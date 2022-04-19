https://ria.ru/20220419/pitanie-1784298451.html

Роспотребнадзор назвал долю импортной продукции в школьном питании

Роспотребнадзор назвал долю импортной продукции в школьном питании - РИА Новости, 19.04.2022

Роспотребнадзор назвал долю импортной продукции в школьном питании

Доля импортной продукции в школьном питании составляет около 4%, преимущественно используется в северных регионах, сообщила начальник отдела организации... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T14:05

2022-04-19T14:05

2022-04-19T14:05

общество

россия

школа

образование - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Доля импортной продукции в школьном питании составляет около 4%, преимущественно используется в северных регионах, сообщила начальник отдела организации санитарного надзора по гигиене детей и подростков Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Галина Яновская."Мы видим, что сегодня доля импортной продукции (в школьном питании - рег.) составляет где-то около 4% в школах. При этом... преобладают фрукты - порядка 70%, овощи и картофель - это порядка 14%, мясо — около 9%... Импортной продукции не было по крупам и макаронам, хотя цена на них выросла, как сейчас показывают, в среднем процентов на 10", - сказала Яновская в ходе круглого стола "Импортозамещение в школьном питании".Большая доля импортной продукции используется в северных регионах - Чукотка, Магадан, Камчатка, Сахалин, Еврейская автономная область, Якутия, Мурманск, Приморский край, Курганский край. По остальным регионам преобладает отечественная продукция, отметила представитель Роспотребнадзора.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, школа, образование - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)