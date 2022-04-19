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Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий по потере кормильца - РИА Новости, 19.04.2022
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Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий по потере кормильца
Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий по потере кормильца - РИА Новости, 19.04.2022
Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий по потере кормильца
Минтруд РФ подготовил проект изменений в Правила выплаты пенсий для сохранения выплаты пенсий по потере кормильца выпускникам школ до 1 сентября независимо от... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:52
2022-04-19T17:00
общество
андрей пудов
госдума рф
россия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минтруд РФ подготовил проект изменений в Правила выплаты пенсий для сохранения выплаты пенсий по потере кормильца выпускникам школ до 1 сентября независимо от факта поступления в учебное заведение, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, направленный на исключение ситуаций, когда получатель пенсии по потере кормильца при достижении 18 лет в промежутке между окончанием обучения в школе и поступлением на дальнейшую учебу остается без средств к существованию.Как пояснил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов, законопроект, устанавливающий норму о непрерывности выплат, уже прошел второе чтение в Государственной Думе. Он выразил надежду на то, что проект будет принят до завершения учебного года."Чтобы нормы закона оперативно начали действовать, уже сейчас начали процедуру изменений правил выплаты пенсий. Правилами закрепляется, что 18-летние выпускники продолжат получать пенсию до 1 сентября, вне зависимости от результатов поступления. А те, кто станет студентами, продолжат получать пенсию и дальше - на протяжении всего периода учёбы до наступления 23 лет", - уточнил Пудов, слова которого привели в пресс-службе.Как уточнили в Минтруде, сегодня у выпускников школ, которым 18 лет исполняется летом, выплата пенсии по потере кормильца прерывается и восстанавливается только после поступления в колледж или вуз.
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общество, андрей пудов, госдума рф, россия
16:52 19.04.2022 (обновлено: 17:00 19.04.2022)
 
Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий по потере кормильца

Минтруд подготовил проект изменений о сохранении до 1 сентября пенсий по потере кормильца

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минтруд РФ подготовил проект изменений в Правила выплаты пенсий для сохранения выплаты пенсий по потере кормильца выпускникам школ до 1 сентября независимо от факта поступления в учебное заведение, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, направленный на исключение ситуаций, когда получатель пенсии по потере кормильца при достижении 18 лет в промежутке между окончанием обучения в школе и поступлением на дальнейшую учебу остается без средств к существованию.
"Совершеннолетним выпускникам школ, получающим пенсию по потере кормильца, сохранят право на выплату до 1 сентября. Выплата будет продлена независимо от факта поступления в другое учебное заведение. Проект приказа, вносящего изменения в правила выплаты пенсий, представлен на общественное обсуждение", - говорится в сообщении.
Как пояснил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов, законопроект, устанавливающий норму о непрерывности выплат, уже прошел второе чтение в Государственной Думе. Он выразил надежду на то, что проект будет принят до завершения учебного года.
"Чтобы нормы закона оперативно начали действовать, уже сейчас начали процедуру изменений правил выплаты пенсий. Правилами закрепляется, что 18-летние выпускники продолжат получать пенсию до 1 сентября, вне зависимости от результатов поступления. А те, кто станет студентами, продолжат получать пенсию и дальше - на протяжении всего периода учёбы до наступления 23 лет", - уточнил Пудов, слова которого привели в пресс-службе.
Как уточнили в Минтруде, сегодня у выпускников школ, которым 18 лет исполняется летом, выплата пенсии по потере кормильца прерывается и восстанавливается только после поступления в колледж или вуз.
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