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Кремль анонсировал подписание пакета документов между Арменией и Россией - РИА Новости, 19.04.2022
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Кремль анонсировал подписание пакета документов между Арменией и Россией
Кремль анонсировал подписание пакета документов между Арменией и Россией - РИА Новости, 19.04.2022
Кремль анонсировал подписание пакета документов между Арменией и Россией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ходе визита премьера Армении Никола Пашиняна в Москву планируется подписание пакета... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:37
2022-04-19T12:42
россия
никол пашинян
владимир путин
политика
в мире
армения
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ходе визита премьера Армении Никола Пашиняна в Москву планируется подписание пакета двусторонних документов.Он напомнил, что Пашинян во вторник встретится с главой РФ Владимиром Путиным."Далее у Пашиняна запланированы весьма интенсивные контакты на уровне правительства России. Там же будет подписываться целый пакет документов", - сказал Песков.
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россия, никол пашинян, владимир путин, политика, в мире, армения, москва, дмитрий песков
12:37 19.04.2022 (обновлено: 12:42 19.04.2022)
 
Кремль анонсировал подписание пакета документов между Арменией и Россией

Пресс-секретарь Песков: во время визита Пашиняна будет подписан целый пакет документов

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБашни Московского Кремля
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ходе визита премьера Армении Никола Пашиняна в Москву планируется подписание пакета двусторонних документов.
Он напомнил, что Пашинян во вторник встретится с главой РФ Владимиром Путиным.
"Далее у Пашиняна запланированы весьма интенсивные контакты на уровне правительства России. Там же будет подписываться целый пакет документов", - сказал Песков.
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 01:22
Межгосударственные отношения России и Армении
 
РоссияНикол ПашинянВладимир ПутинПолитикаВ миреАрменияМоскваДмитрий Песков
 
 
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