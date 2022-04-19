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Самолеты Ил-38 провели восьмичасовой полет над Тихим океаном
Самолеты Ил-38 провели восьмичасовой полет над Тихим океаном - РИА Новости, 19.04.2022
Самолеты Ил-38 провели восьмичасовой полет над Тихим океаном
Четыре противолодочных самолета Ил-38 и Ил-38Н из смешанного авиаполка войск и сил на северо-востоке России провели восьмичасовой полет над акваторией Тихого... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T05:07
2022-04-19T05:07
2022-04-19T09:12
безопасность
тихий океан
ил-38
ил-38н
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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — РИА Новости. Четыре противолодочных самолета Ил-38 и Ил-38Н из смешанного авиаполка войск и сил на северо-востоке России провели восьмичасовой полет над акваторией Тихого океана, заявили в Тихоокеанском флоте.Маршрут проходил вдоль восточного побережья Камчатки. За время полета экипажи обследовали свыше 10 тысяч квадратных километров акватории Тихого океана и выставили более 200 гидроакустических буев на наиболее вероятных маршрутах подлодок. Кроме того, летчики отработали пилотирование в парах на малых высотах.Для более эффективного выполнения задач было организовано взаимодействие пилотов с кораблями тральной тактической группы из соединения охраны водного района.
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безопасность, тихий океан, ил-38, ил-38н
05:07 19.04.2022 (обновлено: 09:12 19.04.2022)
Самолеты Ил-38 провели восьмичасовой полет над Тихим океаном
Противолодочные самолеты Ил-38 провели восьмичасовой полет над Тихим океаном
ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — РИА Новости. Четыре противолодочных самолета Ил-38 и Ил-38Н из смешанного авиаполка войск и сил на северо-востоке России провели восьмичасовой полет над акваторией Тихого океана, заявили в Тихоокеанском флоте.
"В рамках полетного задания летчики морской авиации <…> выполнили задачи по поиску, классификации и слежению за подводными лодками и надводными кораблями условного противника с комплексным применением новых радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения", — говорится в сообщении.
Маршрут проходил вдоль восточного побережья Камчатки. За время полета экипажи обследовали свыше 10 тысяч квадратных километров акватории Тихого океана и выставили более 200 гидроакустических буев на наиболее вероятных маршрутах подлодок.
Кроме того, летчики отработали пилотирование в парах на малых высотах.
Для более эффективного выполнения задач было организовано взаимодействие пилотов с кораблями тральной тактической группы из соединения охраны водного района.