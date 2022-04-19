https://ria.ru/20220419/peremirie-1784393331.html

Полянский скептически оценил перспективы "пасхального перемирия" на Украине

Полянский скептически оценил перспективы "пасхального перемирия" на Украине - РИА Новости, 19.04.2022

Полянский скептически оценил перспективы "пасхального перемирия" на Украине

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский скептически оценил перспективы введения "пасхального перемирия" на Украине, предложенного генсеком ООН. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T23:38

2022-04-19T23:38

2022-04-19T23:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

оон

антониу гутерреш

россия

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ситуация в днр и лнр

дмитрий полянский

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ООН, 19 апр - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский скептически оценил перспективы введения "пасхального перемирия" на Украине, предложенного генсеком ООН.Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал с четверга ввести на четыре дня гуманитарную паузу для вывода мирных граждан и доставки гумпомощи."Такие вещи решаются в Москве министерством обороны. Лично я немного скептичен, потому что я знаю, как это было в прошлом", - сказал Полянский журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать предложение генсека ООН.Полянский заявил, что не знает, "в чем смысл вступать в игру с украинцами по таким вопросам". "Но опять же – это не от меня зависит", - добавил он.При этом он указал, что Россия регулярно предлагает и организует гуманитарные коридоры.

https://ria.ru/20220418/zhurnalist-1784192089.html

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украина

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Ольга Филиппова

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