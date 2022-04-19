https://ria.ru/20220419/prepodavanie-1784266621.html

Власти Украины поддержали запрет на преподавание русского языка в школах

Власти Украины поддержали запрет на преподавание русского языка в школах - РИА Новости, 19.04.2022

Власти Украины поддержали запрет на преподавание русского языка в школах

Министр образования Украины Сергей Шкарлет во вторник поддержал введение запрета на преподавание русского языка в украинских школах. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:15

2022-04-19T12:15

2022-04-19T12:15

в мире

украина

россия

тарас креминь

степан бандера

сергей кравцов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150573/54/1505735494_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_599beeca3dd157cb9cf5cff52a33dc1f.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр образования Украины Сергей Шкарлет во вторник поддержал введение запрета на преподавание русского языка в украинских школах.Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь 16 апреля на своей странице в соцсетях выступил с инициативой отменить изучение русского языка в украинских школах в следующем учебном году с 1 сентября."Нужно смотреть, чтобы это было по выбору школы и педсовета, но в принципе мы поддерживаем эту инициативу", - сказал Шкарлет в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на соответствующий вопрос журналиста.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее рассказал, что по итогам анализа более 300 украинских учебников было выявлено, что детей целенаправленно нацеливали "на ненависть к России".В частности, в этих учебных пособиях нацистские коллаборанты Степан Бандера и Роман Шухевич, убивавшие мирных жителей во время Великой Отечественной войны, называются "героями Украины", подчеркнул чиновник.По его словам, на Украине создали "фейковую историю" для детей, отказавшись от многовековых корней.

https://ria.ru/20220415/uchebnik-1783670419.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, россия, тарас креминь, степан бандера, сергей кравцов