https://ria.ru/20220419/oon-1784390360.html
Россия распространила в ООН новые свидетельства биодеятельности на Украине
Россия распространила в ООН новые свидетельства биодеятельности на Украине - РИА Новости, 19.04.2022
Россия распространила в ООН новые свидетельства биодеятельности на Украине
Россия распространила в Совете безопасности ООН в качестве официального документа очередные свидетельства об опасной военно-биологической деятельности на... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T22:53
2022-04-19T22:53
2022-04-19T22:53
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ООН, 19 апр – РИА Новости. Россия распространила в Совете безопасности ООН в качестве официального документа очередные свидетельства об опасной военно-биологической деятельности на Украине, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Свидетельства военно-биологической деятельности, проводившейся на территории Украины в нарушении КБТО, множатся. Мы распространили сегодня соответствующие новые материалы в качестве официального документа СБ ООН", - сказал Полянский.Он отметил, что США координировали работу сети биологических лабораторий на Украине.
https://ria.ru/20220418/biolaboratorii-1784103520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, совет безопасности оон, сша, россия
Россия распространила в ООН новые свидетельства биодеятельности на Украине
Россия распространила в СБ ООН новые свидетельства биодеятельности на Украине