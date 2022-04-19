https://ria.ru/20220419/polet-1784214079.html

Самолеты Ил-38 провели восьмичасовой полет над Тихим океаном

Самолеты Ил-38 провели восьмичасовой полет над Тихим океаном - РИА Новости, 19.04.2022

Самолеты Ил-38 провели восьмичасовой полет над Тихим океаном

Четыре противолодочных самолета Ил-38 и Ил-38Н из смешанного авиаполка войск и сил на северо-востоке России провели восьмичасовой полет над акваторией Тихого... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T05:07

2022-04-19T05:07

2022-04-19T09:12

безопасность

тихий океан

ил-38

ил-38н

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152544/37/1525443790_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_ef6bef23f26921b6e891a15478f2800b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — РИА Новости. Четыре противолодочных самолета Ил-38 и Ил-38Н из смешанного авиаполка войск и сил на северо-востоке России провели восьмичасовой полет над акваторией Тихого океана, заявили в Тихоокеанском флоте.Маршрут проходил вдоль восточного побережья Камчатки. За время полета экипажи обследовали свыше 10 тысяч квадратных километров акватории Тихого океана и выставили более 200 гидроакустических буев на наиболее вероятных маршрутах подлодок. Кроме того, летчики отработали пилотирование в парах на малых высотах.Для более эффективного выполнения задач было организовано взаимодействие пилотов с кораблями тральной тактической группы из соединения охраны водного района.

https://ria.ru/20161230/1484971454.html

тихий океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, тихий океан, ил-38, ил-38н