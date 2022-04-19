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Легендарный танк Т-34 начали готовить к параду Победы в Новосибирске - РИА Новости, 19.04.2022
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Легендарный танк Т-34 начали готовить к параду Победы в Новосибирске
Легендарный танк Т-34 начали готовить к параду Победы в Новосибирске - РИА Новости, 19.04.2022
Легендарный танк Т-34 начали готовить к параду Победы в Новосибирске
Военнослужащие Центрального военного округа начали готовить легендарный танк Т-34 к участию в параде Победы в Новосибирске – он возглавит колонну военной... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:21
2022-04-19T10:21
общество
новосибирск
центральный военный округ
т-34
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НОВОСИБИРСК, 19 апр – РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа начали готовить легендарный танк Т-34 к участию в параде Победы в Новосибирске – он возглавит колонну военной техники, сообщает пресс-служба ЦВО."Военнослужащие ремонтного подразделения бригады материального обеспечения Центрального военного округа приступили к подготовке танка Т-34 к параду Победы в Новосибирске. В ходе работ специалисты выполнят обслуживание узлов и агрегатов, очистку лакокрасочного покрытия, покраску", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что доля оригинальных деталей в танке доведена до 99%, хотя еще несколько лет назад он примерно на 70% состоял из самодельных запчастей.Танк Т-34 уже традиционно возглавит механизированную колонну вооружения и военной техники, стоящей на вооружении соединений и частей ЦВО, которая пройдет в парадном строю по главной площади Новосибирска 9 мая.Власти Новосибирска готовятся провести все традиционные праздничные мероприятия 9 мая без коронавирусных ограничений - будет военный парад, праздничный фейерверк и шествие "Бессмертного полка".
https://ria.ru/20220418/parad-1784047395.html
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общество, новосибирск, центральный военный округ, т-34
10:21 19.04.2022
 
Легендарный танк Т-34 начали готовить к параду Победы в Новосибирске

Легендарный танк Т-34 начали готовить к участию в параде Победы в Новосибирске

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТанк Т-34-85 на военном параде в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске.
Танк Т-34-85 на военном параде в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске. - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Танк Т-34-85 на военном параде в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске.. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 19 апр – РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа начали готовить легендарный танк Т-34 к участию в параде Победы в Новосибирске – он возглавит колонну военной техники, сообщает пресс-служба ЦВО.
"Военнослужащие ремонтного подразделения бригады материального обеспечения Центрального военного округа приступили к подготовке танка Т-34 к параду Победы в Новосибирске. В ходе работ специалисты выполнят обслуживание узлов и агрегатов, очистку лакокрасочного покрытия, покраску", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что доля оригинальных деталей в танке доведена до 99%, хотя еще несколько лет назад он примерно на 70% состоял из самодельных запчастей.
Танк Т-34 уже традиционно возглавит механизированную колонну вооружения и военной техники, стоящей на вооружении соединений и частей ЦВО, которая пройдет в парадном строю по главной площади Новосибирска 9 мая.
Власти Новосибирска готовятся провести все традиционные праздничные мероприятия 9 мая без коронавирусных ограничений - будет военный парад, праздничный фейерверк и шествие "Бессмертного полка".
Военнослужащие на БТР и самоходных артиллерийских установках (САУ) Мста-С на репетиции парада Победы на полигоне Алабино - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
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ОбществоНовосибирскЦентральный военный округТ-34
 
 
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