https://ria.ru/20220419/opros-1784320012.html

Опрос: 76% населения считают, что украинские нацисты угрожают России

Опрос: 76% населения считают, что украинские нацисты угрожают России - РИА Новости, 19.04.2022

Опрос: 76% населения считают, что украинские нацисты угрожают России

Большинство россиян уверены, что украинские нацистские организации представляют угрозу для страны и граждан, следует из опроса Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T15:43

2022-04-19T15:43

2022-04-19T19:09

украина

вциом

россия

в мире

общество

ситуация в днр и лнр

владимир путин

киев

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Большинство россиян уверены, что украинские нацистские организации представляют угрозу для страны и граждан, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)."Большинство россиян считают, что на Украине есть организации, которые исповедуют идеологию нацизма (88 процентов). Четыре процента считают, что их нет, еще восемь процентов затруднились ответить. Граждане считают, что украинские нацистские организации представляют угрозу для России и российских граждан (76 процентов), 14 процентов придерживаются противоположной позиции, шесть процентов затруднились с ответом, четыре процента не отвечали на этот вопрос", — говорится в сообщении.По мнению 70 процентов опрошенных, власти Украины скорее поддерживают нацистские организации, около восьми процентов считают, что скорее не поддерживают, и еще 14 процентов полагают, что украинское руководство их не замечает.В качестве одного из результатов специальной военной операции России 45 процентов граждан видят суд над украинскими нацистами за совершенные преступления, 39 процентов — отказ Киева от вступления в НАТО и объявление статуса нейтральной страны. Треть участников опроса думают, что итогом должно стать признание независимости ЛНР и ДНР администрацией Зеленского (34 процента). По 32 процента респондентов назвали итогом событий закрепление безъядерного статуса Украины и введение уголовной ответственности за пропаганду нацизма в этой стране.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 18 апреля. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Методом избрали телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Данные оценивались на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процента не превышает 2,5 процента.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

украина

россия

киев

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, вциом, россия, в мире, общество, ситуация в днр и лнр, владимир путин, киев, нато