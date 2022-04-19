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Полянский скептически оценил перспективы "пасхального перемирия" на Украине - РИА Новости, 19.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/peremirie-1784393331.html
Полянский скептически оценил перспективы "пасхального перемирия" на Украине
Полянский скептически оценил перспективы "пасхального перемирия" на Украине - РИА Новости, 19.04.2022
Полянский скептически оценил перспективы "пасхального перемирия" на Украине
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский скептически оценил перспективы введения "пасхального перемирия" на Украине, предложенного генсеком ООН. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T23:38
2022-04-19T23:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
оон
антониу гутерреш
россия
украина
ситуация в днр и лнр
дмитрий полянский
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ООН, 19 апр - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский скептически оценил перспективы введения "пасхального перемирия" на Украине, предложенного генсеком ООН.Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал с четверга ввести на четыре дня гуманитарную паузу для вывода мирных граждан и доставки гумпомощи."Такие вещи решаются в Москве министерством обороны. Лично я немного скептичен, потому что я знаю, как это было в прошлом", - сказал Полянский журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать предложение генсека ООН.Полянский заявил, что не знает, "в чем смысл вступать в игру с украинцами по таким вопросам". "Но опять же – это не от меня зависит", - добавил он.При этом он указал, что Россия регулярно предлагает и организует гуманитарные коридоры.
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в мире, оон, антониу гутерреш, россия, украина, ситуация в днр и лнр, дмитрий полянский
23:38 19.04.2022
 
Полянский скептически оценил перспективы "пасхального перемирия" на Украине

Дипломат Полянский скептически оценил перспективы "пасхального перемирия" на Украине

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 19 апр - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский скептически оценил перспективы введения "пасхального перемирия" на Украине, предложенного генсеком ООН.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал с четверга ввести на четыре дня гуманитарную паузу для вывода мирных граждан и доставки гумпомощи.
"Такие вещи решаются в Москве министерством обороны. Лично я немного скептичен, потому что я знаю, как это было в прошлом", - сказал Полянский журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать предложение генсека ООН.
"Мы объявляли прекращения огня, мы объявляли гуманитарные коридоры. И они либо не использовались Украиной, либо были использованы с некими зловредными целями для постановки провокаций, подобных той, что случилась в Буче", - указал он.
Полянский заявил, что не знает, "в чем смысл вступать в игру с украинцами по таким вопросам". "Но опять же – это не от меня зависит", - добавил он.
При этом он указал, что Россия регулярно предлагает и организует гуманитарные коридоры.
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