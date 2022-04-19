Рейтинг@Mail.ru
Власти Украины поддержали запрет на преподавание русского языка в школах - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220419/prepodavanie-1784266621.html
Власти Украины поддержали запрет на преподавание русского языка в школах
Власти Украины поддержали запрет на преподавание русского языка в школах - РИА Новости, 19.04.2022
Власти Украины поддержали запрет на преподавание русского языка в школах
Министр образования Украины Сергей Шкарлет во вторник поддержал введение запрета на преподавание русского языка в украинских школах. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:15
2022-04-19T12:15
в мире
украина
россия
тарас креминь
степан бандера
сергей кравцов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150573/54/1505735494_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_599beeca3dd157cb9cf5cff52a33dc1f.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр образования Украины Сергей Шкарлет во вторник поддержал введение запрета на преподавание русского языка в украинских школах.Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь 16 апреля на своей странице в соцсетях выступил с инициативой отменить изучение русского языка в украинских школах в следующем учебном году с 1 сентября."Нужно смотреть, чтобы это было по выбору школы и педсовета, но в принципе мы поддерживаем эту инициативу", - сказал Шкарлет в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на соответствующий вопрос журналиста.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее рассказал, что по итогам анализа более 300 украинских учебников было выявлено, что детей целенаправленно нацеливали "на ненависть к России".В частности, в этих учебных пособиях нацистские коллаборанты Степан Бандера и Роман Шухевич, убивавшие мирных жителей во время Великой Отечественной войны, называются "героями Украины", подчеркнул чиновник.По его словам, на Украине создали "фейковую историю" для детей, отказавшись от многовековых корней.
https://ria.ru/20220415/uchebnik-1783670419.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150573/54/1505735494_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_95b435ec4d944f105147c32c18413233.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, тарас креминь, степан бандера, сергей кравцов
12:15 19.04.2022
 
Власти Украины поддержали запрет на преподавание русского языка в школах

Министр образования Украины поддержал запрет на преподавание русского языка в школах

© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкУченики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, во Львове
Ученики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, во Львове - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
Ученики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, во Львове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр образования Украины Сергей Шкарлет во вторник поддержал введение запрета на преподавание русского языка в украинских школах.
Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь 16 апреля на своей странице в соцсетях выступил с инициативой отменить изучение русского языка в украинских школах в следующем учебном году с 1 сентября.
Сотрудник народной милиции ДНР в учебном классе школы - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 11:11
На освобожденные украинские территории направят 40 тысяч учебников
"Нужно смотреть, чтобы это было по выбору школы и педсовета, но в принципе мы поддерживаем эту инициативу", - сказал Шкарлет в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее рассказал, что по итогам анализа более 300 украинских учебников было выявлено, что детей целенаправленно нацеливали "на ненависть к России".
В частности, в этих учебных пособиях нацистские коллаборанты Степан Бандера и Роман Шухевич, убивавшие мирных жителей во время Великой Отечественной войны, называются "героями Украины", подчеркнул чиновник.
По его словам, на Украине создали "фейковую историю" для детей, отказавшись от многовековых корней.
 
В миреУкраинаРоссияТарас КреминьСтепан БандераСергей Кравцов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала