Власти Украины поддержали запрет на преподавание русского языка в школах
Министр образования Украины поддержал запрет на преподавание русского языка в школах
© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкУченики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, во Львове
Ученики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, во Львове. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр образования Украины Сергей Шкарлет во вторник поддержал введение запрета на преподавание русского языка в украинских школах.
Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь 16 апреля на своей странице в соцсетях выступил с инициативой отменить изучение русского языка в украинских школах в следующем учебном году с 1 сентября.
"Нужно смотреть, чтобы это было по выбору школы и педсовета, но в принципе мы поддерживаем эту инициативу", - сказал Шкарлет в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее рассказал, что по итогам анализа более 300 украинских учебников было выявлено, что детей целенаправленно нацеливали "на ненависть к России".
В частности, в этих учебных пособиях нацистские коллаборанты Степан Бандера и Роман Шухевич, убивавшие мирных жителей во время Великой Отечественной войны, называются "героями Украины", подчеркнул чиновник.
По его словам, на Украине создали "фейковую историю" для детей, отказавшись от многовековых корней.