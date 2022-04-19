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Роспотребнадзор назвал долю импортной продукции в школьном питании - РИА Новости, 19.04.2022
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Роспотребнадзор назвал долю импортной продукции в школьном питании
Роспотребнадзор назвал долю импортной продукции в школьном питании - РИА Новости, 19.04.2022
Роспотребнадзор назвал долю импортной продукции в школьном питании
Доля импортной продукции в школьном питании составляет около 4%, преимущественно используется в северных регионах, сообщила начальник отдела организации... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T14:05
2022-04-19T14:05
общество
россия
школа
образование - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Доля импортной продукции в школьном питании составляет около 4%, преимущественно используется в северных регионах, сообщила начальник отдела организации санитарного надзора по гигиене детей и подростков Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Галина Яновская."Мы видим, что сегодня доля импортной продукции (в школьном питании - рег.) составляет где-то около 4% в школах. При этом... преобладают фрукты - порядка 70%, овощи и картофель - это порядка 14%, мясо — около 9%... Импортной продукции не было по крупам и макаронам, хотя цена на них выросла, как сейчас показывают, в среднем процентов на 10", - сказала Яновская в ходе круглого стола "Импортозамещение в школьном питании".Большая доля импортной продукции используется в северных регионах - Чукотка, Магадан, Камчатка, Сахалин, Еврейская автономная область, Якутия, Мурманск, Приморский край, Курганский край. По остальным регионам преобладает отечественная продукция, отметила представитель Роспотребнадзора.
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общество, россия, школа, образование - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
14:05 19.04.2022
 
Роспотребнадзор назвал долю импортной продукции в школьном питании

Роспотребнадзор: импортная продукция в школьном питании составляет около четырех процентов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчащиеся в столовой во время завтрака в школе
Учащиеся в столовой во время завтрака в школе - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Учащиеся в столовой во время завтрака в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Доля импортной продукции в школьном питании составляет около 4%, преимущественно используется в северных регионах, сообщила начальник отдела организации санитарного надзора по гигиене детей и подростков Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Галина Яновская.
"Мы видим, что сегодня доля импортной продукции (в школьном питании - рег.) составляет где-то около 4% в школах. При этом... преобладают фрукты - порядка 70%, овощи и картофель - это порядка 14%, мясо — около 9%... Импортной продукции не было по крупам и макаронам, хотя цена на них выросла, как сейчас показывают, в среднем процентов на 10", - сказала Яновская в ходе круглого стола "Импортозамещение в школьном питании".
Большая доля импортной продукции используется в северных регионах - Чукотка, Магадан, Камчатка, Сахалин, Еврейская автономная область, Якутия, Мурманск, Приморский край, Курганский край. По остальным регионам преобладает отечественная продукция, отметила представитель Роспотребнадзора.
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ОбществоРоссияШколаОбразование - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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