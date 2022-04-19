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Диетолог объяснила, почему чем больше ешь, тем больше хочется - РИА Новости, 19.04.2022
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Диетолог объяснила, почему чем больше ешь, тем больше хочется
Диетолог объяснила, почему чем больше ешь, тем больше хочется - РИА Новости, 19.04.2022
Диетолог объяснила, почему чем больше ешь, тем больше хочется
Употребление в пищу некоторых продуктов приводит не к насыщению, а к усилению чувства голода. Почему так происходит, объяснила в интервью радио Sputnik кандидат РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T02:15
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общество
россия
елена соломатина
диета
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Употребление в пищу некоторых продуктов приводит не к насыщению, а к усилению чувства голода. Почему так происходит, объяснила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина.Она отметила, что организму нужно получать достаточное количество жиров, белков, углеводов, а также витаминов и минеральных веществ. Если какого-то из этих элементов в еде будет недостаточно, то чувство голода быстро вернется и даже усилится, пояснила диетолог.Именно это, продолжила она, происходит при употреблении фастфуда."Быстрая еда" создает кратковременное чувство насыщения благодаря наличию в ней большого количества жиров. Но после этого чувство голода возвращается, и если вновь удовлетворить его фастфудом, то ситуация повторится.Избыток калорий приводит к росту жировой ткани, и если этой ткани становится слишком много, то она начинает диктовать организму свою волю, добавила диетолог."Так, гормон лептин в нормальной ситуации (после приема пищи. — Прим. ред.) должен "говорить", что организм насытился едой и больше не хочет, но вместо этого он начинает давать неправильные сигналы. В итоге чем полнее человек становится, тем он больше хочет есть", — предупредила Соломатина.
https://ria.ru/20220418/detoks-1783928319.html
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общество, россия, елена соломатина, диета, питание, здоровье
02:15 19.04.2022
 
Диетолог объяснила, почему чем больше ешь, тем больше хочется

Диетолог Соломатина: организм хочет есть еще больше после употребления фастфуда

© Depositphotos / AndreyPopovДевушка с едой возле холодильника
Девушка с едой возле холодильника - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© Depositphotos / AndreyPopov
Девушка с едой возле холодильника. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Употребление в пищу некоторых продуктов приводит не к насыщению, а к усилению чувства голода. Почему так происходит, объяснила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина.
Она отметила, что организму нужно получать достаточное количество жиров, белков, углеводов, а также витаминов и минеральных веществ. Если какого-то из этих элементов в еде будет недостаточно, то чувство голода быстро вернется и даже усилится, пояснила диетолог.
Именно это, продолжила она, происходит при употреблении фастфуда.

"Организм хочет есть еще больше после употребления фастфуда, потому что не может найти в нем полезные вещества. Это можно сравнить с поведением золотоискателя. Ему тоже нужно много руды, чтобы найти немного ценного золотого песка. Организм получает много углеводов и жиров из фастфуда, а других полезных веществ минимум, поэтому хочется есть еще", — пояснила Соломатина.

"Быстрая еда" создает кратковременное чувство насыщения благодаря наличию в ней большого количества жиров. Но после этого чувство голода возвращается, и если вновь удовлетворить его фастфудом, то ситуация повторится.
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Избыток калорий приводит к росту жировой ткани, и если этой ткани становится слишком много, то она начинает диктовать организму свою волю, добавила диетолог.
"Так, гормон лептин в нормальной ситуации (после приема пищи. — Прим. ред.) должен "говорить", что организм насытился едой и больше не хочет, но вместо этого он начинает давать неправильные сигналы. В итоге чем полнее человек становится, тем он больше хочет есть", — предупредила Соломатина.
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