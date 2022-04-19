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Яровая призвала объяснить предложение Токио о поставках беспилотников Киеву - РИА Новости, 19.04.2022
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Яровая призвала объяснить предложение Токио о поставках беспилотников Киеву
Яровая призвала объяснить предложение Токио о поставках беспилотников Киеву - РИА Новости, 19.04.2022
Яровая призвала объяснить предложение Токио о поставках беспилотников Киеву
Вице-спикер Госдумы и сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Ирина Яровая призвала японскую сторону дать объяснения РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T14:12
2022-04-19T14:12
в мире
украина
япония
сша
госдума рф
ирина яровая
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы и сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Ирина Яровая призвала японскую сторону дать объяснения по решению о поставках Украине беспилотников.Правительство Японии намерено поставить на Украину дополнительную помощь в виде спецодежды и масок, способных защитить от химических веществ, а также беспилотников, сообщалось в пресс-релизе японского оборонного ведомства."Решение Японии требует немедленных объяснений. И средства химзащиты для военных, и беспилотные аппараты дают основания предполагать подготовку к совершению преступления, химической или бактериологической атаке украинских нацистов на гражданское население", - приводит слова Яровой пресс-служба Госдумы.По ее словам, решение Японии будет рассматриваться в контексте парламентского расследования и в соотнесении с другими доказательствами преступной деятельности США на территории Украины."Стоит напомнить чудовищные преступления, которые были совершены "отрядом 731" Японии (во время Второй мировой войны), когда бесчеловечные опыты и испытания бактериологического оружия осуществлялись на живых людях. Укрытие преступники тогда просили в США", - сообщила Яровая.Также она отметила, что "новая фашизация политики" и "новая организация старых преступлений" Японией и Украиной - это угроза миру и безопасности."Россия тогда требовала ответственности преступников и сейчас стоит на позиции недопущения производства и использования химического и бактериологического оружия", - добавила парламентарий.
https://ria.ru/20220409/azov-1782667619.html
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в мире, украина, япония, сша, госдума рф, ирина яровая
14:12 19.04.2022
 
Яровая призвала объяснить предложение Токио о поставках беспилотников Киеву

Депутат ГД Яровая потребовала объяснить предложение Токио о поставках беспилотников Киеву

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы и сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Ирина Яровая призвала японскую сторону дать объяснения по решению о поставках Украине беспилотников.
Правительство Японии намерено поставить на Украину дополнительную помощь в виде спецодежды и масок, способных защитить от химических веществ, а также беспилотников, сообщалось в пресс-релизе японского оборонного ведомства.
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"Решение Японии требует немедленных объяснений. И средства химзащиты для военных, и беспилотные аппараты дают основания предполагать подготовку к совершению преступления, химической или бактериологической атаке украинских нацистов на гражданское население", - приводит слова Яровой пресс-служба Госдумы.
По ее словам, решение Японии будет рассматриваться в контексте парламентского расследования и в соотнесении с другими доказательствами преступной деятельности США на территории Украины.
"Стоит напомнить чудовищные преступления, которые были совершены "отрядом 731" Японии (во время Второй мировой войны), когда бесчеловечные опыты и испытания бактериологического оружия осуществлялись на живых людях. Укрытие преступники тогда просили в США", - сообщила Яровая.
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Также она отметила, что "новая фашизация политики" и "новая организация старых преступлений" Японией и Украиной - это угроза миру и безопасности.
"Россия тогда требовала ответственности преступников и сейчас стоит на позиции недопущения производства и использования химического и бактериологического оружия", - добавила парламентарий.
 
В миреУкраинаЯпонияСШАГосдума РФИрина Яровая
 
 
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