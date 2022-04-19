https://ria.ru/20220419/oon-1784390360.html

Россия распространила в ООН новые свидетельства биодеятельности на Украине

Россия распространила в ООН новые свидетельства биодеятельности на Украине - РИА Новости, 19.04.2022

Россия распространила в ООН новые свидетельства биодеятельности на Украине

Россия распространила в Совете безопасности ООН в качестве официального документа очередные свидетельства об опасной военно-биологической деятельности на... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T22:53

2022-04-19T22:53

2022-04-19T22:53

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ООН, 19 апр – РИА Новости. Россия распространила в Совете безопасности ООН в качестве официального документа очередные свидетельства об опасной военно-биологической деятельности на Украине, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Свидетельства военно-биологической деятельности, проводившейся на территории Украины в нарушении КБТО, множатся. Мы распространили сегодня соответствующие новые материалы в качестве официального документа СБ ООН", - сказал Полянский.Он отметил, что США координировали работу сети биологических лабораторий на Украине.

https://ria.ru/20220418/biolaboratorii-1784103520.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, совет безопасности оон, сша, россия