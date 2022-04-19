Полянский скептически оценил перспективы "пасхального перемирия" на Украине
Дипломат Полянский скептически оценил перспективы "пасхального перемирия" на Украине
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 19 апр - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский скептически оценил перспективы введения "пасхального перемирия" на Украине, предложенного генсеком ООН.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал с четверга ввести на четыре дня гуманитарную паузу для вывода мирных граждан и доставки гумпомощи.
"Такие вещи решаются в Москве министерством обороны. Лично я немного скептичен, потому что я знаю, как это было в прошлом", - сказал Полянский журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать предложение генсека ООН.
"Мы объявляли прекращения огня, мы объявляли гуманитарные коридоры. И они либо не использовались Украиной, либо были использованы с некими зловредными целями для постановки провокаций, подобных той, что случилась в Буче", - указал он.
Полянский заявил, что не знает, "в чем смысл вступать в игру с украинцами по таким вопросам". "Но опять же – это не от меня зависит", - добавил он.
При этом он указал, что Россия регулярно предлагает и организует гуманитарные коридоры.