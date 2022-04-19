https://ria.ru/20220419/pensii-1784339897.html

Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий по потере кормильца

Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий по потере кормильца - РИА Новости, 19.04.2022

Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий по потере кормильца

Минтруд РФ подготовил проект изменений в Правила выплаты пенсий для сохранения выплаты пенсий по потере кормильца выпускникам школ до 1 сентября независимо от... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T16:52

2022-04-19T16:52

2022-04-19T17:00

общество

андрей пудов

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минтруд РФ подготовил проект изменений в Правила выплаты пенсий для сохранения выплаты пенсий по потере кормильца выпускникам школ до 1 сентября независимо от факта поступления в учебное заведение, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, направленный на исключение ситуаций, когда получатель пенсии по потере кормильца при достижении 18 лет в промежутке между окончанием обучения в школе и поступлением на дальнейшую учебу остается без средств к существованию.Как пояснил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов, законопроект, устанавливающий норму о непрерывности выплат, уже прошел второе чтение в Государственной Думе. Он выразил надежду на то, что проект будет принят до завершения учебного года."Чтобы нормы закона оперативно начали действовать, уже сейчас начали процедуру изменений правил выплаты пенсий. Правилами закрепляется, что 18-летние выпускники продолжат получать пенсию до 1 сентября, вне зависимости от результатов поступления. А те, кто станет студентами, продолжат получать пенсию и дальше - на протяжении всего периода учёбы до наступления 23 лет", - уточнил Пудов, слова которого привели в пресс-службе.Как уточнили в Минтруде, сегодня у выпускников школ, которым 18 лет исполняется летом, выплата пенсии по потере кормильца прерывается и восстанавливается только после поступления в колледж или вуз.

https://ria.ru/20220418/pensii-1784139684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, андрей пудов, госдума рф, россия