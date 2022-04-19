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В Кремле выразили надежду на передачу России Александровского подворья - РИА Новости, 19.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220419/podvore-1784275229.html
В Кремле выразили надежду на передачу России Александровского подворья
В Кремле выразили надежду на передачу России Александровского подворья - РИА Новости, 19.04.2022
В Кремле выразили надежду на передачу России Александровского подворья
В Кремле ожидают, что израильская сторона окажет необходимое содействие в передаче России Александровского подворья, эта тема давно находится в верхних строчках РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:40
2022-04-19T12:52
россия
израиль
религия
религия
иерусалим
владимир путин
нафтали беннет
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Кремле ожидают, что израильская сторона окажет необходимое содействие в передаче России Александровского подворья, эта тема давно находится в верхних строчках повестки дня российско-израильских отношений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Тема Александровского подворья действительно достаточно давно стоит в верхних строчках повестки дня российско-израильских отношений. Мы ожидаем, что израильская сторона и руководство Израиля окажут все необходимое содействие с тем, чтобы было завершено необходимое оформление", - сказал Песков.Ранее председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин сообщил, что ситуация на Украине застопорила передачу России Александровского подворья в Иерусалиме, в разрешении проблемы участвует лично президент РФ Владимир Путин. Позднее израильские СМИ написали, что Путин обратился к премьеру Израиля Нафтали Беннету с письмом с просьбой передать в собственность России расположенную на Александровском подворье в Иерусалиме церковь Александра Невского.Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемником дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивается возвращения Александровского подворья. В то же время глава ППО Николай Воронцов-Гофман заявлял, что намерен оспорить в суде претензии России на здание.
https://ria.ru/20220415/antirossiyskie-1783764698.html
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россия, израиль, религия, иерусалим, владимир путин, нафтали беннет, в мире, дмитрий песков
12:40 19.04.2022 (обновлено: 12:52 19.04.2022)
 
В Кремле выразили надежду на передачу России Александровского подворья

Песков: в Кремле ожидают от Израиля содействия в передаче России Александровского подворья

© РИА Новости / Антон СкрипуновАлександровское подворье в Иерусалиме
Александровское подворье в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Александровское подворье в Иерусалиме. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Кремле ожидают, что израильская сторона окажет необходимое содействие в передаче России Александровского подворья, эта тема давно находится в верхних строчках повестки дня российско-израильских отношений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Тема Александровского подворья действительно достаточно давно стоит в верхних строчках повестки дня российско-израильских отношений. Мы ожидаем, что израильская сторона и руководство Израиля окажут все необходимое содействие с тем, чтобы было завершено необходимое оформление", - сказал Песков.
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 16:54
МИД счел антироссийскими заявления министра иностранных дел Израиля
Ранее председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин сообщил, что ситуация на Украине застопорила передачу России Александровского подворья в Иерусалиме, в разрешении проблемы участвует лично президент РФ Владимир Путин. Позднее израильские СМИ написали, что Путин обратился к премьеру Израиля Нафтали Беннету с письмом с просьбой передать в собственность России расположенную на Александровском подворье в Иерусалиме церковь Александра Невского.
Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемником дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивается возвращения Александровского подворья. В то же время глава ППО Николай Воронцов-Гофман заявлял, что намерен оспорить в суде претензии России на здание.
Израильские солдаты возле израильской общины Мефальсим, расположенной рядом с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 08:00
Меж двух огней. Почему Израиль не поставляет оружие Украине
 
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