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СК заподозрил иностранку в осквернении военного мемориала в Югре - РИА Новости, 19.04.2022
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СК заподозрил иностранку в осквернении военного мемориала в Югре
СК заподозрил иностранку в осквернении военного мемориала в Югре - РИА Новости, 19.04.2022
СК заподозрил иностранку в осквернении военного мемориала в Югре
Следствие в Ханты-Мансийске подозревает гражданку иностранного государства в осквернении мемориала славы воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:16
2022-04-19T13:16
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
ханты-мансийск
ханты-мансийский автономный округ
россия
великая отечественная война (1941-1945)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Следствие в Ханты-Мансийске подозревает гражданку иностранного государства в осквернении мемориала славы воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщило во вторник СУСК РФ по ХМАО."Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней гражданки иностранного государства. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символа воинской славы России)", - говорится в сообщении.Девушке грозит до 5 лет лишения свободы.По версии следствия, 16 апреля подозреваемая, находясь в парке Победы города Ханты-Мансийска у мемориала славы воинам округа, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на фоне Вечного огня исполнила непристойный танец, видеозапись которого разместила на своей странице в одной из социальных сетей, сопроводив надписью оскорбительного характера.В понедельник подозреваемая была задержана и допрошена следователем, в ходе допроса раскаялась и принесла извинения за свои действия, уточняет СУСК.
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ханты-мансийск
ханты-мансийский автономный округ
россия
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийск, ханты-мансийский автономный округ, россия, великая отечественная война (1941-1945)
13:16 19.04.2022
 
СК заподозрил иностранку в осквернении военного мемориала в Югре

В Ханты-Мансийске следователи заподозрили иностранку в осквернении военного мемориала

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Следствие в Ханты-Мансийске подозревает гражданку иностранного государства в осквернении мемориала славы воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщило во вторник СУСК РФ по ХМАО.
"Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней гражданки иностранного государства. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символа воинской славы России)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, 16 апреля подозреваемая, находясь в парке Победы города Ханты-Мансийска у мемориала славы воинам округа, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на фоне Вечного огня исполнила непристойный танец, видеозапись которого разместила на своей странице в одной из социальных сетей, сопроводив надписью оскорбительного характера.
В понедельник подозреваемая была задержана и допрошена следователем, в ходе допроса раскаялась и принесла извинения за свои действия, уточняет СУСК.
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Ханты-МансийскХанты-Мансийский автономный округРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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