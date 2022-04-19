21:27 19.04.2022 (обновлено: 21:28 19.04.2022)
Пентагон отправит семь самолетов с военной помощью Киеву в ближайшие сутки
Пентагон отправит семь самолетов с военной помощью Украине в ближайшие сутки
Военная помощь Украине из США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Семь самолетов с военной помощью Украине отправятся в ближайшее время из США, сообщил Пентагон.
Накануне официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что в выходные из Штатов были отправлены четыре самолета с военной помощью, еще один прибыл в понедельник.
13 апреля, 08:00Почему Запад боится денацификации Украины
Ранее президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон выделяет Украине новый пакет военной помощи на сумму 800 миллионов долларов, который будет включать артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты. В Пентагоне пояснили, что украинским силам передаются 200 бронетранспортеров M113, 18 гаубиц натовского калибра 155 миллиметров и 40 тысяч снарядов к ним. Помимо этого, в пакет помощи на сумму 800 миллионов долларов вошли 11 вертолетов Ми-17 российского или советского производства, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade, 100 бронированных джипов, 500 ракет Javelin и "тысячи" других противотанковых систем.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
17 апреля, 08:00Запад готов поверить в невероятно хитрый план Москвы