https://ria.ru/20220419/postavki-1784213697.html

Япония намерена поставить Украине беспилотники

Япония намерена поставить Украине беспилотники - РИА Новости, 19.04.2022

Япония намерена поставить Украине беспилотники

Правительство Японии намерено поставить на Украину дополнительную помощь в виде специальных одежды и масок, способных защитить от химических веществ, а также... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T04:08

2022-04-19T04:08

2022-04-19T05:17

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ТОКИО, 19 апр – РИА Новости. Правительство Японии намерено поставить на Украину дополнительную помощь в виде специальных одежды и масок, способных защитить от химических веществ, а также беспилотников.В марте Япония направила на Украину помощь в виде нелетального оборонного снаряжения: бронежилетов, шлемов, теплой одежды, палаток, камер, средств гигиены, сухих пайков, генераторов сил самообороны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/oruzhie-1784206044.html

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в мире, япония, россия, украина