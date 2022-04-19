https://ria.ru/20220419/podvore-1784275229.html

В Кремле выразили надежду на передачу России Александровского подворья

В Кремле выразили надежду на передачу России Александровского подворья - РИА Новости, 19.04.2022

В Кремле выразили надежду на передачу России Александровского подворья

В Кремле ожидают, что израильская сторона окажет необходимое содействие в передаче России Александровского подворья, эта тема давно находится в верхних строчках РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:40

2022-04-19T12:40

2022-04-19T12:52

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религия

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нафтали беннет

в мире

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Кремле ожидают, что израильская сторона окажет необходимое содействие в передаче России Александровского подворья, эта тема давно находится в верхних строчках повестки дня российско-израильских отношений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Тема Александровского подворья действительно достаточно давно стоит в верхних строчках повестки дня российско-израильских отношений. Мы ожидаем, что израильская сторона и руководство Израиля окажут все необходимое содействие с тем, чтобы было завершено необходимое оформление", - сказал Песков.Ранее председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин сообщил, что ситуация на Украине застопорила передачу России Александровского подворья в Иерусалиме, в разрешении проблемы участвует лично президент РФ Владимир Путин. Позднее израильские СМИ написали, что Путин обратился к премьеру Израиля Нафтали Беннету с письмом с просьбой передать в собственность России расположенную на Александровском подворье в Иерусалиме церковь Александра Невского.Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемником дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивается возвращения Александровского подворья. В то же время глава ППО Николай Воронцов-Гофман заявлял, что намерен оспорить в суде претензии России на здание.

https://ria.ru/20220415/antirossiyskie-1783764698.html

https://ria.ru/20220419/izrail-1784086246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, израиль, религия, иерусалим, владимир путин, нафтали беннет, в мире, дмитрий песков