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Пашинян заявил о высоком уровне отношений между Россией и Арменией - РИА Новости, 19.04.2022
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Пашинян заявил о высоком уровне отношений между Россией и Арменией
Пашинян заявил о высоком уровне отношений между Россией и Арменией - РИА Новости, 19.04.2022
Пашинян заявил о высоком уровне отношений между Россией и Арменией
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его визит в Москву показывает, что отношения между двумя странами находятся на очень высоком уровне. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:51
2022-04-19T17:07
никол пашинян
в мире
россия
владимир путин
армения
москва
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ЕРЕВАН, 19 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его визит в Москву показывает, что отношения между двумя странами находятся на очень высоком уровне."Прежде всего, позвольте поблагодарить за приглашение с официальным визитом посетить РФ. Как вы уже сказали, этот визит имеет не только практическое, но и символическое значение потому что приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между нашими странами, и показывает, что отношения между нашими странами находятся на очень высоком уровне", - сказал Пашинян.Он выразил надежду, что по итогам этого визита динамика отношений между странами не только продолжится, но и будет более эффективной."Мы находимся в постоянном контакте, очень часто встречаемся, проводим телефонные разговоры… Это еще и потому, что наша повестка двусторонних отношений очень насыщена практически во всех отраслях, начиная с экономики и заканчивая культурой, образованием, военно-техническим сотрудничеством. Россия является стратегическим, союзническим партнером Армении", - сказал Пашинян.По его словам, обе страны эффективно взаимодействуют в ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.
https://ria.ru/20220419/pashinyan-1784274057.html
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никол пашинян, в мире, россия, владимир путин, армения, москва
16:51 19.04.2022 (обновлено: 17:07 19.04.2022)
 
Пашинян заявил о высоком уровне отношений между Россией и Арменией

Премьер Армении Пашинян: отношения между Москвой и Ереваном находятся на высоком уровне

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 19 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его визит в Москву показывает, что отношения между двумя странами находятся на очень высоком уровне.
"Прежде всего, позвольте поблагодарить за приглашение с официальным визитом посетить РФ. Как вы уже сказали, этот визит имеет не только практическое, но и символическое значение потому что приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между нашими странами, и показывает, что отношения между нашими странами находятся на очень высоком уровне", - сказал Пашинян.
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
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Он выразил надежду, что по итогам этого визита динамика отношений между странами не только продолжится, но и будет более эффективной.
"Мы находимся в постоянном контакте, очень часто встречаемся, проводим телефонные разговоры… Это еще и потому, что наша повестка двусторонних отношений очень насыщена практически во всех отраслях, начиная с экономики и заканчивая культурой, образованием, военно-техническим сотрудничеством. Россия является стратегическим, союзническим партнером Армении", - сказал Пашинян.
По его словам, обе страны эффективно взаимодействуют в ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.
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