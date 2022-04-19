https://ria.ru/20220419/ogranicheniya-1784377099.html
Путин и Пашинян выразили озабоченность из-за ограничительных мер ряда стран
Путин и Пашинян выразили озабоченность из-за ограничительных мер ряда стран - РИА Новости, 19.04.2022
Путин и Пашинян выразили озабоченность из-за ограничительных мер ряда стран
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян выразили озабоченность в связи с применением рядом стран односторонних ограничительных... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T20:27
2022-04-19T20:27
2022-04-19T21:12
владимир путин
никол пашинян
россия
армения
снг
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян выразили озабоченность в связи с применением рядом стран односторонних ограничительных мер, соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте Кремля.Россия и Армения могут создать действующий на постоянной основе российско-армянский диалог общественности, сообщается в совместном заявлении."Решено способствовать учреждению на постоянной основе российско-армянского диалога общественности с прицелом на проведение его первого заседания в 2022 г. в привязке к 30-летию установления дипотношений", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян высказались за дальнейшее углубление взаимодействия в формате СНГ по всем направлениям, сообщается в совместном заявлении на сайте Кремля."Стороны высказались за дальнейшее углубление взаимодействия в формате Содружества Независимых Государств по всем направлениям, в том числе с целью координации позиций по актуальным международным вопросам, повышения уровня социально-экономического развития и расширения культурно-гуманитарных связей государств – участников Содружества", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220419/energetika-1784377911.html
https://ria.ru/20220419/pashinyan-1784339784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, никол пашинян, россия, армения, снг, в мире
20:27 19.04.2022 (обновлено: 21:12 19.04.2022)
Путин и Пашинян выразили озабоченность из-за ограничительных мер ряда стран
Путин и Пашинян выразили озабоченность из-за односторонних ограничительных мер ряда стран
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян выразили озабоченность в связи с применением рядом стран односторонних ограничительных мер, соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте Кремля.
"Путин и Пашинян выразили озабоченность в связи с применением рядом стран односторонних ограничительных мер. Выразили намерение сообща преодолевать обусловленные указанными мерами вызовы, в том числе в области продовольственной и энергетической безопасности двух стран, логистики и так далее", - говорится в заявлении.
Россия и Армения могут создать действующий на постоянной основе российско-армянский диалог общественности, сообщается в совместном заявлении.
"Решено способствовать учреждению на постоянной основе российско-армянского диалога общественности с прицелом на проведение его первого заседания в 2022 г. в привязке к 30-летию установления дипотношений", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин
и премьер-министр Армении Никол Пашинян
высказались за дальнейшее углубление взаимодействия в формате СНГ
по всем направлениям, сообщается в совместном заявлении на сайте Кремля.
"Стороны высказались за дальнейшее углубление взаимодействия в формате Содружества Независимых Государств по всем направлениям, в том числе с целью координации позиций по актуальным международным вопросам, повышения уровня социально-экономического развития и расширения культурно-гуманитарных связей государств – участников Содружества", - говорится в сообщении.