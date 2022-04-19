https://ria.ru/20220419/oon-1784287670.html

ООН не выполняет свою миссию, заявили в администрации Эрдогана

ООН не выполняет свою миссию, заявили в администрации Эрдогана - РИА Новости, 19.04.2022

ООН не выполняет свою миссию, заявили в администрации Эрдогана

ООН не выполняет свою миссию, в том числе в деле урегулирования ситуации вокруг Украины, что подтверждает необходимость реформ в организации, заявил глава... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T13:25

2022-04-19T13:25

2022-04-19T13:25

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россия

донбасс

оон

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АНКАРА, 19 апр – РИА Новости. ООН не выполняет свою миссию, в том числе в деле урегулирования ситуации вокруг Украины, что подтверждает необходимость реформ в организации, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун."В таком (украинском – ред.) кризисе ООН должна была стать адресом решения и сама должна была выйти на первый план. К сожалению, никто не думает об ООН с точки зрения решения кризиса. К сожалению, ООН не может представлять реалии мировой политики и стремления к справедливости, не может выполнять свою миссию. Вновь проявилась настоятельная необходимость реформ. Эта решимость, которую наш президент неустанно принимал в течение многих лет, сегодня стала гораздо более значимой", - приводит слова Алтуна Гостелканал TRT Haber.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/gaz-1783578619.html

https://ria.ru/20220419/oon-1784221972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, россия, донбасс, оон, турция