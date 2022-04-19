https://ria.ru/20220419/pozhary-1784262381.html

В Подмосковье ликвидировали первые лесные пожары

В Подмосковье ликвидировали первые лесные пожары - РИА Новости, 19.04.2022

В Подмосковье ликвидировали первые лесные пожары

В Московской области ликвидировали первые два лесных пожара на площади 1,2 гектара, сообщается на сайте регионального комитета лесного хозяйства. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:59

2022-04-19T11:59

2022-04-19T11:59

происшествия

московская область (подмосковье)

дедовск

природные пожары в россии

россия

пожары

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Московской области ликвидировали первые два лесных пожара на площади 1,2 гектара, сообщается на сайте регионального комитета лесного хозяйства."За 18 апреля на землях лесного фонда Московской области ликвидировано два пожара на площади 1,2 га. Они зафиксированы в Истринском и Клинском лесничествах. На их тушении было задействовано пять единиц техники и 17 человек личного состава лесопожарных служб. Пожары локализованы и ликвидированы в день обнаружения", - сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.Площадь пожара в Истринском лесничестве составила 0,3 гектара, угрозы ближайшему населённому пункту, городу Дедовску, и объектам экономики не было, уточнили в сообщении.В Клинском лесничестве площадь пожара составила 0,9 гектара, угрозы ближайшему населённому пункту, деревне Андреевке, и объектам экономики тоже не было."В прошлом году к 19 апреля уже было зафиксировано 35 лесных пожаров на общей площади 70,94 га", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220414/zarplata-1783586754.html

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московская область (подмосковье)

дедовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, московская область (подмосковье), дедовск, природные пожары в россии, россия, пожары