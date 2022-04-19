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Минобороны: ВС России гарантируют жизнь сдавшимся украинским военным
Минобороны: ВС России гарантируют жизнь сдавшимся украинским военным - РИА Новости, 19.04.2022
Минобороны: ВС России гарантируют жизнь сдавшимся украинским военным
Российская сторона гарантирует сложившим оружие украинским военным соблюдение женевских конвенций по обращению с военнопленными, сообщил во вторник начальник... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T14:56
2022-04-19T14:56
2022-04-19T15:02
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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михаил мизинцев
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Российская сторона гарантирует сложившим оружие украинским военным соблюдение женевских конвенций по обращению с военнопленными, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Особо хочу подчеркнуть, что руководство Российской Федерации всем сложившим оружие гарантирует сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи", - сказал он.Мизинцев отметил, что Россия неоднократно, в том числе на примере сложивших оружие и сдавшихся в плен украинских морских пехотинцев, на практике уже подтверждала свое гуманное отношение к военнопленным, полное соблюдение норм международного гуманитарного права."И на этот раз российская сторона гарантирует соблюдение Женевских конвенций по обращению с военнопленными. Данное заявление доведено украинской стороне через вице-премьера правительства Украины Верещук Ирину Андреевну", - сообщил генерал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, украина, михаил мизинцев
14:56 19.04.2022 (обновлено: 15:02 19.04.2022)
Минобороны: ВС России гарантируют жизнь сдавшимся украинским военным
Минобороны: российская сторона гарантирует жизнь сложившим оружие украинским военным