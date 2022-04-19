В Подмосковье ликвидировали первые лесные пожары
В Подмосковье ликвидировали первые два лесных пожара на площади 1,2 гектара
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Московской области ликвидировали первые два лесных пожара на площади 1,2 гектара, сообщается на сайте регионального комитета лесного хозяйства.
"За 18 апреля на землях лесного фонда Московской области ликвидировано два пожара на площади 1,2 га. Они зафиксированы в Истринском и Клинском лесничествах. На их тушении было задействовано пять единиц техники и 17 человек личного состава лесопожарных служб. Пожары локализованы и ликвидированы в день обнаружения", - сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.
Площадь пожара в Истринском лесничестве составила 0,3 гектара, угрозы ближайшему населённому пункту, городу Дедовску, и объектам экономики не было, уточнили в сообщении.
В Клинском лесничестве площадь пожара составила 0,9 гектара, угрозы ближайшему населённому пункту, деревне Андреевке, и объектам экономики тоже не было.
"В прошлом году к 19 апреля уже было зафиксировано 35 лесных пожаров на общей площади 70,94 га", - добавили в ведомстве.
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