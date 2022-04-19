Рейтинг@Mail.ru
Опрос: 76% населения считают, что украинские нацисты угрожают России - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220419/opros-1784320012.html
Опрос: 76% населения считают, что украинские нацисты угрожают России
Опрос: 76% населения считают, что украинские нацисты угрожают России - РИА Новости, 19.04.2022
Опрос: 76% населения считают, что украинские нацисты угрожают России
Большинство россиян уверены, что украинские нацистские организации представляют угрозу для страны и граждан, следует из опроса Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T15:43
2022-04-19T19:09
украина
вциом
россия
в мире
общество
ситуация в днр и лнр
владимир путин
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156029/40/1560294006_285:0:2528:1262_1920x0_80_0_0_a65db2b3b0413866e0f51423f30013ce.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Большинство россиян уверены, что украинские нацистские организации представляют угрозу для страны и граждан, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)."Большинство россиян считают, что на Украине есть организации, которые исповедуют идеологию нацизма (88 процентов). Четыре процента считают, что их нет, еще восемь процентов затруднились ответить. Граждане считают, что украинские нацистские организации представляют угрозу для России и российских граждан (76 процентов), 14 процентов придерживаются противоположной позиции, шесть процентов затруднились с ответом, четыре процента не отвечали на этот вопрос", — говорится в сообщении.По мнению 70 процентов опрошенных, власти Украины скорее поддерживают нацистские организации, около восьми процентов считают, что скорее не поддерживают, и еще 14 процентов полагают, что украинское руководство их не замечает.В качестве одного из результатов специальной военной операции России 45 процентов граждан видят суд над украинскими нацистами за совершенные преступления, 39 процентов — отказ Киева от вступления в НАТО и объявление статуса нейтральной страны. Треть участников опроса думают, что итогом должно стать признание независимости ЛНР и ДНР администрацией Зеленского (34 процента). По 32 процента респондентов назвали итогом событий закрепление безъядерного статуса Украины и введение уголовной ответственности за пропаганду нацизма в этой стране.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 18 апреля. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Методом избрали телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Данные оценивались на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процента не превышает 2,5 процента.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156029/40/1560294006_249:0:2552:1727_1920x0_80_0_0_08167ceb97a9fcf22e6e3943a4123de0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, вциом, россия, в мире, общество, ситуация в днр и лнр, владимир путин, киев, нато
15:43 19.04.2022 (обновлено: 19:09 19.04.2022)
 
Опрос: 76% населения считают, что украинские нацисты угрожают России

Опрос ВЦИОМ: 76% россиян считают, что нацистские организации Украины представляют угрозу

© AP Photo / Mstyslav ChernovБойцы батальона "Азов" (против которых в России заведено уголовное дело)
Бойцы батальона Азов (против которых в России заведено уголовное дело) - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Бойцы батальона "Азов" (против которых в России заведено уголовное дело). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Большинство россиян уверены, что украинские нацистские организации представляют угрозу для страны и граждан, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Большинство россиян считают, что на Украине есть организации, которые исповедуют идеологию нацизма (88 процентов). Четыре процента считают, что их нет, еще восемь процентов затруднились ответить. Граждане считают, что украинские нацистские организации представляют угрозу для России и российских граждан (76 процентов), 14 процентов придерживаются противоположной позиции, шесть процентов затруднились с ответом, четыре процента не отвечали на этот вопрос", — говорится в сообщении.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 08:00
Запад готов поверить в невероятно хитрый план Москвы
По мнению 70 процентов опрошенных, власти Украины скорее поддерживают нацистские организации, около восьми процентов считают, что скорее не поддерживают, и еще 14 процентов полагают, что украинское руководство их не замечает.
В качестве одного из результатов специальной военной операции России 45 процентов граждан видят суд над украинскими нацистами за совершенные преступления, 39 процентов — отказ Киева от вступления в НАТО и объявление статуса нейтральной страны. Треть участников опроса думают, что итогом должно стать признание независимости ЛНР и ДНР администрацией Зеленского (34 процента). По 32 процента респондентов назвали итогом событий закрепление безъядерного статуса Украины и введение уголовной ответственности за пропаганду нацизма в этой стране.
Солдаты ВСУ на бронетранспортере в окрестностях Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 08:00
Взгляд из Киева: на Украине открыто говорят о планах резать русских детей
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 18 апреля. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Методом избрали телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Данные оценивались на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процента не превышает 2,5 процента.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
УкраинаВЦИОМРоссияВ миреОбществоСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинКиевНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала