https://ria.ru/20220419/pashinyan-1784339784.html

Пашинян заявил о высоком уровне отношений между Россией и Арменией

Пашинян заявил о высоком уровне отношений между Россией и Арменией - РИА Новости, 19.04.2022

Пашинян заявил о высоком уровне отношений между Россией и Арменией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его визит в Москву показывает, что отношения между двумя странами находятся на очень высоком уровне. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T16:51

2022-04-19T16:51

2022-04-19T17:07

никол пашинян

в мире

россия

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армения

москва

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ЕРЕВАН, 19 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его визит в Москву показывает, что отношения между двумя странами находятся на очень высоком уровне."Прежде всего, позвольте поблагодарить за приглашение с официальным визитом посетить РФ. Как вы уже сказали, этот визит имеет не только практическое, но и символическое значение потому что приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между нашими странами, и показывает, что отношения между нашими странами находятся на очень высоком уровне", - сказал Пашинян.Он выразил надежду, что по итогам этого визита динамика отношений между странами не только продолжится, но и будет более эффективной."Мы находимся в постоянном контакте, очень часто встречаемся, проводим телефонные разговоры… Это еще и потому, что наша повестка двусторонних отношений очень насыщена практически во всех отраслях, начиная с экономики и заканчивая культурой, образованием, военно-техническим сотрудничеством. Россия является стратегическим, союзническим партнером Армении", - сказал Пашинян.По его словам, обе страны эффективно взаимодействуют в ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.

https://ria.ru/20220419/pashinyan-1784274057.html

https://ria.ru/20220419/otnosheniya-1784099946.html

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Владимир Лаврентьев

никол пашинян, в мире, россия, владимир путин, армения, москва