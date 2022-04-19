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Россия распространила в ООН новые свидетельства биодеятельности на Украине - РИА Новости, 19.04.2022
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Россия распространила в ООН новые свидетельства биодеятельности на Украине
Россия распространила в ООН новые свидетельства биодеятельности на Украине - РИА Новости, 19.04.2022
Россия распространила в ООН новые свидетельства биодеятельности на Украине
Россия распространила в Совете безопасности ООН в качестве официального документа очередные свидетельства об опасной военно-биологической деятельности на... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T22:53
2022-04-19T22:53
в мире
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совет безопасности оон
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россия
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ООН, 19 апр – РИА Новости. Россия распространила в Совете безопасности ООН в качестве официального документа очередные свидетельства об опасной военно-биологической деятельности на Украине, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Свидетельства военно-биологической деятельности, проводившейся на территории Украины в нарушении КБТО, множатся. Мы распространили сегодня соответствующие новые материалы в качестве официального документа СБ ООН", - сказал Полянский.Он отметил, что США координировали работу сети биологических лабораторий на Украине.
https://ria.ru/20220418/biolaboratorii-1784103520.html
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в мире, украина, совет безопасности оон, сша, россия
22:53 19.04.2022
 
Россия распространила в ООН новые свидетельства биодеятельности на Украине

Россия распространила в СБ ООН новые свидетельства биодеятельности на Украине

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 19 апр – РИА Новости. Россия распространила в Совете безопасности ООН в качестве официального документа очередные свидетельства об опасной военно-биологической деятельности на Украине, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Свидетельства военно-биологической деятельности, проводившейся на территории Украины в нарушении КБТО, множатся. Мы распространили сегодня соответствующие новые материалы в качестве официального документа СБ ООН", - сказал Полянский.
Он отметил, что США координировали работу сети биологических лабораторий на Украине.
Бактериологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 14:24
Парламентская комиссия обратится к странам, где есть биолаборатории США
 
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