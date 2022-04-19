https://ria.ru/20220419/parad-1784237115.html

Легендарный танк Т-34 начали готовить к параду Победы в Новосибирске

Легендарный танк Т-34 начали готовить к параду Победы в Новосибирске - РИА Новости, 19.04.2022

Легендарный танк Т-34 начали готовить к параду Победы в Новосибирске

Военнослужащие Центрального военного округа начали готовить легендарный танк Т-34 к участию в параде Победы в Новосибирске – он возглавит колонну военной... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:21

2022-04-19T10:21

2022-04-19T10:21

общество

новосибирск

центральный военный округ

т-34

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НОВОСИБИРСК, 19 апр – РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа начали готовить легендарный танк Т-34 к участию в параде Победы в Новосибирске – он возглавит колонну военной техники, сообщает пресс-служба ЦВО."Военнослужащие ремонтного подразделения бригады материального обеспечения Центрального военного округа приступили к подготовке танка Т-34 к параду Победы в Новосибирске. В ходе работ специалисты выполнят обслуживание узлов и агрегатов, очистку лакокрасочного покрытия, покраску", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что доля оригинальных деталей в танке доведена до 99%, хотя еще несколько лет назад он примерно на 70% состоял из самодельных запчастей.Танк Т-34 уже традиционно возглавит механизированную колонну вооружения и военной техники, стоящей на вооружении соединений и частей ЦВО, которая пройдет в парадном строю по главной площади Новосибирска 9 мая.Власти Новосибирска готовятся провести все традиционные праздничные мероприятия 9 мая без коронавирусных ограничений - будет военный парад, праздничный фейерверк и шествие "Бессмертного полка".

https://ria.ru/20220418/parad-1784047395.html

новосибирск

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, новосибирск, центральный военный округ, т-34