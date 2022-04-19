https://ria.ru/20220419/ozon-1784246558.html
Компания Ozon опровергла сообщения о сокращении сотрудников
Компания Ozon опровергла сообщения о сокращении сотрудников - РИА Новости, 19.04.2022
Компания Ozon опровергла сообщения о сокращении сотрудников
Ozon опроверг информацию о сокращении сотрудников, напротив - компания продолжает набор персонала на новые объекты логистики, ИТ-лабораторию и другие команды,... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:57
2022-04-19T10:57
2022-04-19T10:57
экономика
ozon
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578091428_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_df869774aa7e4ddc94abde8744351fa0.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ozon опроверг информацию о сокращении сотрудников, напротив - компания продолжает набор персонала на новые объекты логистики, ИТ-лабораторию и другие команды, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. Издание Forbes ранее во вторник со ссылкой на источники написало, что Ozon сократил часть сотрудников для экономии расходов после начала спецоперации на Украине."В компании нет массовых увольнений, продолжается набор персонала на новые объекты логистики, в ИТ-лабораторию и другие команды", - говорится в сообщении Ozon. Маркетплейс также подчеркнул, что набирает людей на новые логистические объекты, которые продолжают открываться в 2022 году. Компания планирует, что в течение года площади логистической инфраструктуры прирастут не меньше, чем на треть, откроются новые очереди уже существующих фулфилмент-центров, к также появятся и новые."Есть отдельные случаи оптимизации проектов - в частности, мы говорили публично о закрытии Ozon Услуг и реферальной программы - в этом случае часть команды переходит в другие подразделения, часть может покинуть компанию, если их экспертиза не подходит, либо они не хотят переходить на другие позиции", - также отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220412/shulgin-1783182067.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578091428_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9d80e60d64bfbd37173748926f14a9d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ozon, санкции в отношении россии
Компания Ozon опровергла сообщения о сокращении сотрудников
Компания Ozon заявила о продолжении набора персонала на новые объекты
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ozon опроверг информацию о сокращении сотрудников, напротив - компания продолжает набор персонала на новые объекты логистики, ИТ-лабораторию и другие команды, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. Издание Forbes ранее во вторник со ссылкой на источники написало, что Ozon сократил часть сотрудников для экономии расходов после начала спецоперации на Украине.
"В компании нет массовых увольнений, продолжается набор персонала на новые объекты логистики, в ИТ-лабораторию и другие команды", - говорится в сообщении Ozon
. Маркетплейс также подчеркнул, что набирает людей на новые логистические объекты, которые продолжают открываться в 2022 году. Компания планирует, что в течение года площади логистической инфраструктуры прирастут не меньше, чем на треть, откроются новые очереди уже существующих фулфилмент-центров, к также появятся и новые.
"Есть отдельные случаи оптимизации проектов - в частности, мы говорили публично о закрытии Ozon Услуг и реферальной программы - в этом случае часть команды переходит в другие подразделения, часть может покинуть компанию, если их экспертиза не подходит, либо они не хотят переходить на другие позиции", - также отметили в пресс-службе.