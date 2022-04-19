https://ria.ru/20220419/perchatki-1784290041.html

Дефицита медицинских перчаток в России нет, заявили в Росздравнадзоре

Дефицита медицинских перчаток в России нет, заявили в Росздравнадзоре - РИА Новости, 19.04.2022

Дефицита медицинских перчаток в России нет, заявили в Росздравнадзоре

Производство медицинских перчаток осуществляется в нормальном объеме, их дефицита в России нет, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T13:29

2022-04-19T13:29

2022-04-19T13:30

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

россия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Производство медицинских перчаток осуществляется в нормальном объеме, их дефицита в России нет, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на данные опроса сервиса "Актион Медицина" сообщила, что более половины российских медиков признают перебои с поставками импортных медицинских расходников — катетеров, шприцев, антисептиков, перевязочных средств, шовных материалов. Наиболее остро, согласно материалу, стоит вопрос об экономии импортных перчаток."Производство медицинских перчаток отечественными производителями и производителями стран, не вводивших в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера, осуществляются в нормальном объеме", - говорится в сообщении.Росздравнадзор направил в адрес территориальных органов "Методические рекомендации по использованию перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях", уточнили в ведомстве.Вопросы обеспечения медицинских организаций медизделиями в настоящее время в большей степени зависят от руководителей медорганизации и от надлежащего уровня организации закупок, своевременности объявления закупочных процедур, подчеркнули в пресс-службе."Проведенный Росздравнадзором анализ текущей ситуации на рынке показал отсутствие дефицита медицинских перчаток. Так, в результате взаимодействия с производителями и поставщиками медицинских перчаток подтвердились достаточные товарные запасы по указанным изделиям", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220324/maski-1779890088.html

https://ria.ru/20220414/covid-19-1783441066.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия