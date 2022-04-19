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Минобороны: ВС России гарантируют жизнь сдавшимся украинским военным - РИА Новости, 19.04.2022
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Минобороны: ВС России гарантируют жизнь сдавшимся украинским военным
Минобороны: ВС России гарантируют жизнь сдавшимся украинским военным - РИА Новости, 19.04.2022
Минобороны: ВС России гарантируют жизнь сдавшимся украинским военным
Российская сторона гарантирует сложившим оружие украинским военным соблюдение женевских конвенций по обращению с военнопленными, сообщил во вторник начальник... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T14:56
2022-04-19T15:02
в мире
мариуполь
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
украина
михаил мизинцев
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Российская сторона гарантирует сложившим оружие украинским военным соблюдение женевских конвенций по обращению с военнопленными, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Особо хочу подчеркнуть, что руководство Российской Федерации всем сложившим оружие гарантирует сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи", - сказал он.Мизинцев отметил, что Россия неоднократно, в том числе на примере сложивших оружие и сдавшихся в плен украинских морских пехотинцев, на практике уже подтверждала свое гуманное отношение к военнопленным, полное соблюдение норм международного гуманитарного права."И на этот раз российская сторона гарантирует соблюдение Женевских конвенций по обращению с военнопленными. Данное заявление доведено украинской стороне через вице-премьера правительства Украины Верещук Ирину Андреевну", - сообщил генерал.
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в мире, мариуполь, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, украина, михаил мизинцев
14:56 19.04.2022 (обновлено: 15:02 19.04.2022)
 
Минобороны: ВС России гарантируют жизнь сдавшимся украинским военным

Минобороны: российская сторона гарантирует жизнь сложившим оружие украинским военным

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРазрушенные дома около завода "Азовсталь" в Мариуполе
Разрушенные дома около завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Разрушенные дома около завода "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Российская сторона гарантирует сложившим оружие украинским военным соблюдение женевских конвенций по обращению с военнопленными, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Особо хочу подчеркнуть, что руководство Российской Федерации всем сложившим оружие гарантирует сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи", - сказал он.
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Мизинцев отметил, что Россия неоднократно, в том числе на примере сложивших оружие и сдавшихся в плен украинских морских пехотинцев, на практике уже подтверждала свое гуманное отношение к военнопленным, полное соблюдение норм международного гуманитарного права.
"И на этот раз российская сторона гарантирует соблюдение Женевских конвенций по обращению с военнопленными. Данное заявление доведено украинской стороне через вице-премьера правительства Украины Верещук Ирину Андреевну", - сообщил генерал.
 
В миреМариупольМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаМихаил Мизинцев
 
 
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