https://ria.ru/20220419/parad-1784237115.html
Легендарный танк Т-34 начали готовить к параду Победы в Новосибирске
Легендарный танк Т-34 начали готовить к параду Победы в Новосибирске - РИА Новости, 19.04.2022
Легендарный танк Т-34 начали готовить к параду Победы в Новосибирске
Военнослужащие Центрального военного округа начали готовить легендарный танк Т-34 к участию в параде Победы в Новосибирске – он возглавит колонну военной... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:21
2022-04-19T10:21
2022-04-19T10:21
общество
новосибирск
центральный военный округ
т-34
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784236789_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_15e0be0fbd94329f101778e7aa902087.jpg
НОВОСИБИРСК, 19 апр – РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа начали готовить легендарный танк Т-34 к участию в параде Победы в Новосибирске – он возглавит колонну военной техники, сообщает пресс-служба ЦВО."Военнослужащие ремонтного подразделения бригады материального обеспечения Центрального военного округа приступили к подготовке танка Т-34 к параду Победы в Новосибирске. В ходе работ специалисты выполнят обслуживание узлов и агрегатов, очистку лакокрасочного покрытия, покраску", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что доля оригинальных деталей в танке доведена до 99%, хотя еще несколько лет назад он примерно на 70% состоял из самодельных запчастей.Танк Т-34 уже традиционно возглавит механизированную колонну вооружения и военной техники, стоящей на вооружении соединений и частей ЦВО, которая пройдет в парадном строю по главной площади Новосибирска 9 мая.Власти Новосибирска готовятся провести все традиционные праздничные мероприятия 9 мая без коронавирусных ограничений - будет военный парад, праздничный фейерверк и шествие "Бессмертного полка".
https://ria.ru/20220418/parad-1784047395.html
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784236789_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2d03b283b8f8753e0038d77b6d2a6dc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, новосибирск, центральный военный округ, т-34
Легендарный танк Т-34 начали готовить к параду Победы в Новосибирске
Легендарный танк Т-34 начали готовить к участию в параде Победы в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 19 апр – РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа начали готовить легендарный танк Т-34 к участию в параде Победы в Новосибирске – он возглавит колонну военной техники, сообщает пресс-служба ЦВО.
"Военнослужащие ремонтного подразделения бригады материального обеспечения Центрального военного округа приступили к подготовке танка Т-34
к параду Победы в Новосибирске
. В ходе работ специалисты выполнят обслуживание узлов и агрегатов, очистку лакокрасочного покрытия, покраску", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что доля оригинальных деталей в танке доведена до 99%, хотя еще несколько лет назад он примерно на 70% состоял из самодельных запчастей.
Танк Т-34 уже традиционно возглавит механизированную колонну вооружения и военной техники, стоящей на вооружении соединений и частей ЦВО
, которая пройдет в парадном строю по главной площади Новосибирска 9 мая.
Власти Новосибирска готовятся провести все традиционные праздничные мероприятия 9 мая без коронавирусных ограничений - будет военный парад, праздничный фейерверк и шествие "Бессмертного полка".