https://ria.ru/20220419/pashinyan-1784274057.html
Кремль анонсировал подписание пакета документов между Арменией и Россией
Кремль анонсировал подписание пакета документов между Арменией и Россией - РИА Новости, 19.04.2022
Кремль анонсировал подписание пакета документов между Арменией и Россией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ходе визита премьера Армении Никола Пашиняна в Москву планируется подписание пакета... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:37
2022-04-19T12:37
2022-04-19T12:42
россия
никол пашинян
владимир путин
политика
в мире
армения
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ходе визита премьера Армении Никола Пашиняна в Москву планируется подписание пакета двусторонних документов.Он напомнил, что Пашинян во вторник встретится с главой РФ Владимиром Путиным."Далее у Пашиняна запланированы весьма интенсивные контакты на уровне правительства России. Там же будет подписываться целый пакет документов", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220419/otnosheniya-1784099946.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, никол пашинян, владимир путин, политика, в мире, армения, москва, дмитрий песков
12:37 19.04.2022 (обновлено: 12:42 19.04.2022)
Кремль анонсировал подписание пакета документов между Арменией и Россией
Пресс-секретарь Песков: во время визита Пашиняна будет подписан целый пакет документов