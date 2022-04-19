https://ria.ru/20220419/ogranicheniya-1784377099.html

Путин и Пашинян выразили озабоченность из-за ограничительных мер ряда стран

Путин и Пашинян выразили озабоченность из-за ограничительных мер ряда стран - РИА Новости, 19.04.2022

Путин и Пашинян выразили озабоченность из-за ограничительных мер ряда стран

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян выразили озабоченность в связи с применением рядом стран односторонних ограничительных... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T20:27

2022-04-19T20:27

2022-04-19T21:12

владимир путин

никол пашинян

россия

армения

снг

в мире

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян выразили озабоченность в связи с применением рядом стран односторонних ограничительных мер, соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте Кремля.Россия и Армения могут создать действующий на постоянной основе российско-армянский диалог общественности, сообщается в совместном заявлении."Решено способствовать учреждению на постоянной основе российско-армянского диалога общественности с прицелом на проведение его первого заседания в 2022 г. в привязке к 30-летию установления дипотношений", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян высказались за дальнейшее углубление взаимодействия в формате СНГ по всем направлениям, сообщается в совместном заявлении на сайте Кремля."Стороны высказались за дальнейшее углубление взаимодействия в формате Содружества Независимых Государств по всем направлениям, в том числе с целью координации позиций по актуальным международным вопросам, повышения уровня социально-экономического развития и расширения культурно-гуманитарных связей государств – участников Содружества", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220419/energetika-1784377911.html

https://ria.ru/20220419/pashinyan-1784339784.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

владимир путин, никол пашинян, россия, армения, снг, в мире