https://ria.ru/20220419/perchatki-1784290041.html
Дефицита медицинских перчаток в России нет, заявили в Росздравнадзоре
Дефицита медицинских перчаток в России нет, заявили в Росздравнадзоре - РИА Новости, 19.04.2022
Дефицита медицинских перчаток в России нет, заявили в Росздравнадзоре
Производство медицинских перчаток осуществляется в нормальном объеме, их дефицита в России нет, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:29
2022-04-19T13:29
2022-04-19T13:30
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
россия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Производство медицинских перчаток осуществляется в нормальном объеме, их дефицита в России нет, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на данные опроса сервиса "Актион Медицина" сообщила, что более половины российских медиков признают перебои с поставками импортных медицинских расходников — катетеров, шприцев, антисептиков, перевязочных средств, шовных материалов. Наиболее остро, согласно материалу, стоит вопрос об экономии импортных перчаток."Производство медицинских перчаток отечественными производителями и производителями стран, не вводивших в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера, осуществляются в нормальном объеме", - говорится в сообщении.Росздравнадзор направил в адрес территориальных органов "Методические рекомендации по использованию перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях", уточнили в ведомстве.Вопросы обеспечения медицинских организаций медизделиями в настоящее время в большей степени зависят от руководителей медорганизации и от надлежащего уровня организации закупок, своевременности объявления закупочных процедур, подчеркнули в пресс-службе."Проведенный Росздравнадзором анализ текущей ситуации на рынке показал отсутствие дефицита медицинских перчаток. Так, в результате взаимодействия с производителями и поставщиками медицинских перчаток подтвердились достаточные товарные запасы по указанным изделиям", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220324/maski-1779890088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия
13:29 19.04.2022 (обновлено: 13:30 19.04.2022)
Дефицита медицинских перчаток в России нет, заявили в Росздравнадзоре
Росздравнадзор: дефицита медицинских перчаток в России нет
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Производство медицинских перчаток осуществляется в нормальном объеме, их дефицита в России нет, сообщила
пресс-служба Росздравнадзора.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на данные опроса сервиса "Актион Медицина" сообщила, что более половины российских медиков признают перебои с поставками импортных медицинских расходников — катетеров, шприцев, антисептиков, перевязочных средств, шовных материалов. Наиболее остро, согласно материалу, стоит вопрос об экономии импортных перчаток.
"Производство медицинских перчаток отечественными производителями и производителями стран, не вводивших в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера, осуществляются в нормальном объеме", - говорится в сообщении.
Росздравнадзор
направил в адрес территориальных органов "Методические рекомендации по использованию перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях", уточнили в ведомстве.
Вопросы обеспечения медицинских организаций медизделиями в настоящее время в большей степени зависят от руководителей медорганизации и от надлежащего уровня организации закупок, своевременности объявления закупочных процедур, подчеркнули в пресс-службе.
"Проведенный Росздравнадзором анализ текущей ситуации на рынке показал отсутствие дефицита медицинских перчаток. Так, в результате взаимодействия с производителями и поставщиками медицинских перчаток подтвердились достаточные товарные запасы по указанным изделиям", - отметили в ведомстве.