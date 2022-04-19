https://ria.ru/20220419/prestupniki-1784286806.html

В Совфеде предложили ужесточить наказание для военных преступников

В Совфеде предложили ужесточить наказание для военных преступников - РИА Новости, 19.04.2022

В Совфеде предложили ужесточить наказание для военных преступников

Вместо отмены моратория на смертную казнь для украинских боевиков можно обсудить ужесточение наказания для военных преступников, считает сенатор Александр... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T13:22

2022-04-19T13:22

2022-04-19T13:22

общество

совет федерации рф

александр башкин

смертная казнь в россии: формальность и реальность

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Вместо отмены моратория на смертную казнь для украинских боевиков можно обсудить ужесточение наказания для военных преступников, считает сенатор Александр Башкин.ЛДПР ранее предложила ввести исключение из моратория на смертную казнь для украинских боевиков, которые пытали мирных жителей и военных РФ."Мораторий на смертную казнь - это не дань Совету Европы, не подкуп. Это положение российской Конституции, и было бы неправильно, если различные события и кризисы влекли бы за собой изменение конституционных позиций", - заявил Башкин РИА Новости.При этом сенатор подчеркнул, что хотя в отечественном законодательстве уже зафиксирован обширный перечень суровых наказаний для военных преступников, тем не менее можно было бы обсудить его совершенствование или ужесточение. "Это нужно обсуждать, возможно, ужесточить наказание или расширить перечень", - полагает он.Вместе с тем, напомнил Башкин, эксперты не раз говорили о том, что не стоит рассматривать пожизненное заключение как легкую меру по сравнению со смертной казнью. "Провести остаток жизни в наручниках, практически в полном одиночестве - это очень серьезное наказание", - сказал сенатор.

https://ria.ru/20220417/kazn-1783880925.html

https://ria.ru/20220325/kazn-1779973594.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, совет федерации рф, александр башкин, смертная казнь в россии: формальность и реальность