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Минобороны: ВС России гарантируют жизнь сдавшимся украинским военным

Минобороны: ВС России гарантируют жизнь сдавшимся украинским военным - РИА Новости, 19.04.2022

Минобороны: ВС России гарантируют жизнь сдавшимся украинским военным

Российская сторона гарантирует сложившим оружие украинским военным соблюдение женевских конвенций по обращению с военнопленными, сообщил во вторник начальник... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T14:56

2022-04-19T14:56

2022-04-19T15:02

в мире

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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россия

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михаил мизинцев

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Российская сторона гарантирует сложившим оружие украинским военным соблюдение женевских конвенций по обращению с военнопленными, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Особо хочу подчеркнуть, что руководство Российской Федерации всем сложившим оружие гарантирует сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи", - сказал он.Мизинцев отметил, что Россия неоднократно, в том числе на примере сложивших оружие и сдавшихся в плен украинских морских пехотинцев, на практике уже подтверждала свое гуманное отношение к военнопленным, полное соблюдение норм международного гуманитарного права."И на этот раз российская сторона гарантирует соблюдение Женевских конвенций по обращению с военнопленными. Данное заявление доведено украинской стороне через вице-премьера правительства Украины Верещук Ирину Андреевну", - сообщил генерал.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мариуполь, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, украина, михаил мизинцев