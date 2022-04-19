Рейтинг@Mail.ru
Компания Ozon опровергла сообщения о сокращении сотрудников - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220419/ozon-1784246558.html
Компания Ozon опровергла сообщения о сокращении сотрудников
Компания Ozon опровергла сообщения о сокращении сотрудников - РИА Новости, 19.04.2022
Компания Ozon опровергла сообщения о сокращении сотрудников
Ozon опроверг информацию о сокращении сотрудников, напротив - компания продолжает набор персонала на новые объекты логистики, ИТ-лабораторию и другие команды,... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:57
2022-04-19T10:57
экономика
ozon
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578091428_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_df869774aa7e4ddc94abde8744351fa0.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ozon опроверг информацию о сокращении сотрудников, напротив - компания продолжает набор персонала на новые объекты логистики, ИТ-лабораторию и другие команды, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. Издание Forbes ранее во вторник со ссылкой на источники написало, что Ozon сократил часть сотрудников для экономии расходов после начала спецоперации на Украине."В компании нет массовых увольнений, продолжается набор персонала на новые объекты логистики, в ИТ-лабораторию и другие команды", - говорится в сообщении Ozon. Маркетплейс также подчеркнул, что набирает людей на новые логистические объекты, которые продолжают открываться в 2022 году. Компания планирует, что в течение года площади логистической инфраструктуры прирастут не меньше, чем на треть, откроются новые очереди уже существующих фулфилмент-центров, к также появятся и новые."Есть отдельные случаи оптимизации проектов - в частности, мы говорили публично о закрытии Ozon Услуг и реферальной программы - в этом случае часть команды переходит в другие подразделения, часть может покинуть компанию, если их экспертиза не подходит, либо они не хотят переходить на другие позиции", - также отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220412/shulgin-1783182067.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578091428_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9d80e60d64bfbd37173748926f14a9d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ozon, санкции в отношении россии
10:57 19.04.2022
 
Компания Ozon опровергла сообщения о сокращении сотрудников

Компания Ozon заявила о продолжении набора персонала на новые объекты

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль интернет магазина OZON на улице Москвы
Автомобиль интернет магазина OZON на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Автомобиль интернет магазина OZON на улице Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ozon опроверг информацию о сокращении сотрудников, напротив - компания продолжает набор персонала на новые объекты логистики, ИТ-лабораторию и другие команды, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. Издание Forbes ранее во вторник со ссылкой на источники написало, что Ozon сократил часть сотрудников для экономии расходов после начала спецоперации на Украине.
"В компании нет массовых увольнений, продолжается набор персонала на новые объекты логистики, в ИТ-лабораторию и другие команды", - говорится в сообщении Ozon. Маркетплейс также подчеркнул, что набирает людей на новые логистические объекты, которые продолжают открываться в 2022 году. Компания планирует, что в течение года площади логистической инфраструктуры прирастут не меньше, чем на треть, откроются новые очереди уже существующих фулфилмент-центров, к также появятся и новые.
"Есть отдельные случаи оптимизации проектов - в частности, мы говорили публично о закрытии Ozon Услуг и реферальной программы - в этом случае часть команды переходит в другие подразделения, часть может покинуть компанию, если их экспертиза не подходит, либо они не хотят переходить на другие позиции", - также отметили в пресс-службе.
Генеральный директор Ozon Group Александр Шульгин - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 18:31
Шульгин ушел с поста гендиректора Ozon
 
ЭкономикаOzonСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала