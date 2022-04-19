https://ria.ru/20220419/oskvernenie-1784284808.html

СК заподозрил иностранку в осквернении военного мемориала в Югре

СК заподозрил иностранку в осквернении военного мемориала в Югре - РИА Новости, 19.04.2022

СК заподозрил иностранку в осквернении военного мемориала в Югре

Следствие в Ханты-Мансийске подозревает гражданку иностранного государства в осквернении мемориала славы воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T13:16

2022-04-19T13:16

2022-04-19T13:16

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

ханты-мансийск

ханты-мансийский автономный округ

россия

великая отечественная война (1941-1945)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Следствие в Ханты-Мансийске подозревает гражданку иностранного государства в осквернении мемориала славы воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщило во вторник СУСК РФ по ХМАО."Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней гражданки иностранного государства. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символа воинской славы России)", - говорится в сообщении.Девушке грозит до 5 лет лишения свободы.По версии следствия, 16 апреля подозреваемая, находясь в парке Победы города Ханты-Мансийска у мемориала славы воинам округа, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на фоне Вечного огня исполнила непристойный танец, видеозапись которого разместила на своей странице в одной из социальных сетей, сопроводив надписью оскорбительного характера.В понедельник подозреваемая была задержана и допрошена следователем, в ходе допроса раскаялась и принесла извинения за свои действия, уточняет СУСК.

https://ria.ru/20220414/oskvernenie-1783461083.html

ханты-мансийск

ханты-мансийский автономный округ

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийск, ханты-мансийский автономный округ, россия, великая отечественная война (1941-1945)