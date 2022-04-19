https://ria.ru/20220419/operatsiya-1784322654.html

В Ростове-на-Дону врачи спасли руку мариупольцу, попавшему под обстрел ВСУ

В Ростове-на-Дону врачи спасли руку мариупольцу, попавшему под обстрел ВСУ - РИА Новости, 19.04.2022

В Ростове-на-Дону врачи спасли руку мариупольцу, попавшему под обстрел ВСУ

Врачи Городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону провели сложную операцию для спасения руки 42-летнему жителю Мариуполя, попавшему под обстрел РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T15:52

2022-04-19T15:52

2022-04-19T15:53

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр – РИА Новости. Врачи Городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону провели сложную операцию для спасения руки 42-летнему жителю Мариуполя, попавшему под обстрел Вооруженных сил Украины, сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.По его информации, мужчина - рабочий мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Спасаясь от националистов, вместе с другими мариупольцами и своей престарелой матерью, он долгое время вынужден был скрываться в подвале многоквартирного дома. Чтобы добыть воды, вместе с одной из женщин он отправился в ее дом к колодцу. Оба попали под обстрел. Мужчине осколками перебило правую руку и травмировало грудную клетку."Спасением для мариупольца стали российские воины, которые оказали ему медицинскую помощь и помогли добраться до одной из местных больниц. Позже стало ясно, что ему потребуется сложная операция для спасения руки. Тогда вместе с матерью и другими беженцами мужчина смог эвакуироваться в Ростовскую область", - написал Логвиненко в Telegram.В лагере беженцев мужчину осмотрел фельдшер и подтвердил, что ему требуется экстренная госпитализация. Его доставили в ростовскую больницу, где находится единственное на Юге России отделение множественной и сочетанной травмы. "Хирурги-травматологи прооперировали мариупольца. Ему потребуется еще одна операция и предстоит период восстановления. В который раз убеждаюсь, что в нашей БСМП трудятся настоящие профессионалы", - написал Логвиненко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220418/berdyansk-1784148368.html

https://ria.ru/20220419/rassledovanie-1784272312.html

мариуполь

ростовская область

ростов-на-дону

россия

донбасс

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мариуполь, ростовская область, ростов-на-дону, россия, донбасс, украина, сергей лавров, владимир путин