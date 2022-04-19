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Генсек ООН призвал Россию и Украину установить "пасхальное перемирие"

Генсек ООН призвал Россию и Украину установить "пасхальное перемирие" - РИА Новости, 19.04.2022

Генсек ООН призвал Россию и Украину установить "пасхальное перемирие"

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Москву и Киев установить с четверга четырехдневное "пасхальное перемирие". РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T18:06

2022-04-19T18:06

2022-04-19T18:16

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

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оон

ситуация в днр и лнр

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ООН, 19 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Москву и Киев установить с четверга четырехдневное "пасхальное перемирие"."Сегодня я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе на Страстной неделе, начиная с Великого четверга до пасхального воскресенья, (24 апреля), чтобы открыть ряд гуманитарных коридоров", - сказал Гутерреш журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/ssha-1784345831.html

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784349333.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, донбасс, антониу гутерреш, оон, ситуация в днр и лнр