https://ria.ru/20220419/ozon-1784246558.html

Компания Ozon опровергла сообщения о сокращении сотрудников

Компания Ozon опровергла сообщения о сокращении сотрудников - РИА Новости, 19.04.2022

Компания Ozon опровергла сообщения о сокращении сотрудников

Ozon опроверг информацию о сокращении сотрудников, напротив - компания продолжает набор персонала на новые объекты логистики, ИТ-лабораторию и другие команды,... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:57

2022-04-19T10:57

2022-04-19T10:57

экономика

ozon

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ozon опроверг информацию о сокращении сотрудников, напротив - компания продолжает набор персонала на новые объекты логистики, ИТ-лабораторию и другие команды, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. Издание Forbes ранее во вторник со ссылкой на источники написало, что Ozon сократил часть сотрудников для экономии расходов после начала спецоперации на Украине."В компании нет массовых увольнений, продолжается набор персонала на новые объекты логистики, в ИТ-лабораторию и другие команды", - говорится в сообщении Ozon. Маркетплейс также подчеркнул, что набирает людей на новые логистические объекты, которые продолжают открываться в 2022 году. Компания планирует, что в течение года площади логистической инфраструктуры прирастут не меньше, чем на треть, откроются новые очереди уже существующих фулфилмент-центров, к также появятся и новые."Есть отдельные случаи оптимизации проектов - в частности, мы говорили публично о закрытии Ozon Услуг и реферальной программы - в этом случае часть команды переходит в другие подразделения, часть может покинуть компанию, если их экспертиза не подходит, либо они не хотят переходить на другие позиции", - также отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220412/shulgin-1783182067.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, ozon, санкции в отношении россии