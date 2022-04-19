https://ria.ru/20220419/plennye-1784340030.html

Сдавшиеся украинские морпехи рассказали об отношении ВС России к пленным

Сдавшиеся украинские морпехи рассказали об отношении ВС России к пленным - РИА Новости, 19.04.2022

Сдавшиеся украинские морпехи рассказали об отношении ВС России к пленным

Российские вооруженные силы обращаются с пострадавшими пленными солдатами как со своими ранеными, заявил украинский морской пехотинец в видео, опубликованном... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T16:52

2022-04-19T16:52

2022-04-19T20:32

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российские вооруженные силы обращаются с пострадавшими пленными солдатами как со своими ранеными, заявил украинский морской пехотинец в видео, опубликованном Минобороны.По словам пехотинца, его тяжело ранило в ноги, однако ему и пятерым его сослуживцам смогли оказать первую медицинскую помощь. Затем группу привезли в госпиталь. После операции хирург показал солдату извлеченные пули.Также морской пехотинец обратился к украинским военнослужащим и призвал прекратить сопротивление, "потому что оно того не стоит", и сдаваться.Другой солдат, также лежащий в российском госпитале, рассказал, что подорвался на растяжке, которую поставили его же сослуживцы. Его нашли ополченцы после двух дней, проведенных на бетоне. Он поблагодарил всех, кто помогает ему, и решительно опроверг заявления киевских властей о плохом отношении к украинским пленным.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220419/naemnik-1784284945.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Я не ожидал" – украинские пленные о хорошем отношении российских врачей Раненые украинские пленные рассказали о хорошем к ним отношении в российском госпитале, призвали однополчан сдаваться 2022-04-19T16:52 true PT2M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины