https://ria.ru/20220419/pashinyan-1784274057.html

Кремль анонсировал подписание пакета документов между Арменией и Россией

Кремль анонсировал подписание пакета документов между Арменией и Россией - РИА Новости, 19.04.2022

Кремль анонсировал подписание пакета документов между Арменией и Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ходе визита премьера Армении Никола Пашиняна в Москву планируется подписание пакета... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:37

2022-04-19T12:37

2022-04-19T12:42

россия

никол пашинян

владимир путин

политика

в мире

армения

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ходе визита премьера Армении Никола Пашиняна в Москву планируется подписание пакета двусторонних документов.Он напомнил, что Пашинян во вторник встретится с главой РФ Владимиром Путиным."Далее у Пашиняна запланированы весьма интенсивные контакты на уровне правительства России. Там же будет подписываться целый пакет документов", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220419/otnosheniya-1784099946.html

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Владимир Лаврентьев

россия, никол пашинян, владимир путин, политика, в мире, армения, москва, дмитрий песков