12:40 19.04.2022 (обновлено: 12:52 19.04.2022)
В Кремле выразили надежду на передачу России Александровского подворья
Песков: в Кремле ожидают от Израиля содействия в передаче России Александровского подворья
Александровское подворье в Иерусалиме. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Кремле ожидают, что израильская сторона окажет необходимое содействие в передаче России Александровского подворья, эта тема давно находится в верхних строчках повестки дня российско-израильских отношений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Тема Александровского подворья действительно достаточно давно стоит в верхних строчках повестки дня российско-израильских отношений. Мы ожидаем, что израильская сторона и руководство Израиля окажут все необходимое содействие с тем, чтобы было завершено необходимое оформление", - сказал Песков.
Ранее председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин сообщил, что ситуация на Украине застопорила передачу России Александровского подворья в Иерусалиме, в разрешении проблемы участвует лично президент РФ Владимир Путин. Позднее израильские СМИ написали, что Путин обратился к премьеру Израиля Нафтали Беннету с письмом с просьбой передать в собственность России расположенную на Александровском подворье в Иерусалиме церковь Александра Невского.
Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемником дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивается возвращения Александровского подворья. В то же время глава ППО Николай Воронцов-Гофман заявлял, что намерен оспорить в суде претензии России на здание.