск
архангельский областной суд
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МУРМАНСК, 19 апр – РИА Новости. Архангельский областной суд оставил в силе приговоры супругам из Северодвинска, получившим реальные сроки за жестокое обращение с погибшим котом Кузей, сообщили в региональной прокуратуре."Апелляционные жалобы защитников и осужденных о чрезмерной суровости назначенного наказания судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения, а приговор – без изменения", - говорится в сообщении.Супружескую пару из Северодвинска осудили в феврале по резонансному делу о гибели кота Кузи. Женщину 39 лет и 36-летнего мужчину признали виновными по статье о жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией в интернете. Также одному из супругов вменялась кража в значительном размере. Женщину приговорили к 3 годам 2 месяцам в колонии-поселении, ее мужа – 3,5 годам в колонии общего режима.Резонансная история произошла в Северодвинске в прошлом году. В ходе судебного заседания было установлено, что обвиняемые на отрезке с 1 июля по 31 августа, используя предметы бытовой обстановки, действуя с особой жестокостью, причиняли боль и страдания коту, принадлежащему матери осужденного. Следователи сумели доказать, что в результате противоправных действий, которые осужденные транслировали в соцсети, животное погибло.Хозяйка погибшего кота Кузи рассказывала в СМИ, что ее любимец был очень ласковым и спокойным. В 20 российских городах проходила акция под названием "Подпись за Кузю" с требованием осудить супругов на 5 лет тюрьмы. Подписи собирали в котокафе и сети.
https://ria.ru/20211121/kuzya-1760028190.html
https://ria.ru/20220214/kot-1772741308.html
архангельская область
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происшествия, архангельская область, северодвинск, архангельский областной суд
12:20 19.04.2022 (обновлено: 12:25 19.04.2022)
 
Приговор убийцам кота Кузи из Северодвинска вступил в силу

Суд оставил в силе приговор супругам из Северодвинска, насмерть замучившим кота

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
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© РИА Новости / Евгений Биятов
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МУРМАНСК, 19 апр – РИА Новости. Архангельский областной суд оставил в силе приговоры супругам из Северодвинска, получившим реальные сроки за жестокое обращение с погибшим котом Кузей, сообщили в региональной прокуратуре.
"Апелляционные жалобы защитников и осужденных о чрезмерной суровости назначенного наказания судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения, а приговор – без изменения", - говорится в сообщении.
Мемориал коту Кузе на кладбище животных в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
21 ноября 2021, 10:34
Для убийц кота Кузи из Северодвинска потребовали максимального наказания
Супружескую пару из Северодвинска осудили в феврале по резонансному делу о гибели кота Кузи. Женщину 39 лет и 36-летнего мужчину признали виновными по статье о жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией в интернете. Также одному из супругов вменялась кража в значительном размере. Женщину приговорили к 3 годам 2 месяцам в колонии-поселении, ее мужа – 3,5 годам в колонии общего режима.
Резонансная история произошла в Северодвинске в прошлом году. В ходе судебного заседания было установлено, что обвиняемые на отрезке с 1 июля по 31 августа, используя предметы бытовой обстановки, действуя с особой жестокостью, причиняли боль и страдания коту, принадлежащему матери осужденного. Следователи сумели доказать, что в результате противоправных действий, которые осужденные транслировали в соцсети, животное погибло.
Хозяйка погибшего кота Кузи рассказывала в СМИ, что ее любимец был очень ласковым и спокойным. В 20 российских городах проходила акция под названием "Подпись за Кузю" с требованием осудить супругов на 5 лет тюрьмы. Подписи собирали в котокафе и сети.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 16:16
Суд отправил в колонию супругов из Северодвинска, насмерть замучивших кота
 
ПроисшествияАрхангельская областьСеверодвинскАрхангельский областной суд
 
 
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