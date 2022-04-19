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ООН не выполняет свою миссию, заявили в администрации Эрдогана - РИА Новости, 19.04.2022
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ООН не выполняет свою миссию, заявили в администрации Эрдогана
ООН не выполняет свою миссию, заявили в администрации Эрдогана - РИА Новости, 19.04.2022
ООН не выполняет свою миссию, заявили в администрации Эрдогана
ООН не выполняет свою миссию, в том числе в деле урегулирования ситуации вокруг Украины, что подтверждает необходимость реформ в организации, заявил глава... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:25
2022-04-19T13:25
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АНКАРА, 19 апр – РИА Новости. ООН не выполняет свою миссию, в том числе в деле урегулирования ситуации вокруг Украины, что подтверждает необходимость реформ в организации, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун."В таком (украинском – ред.) кризисе ООН должна была стать адресом решения и сама должна была выйти на первый план. К сожалению, никто не думает об ООН с точки зрения решения кризиса. К сожалению, ООН не может представлять реалии мировой политики и стремления к справедливости, не может выполнять свою миссию. Вновь проявилась настоятельная необходимость реформ. Эта решимость, которую наш президент неустанно принимал в течение многих лет, сегодня стала гораздо более значимой", - приводит слова Алтуна Гостелканал TRT Haber.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220414/gaz-1783578619.html
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в мире, украина, россия, донбасс, оон, турция
13:25 19.04.2022
 
ООН не выполняет свою миссию, заявили в администрации Эрдогана

Представитель администрации Эрдогана Алтун: ООН не выполняет свою миссию

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
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АНКАРА, 19 апр – РИА Новости. ООН не выполняет свою миссию, в том числе в деле урегулирования ситуации вокруг Украины, что подтверждает необходимость реформ в организации, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
"В таком (украинском – ред.) кризисе ООН должна была стать адресом решения и сама должна была выйти на первый план. К сожалению, никто не думает об ООН с точки зрения решения кризиса. К сожалению, ООН не может представлять реалии мировой политики и стремления к справедливости, не может выполнять свою миссию. Вновь проявилась настоятельная необходимость реформ. Эта решимость, которую наш президент неустанно принимал в течение многих лет, сегодня стала гораздо более значимой", - приводит слова Алтуна Гостелканал TRT Haber.
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 17:28
Италия призвала реформировать систему вето в ЕС из-за российского газа
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Вчера, 09:03
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