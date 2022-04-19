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День победы Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере

День победы Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере - РИА Новости, 19.04.2022

День победы Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере

18 апреля в соответствии с федеральным законом "О днях воинской славы (победных днях) России" от 13 марта 1995 года отмечается день воинской славы России –... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T01:22

2022-04-19T01:22

2022-04-19T01:22

справки

александр невский

финский залив

нева (река)

псков

ледовое побоище (1242)

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18 апреля в соответствии с федеральным законом "О днях воинской славы (победных днях) России" от 13 марта 1995 года отмечается день воинской славы России – победа русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год). Состоявшееся 12 апреля (5 апреля по старому стилю) 1242 года сражение на льду Чудского озера между русским войском под предводительством новгородского князя Александра Невского и войском немецкого Ливонского ордена закончилось разгромом рыцарей. Это сражение вошло в историю под названием "Ледовое побоище". K середине XIII века, при активном участии католического Рима, между тремя феодально-католическими силами северо-восточной Европы – немецкими крестоносцами, датчанами и шведами – было достигнуто соглашение о совместном выступлении против Новгородской Руси в целях завоевания северо-западных русских земель и насаждения там католицизма. По мнению папской курии, после нашествия войск Монгольской империи обескровленная и разграбленная Русь не могла оказать какого-либо сопротивления. Немецкие и датские рыцари должны были нанести удар по Новгороду с суши из ливонских владений, а шведы собирались поддержать их с моря через Финский залив. В 1240 году первыми на Русь вторглись шведы, вознамерившиеся захватить новгородские земли и пленить князя Александра Ярославича. В июле высадившиеся на реке Неве захватчики были разгромлены дружиной новгородского князя и новгородским ополчением. Лишь небольшая часть шведов смогла уйти на кораблях, оставив на берегах Невы большое число погибших. За победу в Невской битве князь Александр Ярославич получил почетное прозвище "Невский". В конце августа – начале сентября 1240 года в псковскую землю вторглись крестоносцы Ливонского ордена, который был образован немецкими рыцарями в 1237 году в Восточной Прибалтике на территории, заселенной племенами ливов и эстов (на латышских и эстонских землях). После кратковременной осады немецкие рыцари овладели городом Изборском. Затем они осадили Псков, сожгли посад и стали разорять окрестные села. Не дожидаясь штурма, псковский воевода открыл ворота кремля захватчикам. После этого крестоносцы вторглись в новгородскую землю, захватили побережье Финского залива и на месте древней русской крепости Копорье возвели свою. Не дойдя до Новгорода 40 километров, рыцари занялись грабежом его окрестностей. Перед лицом надвигавшейся опасности новгородцы стали готовиться к отпору. По просьбе вече в Новгород снова прибыл князь Александр Ярославич Невский, покинувший его зимой 1240 года после ссоры с частью новгородских бояр. В 1241 году он собрал войско из новгородцев, ладожан, ижоры и карелов и, скрытно совершив быстрый переход к Копорью, штурмом овладел этой сильной крепостью. В результате были освобождены торговые пути и устранена опасность совместных действий немцев со шведами. Взятием Копорья Александр Невский обезопасил северо-западные границы новгородских земель, обеспечил свой тыл и северный фланг для дальнейшей борьбы с немецкими крестоносцами. Однако для ведения дальнейшей борьбы с неприятелем потенциала сформированного войска было недостаточно. По призыву Александра Невского на помощь новгородцам прибыли войска из Владимира и Суздаля под командованием его брата князя Андрея. Соединенное новгородско-владимирское войско зимой 1241-1242 годов предприняло поход в псковскую землю и, отрезав все дороги из Ливонии на Псков, штурмом овладело этим городом, а также Изборском. После этого обе воюющие стороны стали готовиться к решающему сражению и объявили новый сбор войск. Русское войско собиралось в освобожденном Пскове, а тевтонское и ливонское рыцарство – в Дерпте (ныне Тарту, Эстония). В начале весны 1242 года князь Александр Невский послал русские отряды в набег на неприятельские опорные пункты в земле эстов, чтобы вынудить крестоносцев к преждевременному выступлению, не дожидаясь сбора всех сил Ливонского ордена. https://bigenc.ru/domestic_history/text/2137087В начале апреля 1242 года один из русских отрядов у селения Хаммаст обнаружил большое войско крестоносцев, состоявшее из рыцарской конницы и пехоты из ливов, покоренной орденом чуди и других народов (12 тысяч человек), которое двигалось на Русь. В бою русские потерпели поражение, оставшиеся в живых сообщили о приближении крестоносцев. Александр Невский в это время находился близ Изборска. Узнав, что рыцари направили к Изборску незначительные силы, а их главные силы двигаются напрямик к Псковскому озеру, он отвел свое войско к Чудско-Псковскому озеру. Князь Александр Невский занял своими полками узкий пролив между Чудским и Псковским озерами, в настоящее время называемый Теплым озером, и навязал врагу сражение в избранном им месте, прикрывавшем пути на Великий Новгород и Псков. Ледовое побоище проходило вблизи острова Вороньего, примыкая к восточному берегу узкой южной части Чудского озера. Выбранная позиция в максимальной мере учитывала все благоприятные географические особенности местности и ставила их на службу русскому войску. За спиной новгородской рати находился заросший густым лесом берег с крутыми склонами, исключавший возможность маневра. Правый фланг был защищен протокой (выход в озеро pек Самолва и Желча), которая называлась Сиговицей. Здесь, вследствие некоторых особенностей течения и большого числа ключей, лед был очень хрупким. Левый фланг был защищен высоким береговым мысом, откуда открывалась широкая панорама вплоть до противоположного берега. Александр Невский, умело используя местность и численное преимущество своих войск (15-17 тысяч человек, по другим данным около 4-5 тысяч), учитывая характер действий врага (наступление бронированным "клином", названным на Руси "свиньей"), отказался от равномерного распределения сил по фронту. Он сосредоточил 2/3 сил на флангах (полки правой и левой руки), с тем чтобы охватить противника с двух сторон и нанести ему решительное поражение. Одновременно он увеличил глубину боевого порядка. Впереди главных сил поставил передовой полк, усиленный лучниками. Третью линию составляла конница, часть которой находилась в резерве (княжеская дружина). На рассвете 5 апреля 1242 года крестоносцы (10-12 тысяч человек, по другим данным около 5-7 тысяч человек) по льду озера на медленной рыси приблизились к позиции русских. Они наступали "клином", на острие которого находилась основная группировка рыцарей, часть их прикрывала фланги и тыл построения. Внутри него располагались пешие воины (кнехты). План немецких рыцарей состоял в том, чтобы ударом мощного бронированного "клина" раздробить и разгромить большой полк русских и затем – фланговые полки. Наступавшего врага русские лучники встретили ливнем стрел, что заставило фланги "клина" сильнее прижаться к центру. Затем лучники постепенно отошли за фланги передового полка. Рыцари с ходу атаковали передовой полк русских и после ожесточенного боя смяли его. Развивая успех, они прорвали центр русского войска, вышли к обрывистому берегу озера и сгрудились перед внезапно возникшей перед ними преградой. В этот момент полки левой и правой руки русских, подкрепленные конницей, нанесли удар по флангам противника, опрокинули их и стиснули потерявший ударную силу "клин", не давая ему возможности развернуться. Тем временем княжеская дружина, обогнув полк левой руки, атаковала крестоносцев с тыла. Под натиском русских полков рыцари смешали свои ряды и, потеряв свободу маневра, вынуждены были обороняться. Завязалась жестокая сеча. Русские пехотинцы стаскивали рыцарей с коней крючьями. Спешенный крестоносец, закованный в тяжелы латы, не мог противостоять ловким русским воинам. Зажатые со всех сторон на ограниченном пространстве, рыцари сражались отчаянно. Но их сопротивление постепенно ослабевало, оно приняло неорганизованный характер, битва распалась на отдельные очаги. Крестоносцы не выдержали напряжения. Первыми побежали кнехты, за ними обратились в бегство облаченные в доспехи рыцари. Русская конница преследовала разбитого противника свыше семи километров, до противоположного берега Чудского озера. Войско Ливонcкого ордена потерпело полное поражение и понесло огромные по тем временам потери: до 450 рыцарей погибли и 50 попали в плен. Пехотинцев было уничтожено несколько тысяч. Победа в Ледовом побоище сорвала продвижение ливонских рыцарей на восток, обезопасила западные границы Руси от вторжений крестоносцев.По мирному договору, заключенному несколькими месяцами спустя, Ливонский орден отказывался от всех притязаний на русские земли и возвращал территории, захваченные ранее.(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва. в 8 томах - 2004 г.)Материал подготовлен на основе информации открытых источников

финский залив

нева (река)

псков

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, александр невский, финский залив, нева (река), псков, ледовое побоище (1242)