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МВД завершило расследование дела о финансовой пирамиде в Татарстане - РИА Новости, 19.04.2022
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МВД завершило расследование дела о финансовой пирамиде в Татарстане
МВД завершило расследование дела о финансовой пирамиде в Татарстане - РИА Новости, 19.04.2022
МВД завершило расследование дела о финансовой пирамиде в Татарстане
Следователи завершили расследование уголовного дела о межрегиональной финансовой пирамиде, потерпевшими признали более 7 тысяч человек, а ущерб превысил 2... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T18:42
2022-04-19T19:32
республика татарстан (татарстан)
происшествия
набережные челны
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела о межрегиональной финансовой пирамиде, потерпевшими признали более 7 тысяч человек, а ущерб превысил 2 миллиарда 800 миллионов рублей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.Она рассказала, что следователем окончено предварительное расследование уголовного дела о финансовой пирамиде. Троих жителей Набережных Челнов обвиняют в мошенничестве, совершенном в крупном размере и легализации криминальных доходов."По версии следствия, злоумышленники с 2012 по 2014 год создали несколько коммерческих организаций, которые занимались выдачей микрокредитов и привлечением средств граждан в качестве инвестиций. Филиалы организаций были открыты в 20 субъектах Российской Федерации. Инвесторам обещали ежегодные выплаты в размере от 120 до 180 процентов от суммы вклада. Высокую доходность объясняли успешной деятельностью в сфере кредитования", - отметила Волк.По ее словам, для сотрудников компаний разработали систему поощрения за сохранение старых клиентов и привлечение новых. Однократно получив заявленный в рекламе доход, граждане продлевали действия договора вклада и оставляли свои сбережения в организации. После того, как количество желавших обогатиться стало исчисляться тысячами, выплаты прекратились."Потерпевшими признаны 7260 человек, сумма ущерба превысила 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Фигуранты длительное время скрывались от правосудия за границей. Однако в 2015-2016 году они были задержаны на территории Российской Федерации и заключены под стражу. Им предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных статьями 159 и 174.1 УК РФ", - добавила Волк. Она также рассказала, что дело направлено в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20220410/rozysk-1782803205.html
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республика татарстан (татарстан), происшествия, набережные челны, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
18:42 19.04.2022 (обновлено: 19:32 19.04.2022)
 
МВД завершило расследование дела о финансовой пирамиде в Татарстане

МВД завершило расследование дела о пирамиде в Татарстане на сумму 2,8 миллиарда рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела о межрегиональной финансовой пирамиде, потерпевшими признали более 7 тысяч человек, а ущерб превысил 2 миллиарда 800 миллионов рублей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она рассказала, что следователем окончено предварительное расследование уголовного дела о финансовой пирамиде. Троих жителей Набережных Челнов обвиняют в мошенничестве, совершенном в крупном размере и легализации криминальных доходов.
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"По версии следствия, злоумышленники с 2012 по 2014 год создали несколько коммерческих организаций, которые занимались выдачей микрокредитов и привлечением средств граждан в качестве инвестиций. Филиалы организаций были открыты в 20 субъектах Российской Федерации. Инвесторам обещали ежегодные выплаты в размере от 120 до 180 процентов от суммы вклада. Высокую доходность объясняли успешной деятельностью в сфере кредитования", - отметила Волк.
По ее словам, для сотрудников компаний разработали систему поощрения за сохранение старых клиентов и привлечение новых. Однократно получив заявленный в рекламе доход, граждане продлевали действия договора вклада и оставляли свои сбережения в организации. После того, как количество желавших обогатиться стало исчисляться тысячами, выплаты прекратились.
"Потерпевшими признаны 7260 человек, сумма ущерба превысила 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Фигуранты длительное время скрывались от правосудия за границей. Однако в 2015-2016 году они были задержаны на территории Российской Федерации и заключены под стражу. Им предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных статьями 159 и 174.1 УК РФ", - добавила Волк. Она также рассказала, что дело направлено в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения по существу.
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