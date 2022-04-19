https://ria.ru/20220419/pitanie-1784207122.html

Диетолог объяснила, почему чем больше ешь, тем больше хочется

Диетолог объяснила, почему чем больше ешь, тем больше хочется - РИА Новости, 19.04.2022

Диетолог объяснила, почему чем больше ешь, тем больше хочется

Употребление в пищу некоторых продуктов приводит не к насыщению, а к усилению чувства голода. Почему так происходит, объяснила в интервью радио Sputnik кандидат РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T02:15

2022-04-19T02:15

2022-04-19T02:15

общество

россия

елена соломатина

диета

питание

здоровье

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Употребление в пищу некоторых продуктов приводит не к насыщению, а к усилению чувства голода. Почему так происходит, объяснила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина.Она отметила, что организму нужно получать достаточное количество жиров, белков, углеводов, а также витаминов и минеральных веществ. Если какого-то из этих элементов в еде будет недостаточно, то чувство голода быстро вернется и даже усилится, пояснила диетолог.Именно это, продолжила она, происходит при употреблении фастфуда."Быстрая еда" создает кратковременное чувство насыщения благодаря наличию в ней большого количества жиров. Но после этого чувство голода возвращается, и если вновь удовлетворить его фастфудом, то ситуация повторится.Избыток калорий приводит к росту жировой ткани, и если этой ткани становится слишком много, то она начинает диктовать организму свою волю, добавила диетолог."Так, гормон лептин в нормальной ситуации (после приема пищи. — Прим. ред.) должен "говорить", что организм насытился едой и больше не хочет, но вместо этого он начинает давать неправильные сигналы. В итоге чем полнее человек становится, тем он больше хочет есть", — предупредила Соломатина.

https://ria.ru/20220418/detoks-1783928319.html

https://rsport.ria.ru/20220401/frukty-1781224963.html

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общество, россия, елена соломатина, диета, питание, здоровье