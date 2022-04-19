08:00 19.04.2022 (обновлено: 10:33 19.04.2022)
Почему люди не стали одомашнивать мамонтов
© РИА Новости / Сергей Анисимов / Перейти в фотобанкДесятиметровая статуя мамонта Мити, которая встречает гостей и жителей Ямала на въезде в Салехард
Десятиметровая статуя мамонта Мити, которая встречает гостей и жителей Ямала на въезде в Салехард. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Человек одомашнил не так уж много растений и животных. В наши дни это и вовсе не целесообразно. Но ученых история доместикации очень интересует. В России даже проводят длительный научный эксперимент в этой области. Что нового мы узнали из этих исследований — в материале РИА Новости.
Дружелюбные чернобурки
В 1959-м директор Института цитологии и генетики Академии наук (ИЦиГ) Дмитрий Беляев начал под Новосибирском уникальный эксперимент по одомашниванию cеребристо-черных лисиц. Отобрав сорок самых приручаемых особей, которые не боялись человека и были наименее агрессивными, ученые постепенно вывели максимально дружелюбную к людям популяцию.
"Была цель — получить животных для зверофермы, не бросающихся на людей. Выяснилось, однако, что мех у таких лис хуже. Их можно держать как домашних питомцев, но для пушного хозяйства они не годились", — рассказывает Маргарита Атрощенко, заведующая отделом экологии и физиологии Биологического музея имени К. А. Тимирязева.
Одомашненные лисицы и внешне стали напоминать собак: хвосты завивались колечком, уши повисли, образовались белые пятна. Также были изменения на гормональном уровне: в крови в два раза меньше кортизола, снизилась активность коры надпочечников. Это свидетельствует об ослаблении стресса.
© Фото : Татьяна АбрамоваДомашний лис Пломбир, потомок участников экспериментов Дмитрия Беляева
© Фото : Татьяна Абрамова
Домашний лис Пломбир, потомок участников экспериментов Дмитрия Беляева
А вот нейромедиатор серотонин — гормон счастья — резко повысился. Значит, нет агрессивности. Такие же результаты были в экспериментах по одомашниванию крыс и морских свинок.
Видимо, на раннем этапе одомашнивания волков, 15-40 тысяч лет назад, происходил естественный отбор. Это было время охотников-собирателей — до земледелия. Те хищники, что испытывали меньший стресс при неизбежных встречах с людьми, умели налаживать контакт, стали охотиться и выращивать потомство вблизи стоянок человека. Так и появились собаки.
Кто кого одомашнил
Наиболее успешно доместикация происходила в регионе Плодородного полумесяца и в Китае.
Земледелие позволило вести оседлый образ жизни. Как отмечает американский биолог, автор книги "Ружья, микробы и сталь" Джаред Даймонд в статье для Nature, это сделало людей гораздо более устойчивыми к внешним факторам.
© Anne Burrows, Duquesne University; left image copyright Defenders of Wildlife, Washington, DCСравнение серого волка и собаки породы сенбернар. У собаки явно выраженные признаки одомашнивания: повисшие уши, пятнистая окраска, укороченная морда. Красные точки — мускулы, которых нет у серого волка
© Anne Burrows, Duquesne University; left image copyright Defenders of Wildlife, Washington, DC
Сравнение серого волка и собаки породы сенбернар. У собаки явно выраженные признаки одомашнивания: повисшие уши, пятнистая окраска, укороченная морда. Красные точки — мускулы, которых нет у серого волка
Но из 200 тысяч диких высших растений человек одомашнил всего сотню. Среди диких млекопитающих и всеядных много крупных (148 видов весят больше 45 килограммов), а приручили лишь 14. Это, например, лошади и ослы, а зебры — нет, хотя их виды настолько близкие, что могут спариваться.
В колыбели человечества, в Африке, богатая фауна, но с доместикацией там почему-то не сложилось. Не приручили мамонтов, хотя вроде бы куда легче их разводить, чем гоняться за ними по тундре и в конце концов истребить.
"Для одомашнивания подходят животные, которые хорошо размножаются в неволе. У слонов с этим плохо, им нужно много пространства. В Индии есть ручные слоны, их ловят в дикой природе и потом обучают. Мамонтов, как и слонов, было невыгодно разводить в неволе, кормить десять лет, прежде чем они дадут потомство", — объясняет Маргарита Атрощенко.
© Фото : Christian SchiffmannПопытки одомашнить зебру не увенчались успехом — слишком пуглива
© Фото : Christian Schiffmann
Попытки одомашнить зебру не увенчались успехом — слишком пуглива
Сейчас доместикация не нужна: все необходимое уже есть.
"Можно одомашнить антилоп, например. Но зачем? Число функций, для которых могут понадобиться домашние виды, ограниченное", — рассуждает собеседница РИА Новости.
По словам эксперта, последний всплеск интереса к одомашниванию случился на зверофермах — из-за меха. Экспериментировали не только с лисами, но и с норками. Теперь это не так актуально — не в последнюю очередь по этическим причинам. Конечно, люди пытаются держать дома самых разных животных, приручая их. Одомашнивание же — гораздо более длительный процесс.
"Несложно вывести породу белых лягушек для террариума, но их поведение это мало изменит. Есть любители держать дома мокриц с яркой окраской. Такие создания не выживут в природе, потому что слишком заметны, однако это не делает их одомашненными", — подчеркивает биолог.
© Фото : Marjan MashkourДомашний козел в Иране. Эта страна входила в зону Плодородного полумесяца, где 13 тысяч лет назад находился центр древней доместикации животных и растений
© Фото : Marjan Mashkour
Домашний козел в Иране. Эта страна входила в зону Плодородного полумесяца, где 13 тысяч лет назад находился центр древней доместикации животных и растений
Дети Земли
Между тем научный интерес к одомашниванию не слабеет, чему способствуют открытия в области археологии, эволюционной генетики.
"Интересно понять генетические основы доместикации. Предполагают, что все дело в дефиците клеток нервного гребня во время эмбрионального развития. Эти клетки потом регулируют важные процессы, начиная с распределения окраски, формирования хрящей и заканчивая регуляций гормонов — стресса, половых. Известно, что домашние животные чаще размножаются, чем дикие. В принципе, важно глубже понять физиологические основы поведения. С одной стороны, многое зависит от внешних факторов, с другой — есть генетические предпосылки, и хорошо бы знать, как это соотносится", — рассуждает Маргарита Атрощенко.
Считается, что одомашнивание закрепляет детские черты поведения, происходит отбор менее тревожных, более любопытных особей. Например, у волков и лис есть период в раннем возрасте, когда они храбрые, все пробуют. В это время у детенышей больше шансов научится чему-то полезному. Взрослый волк обычно боится любого незнакомого предмета. Так вот, у диких видов этот период короткий, у одомашненных — растянут.
Отчасти это применимо и к человеку. "Люди тоже сами себя отбирают по тем же признакам, их примерно с десяток. Нам нравятся общительные, с кем можно договориться. Девушки предпочитают коммуникабельных молодых людей, у таких и детей больше. Те, кому легко в обществе, более успешны".
Есть даже гипотеза самодоместикации человека. Предполагают, что где-то 300 тысяч лет назад начался естественный отбор менее агрессивных, более любознательных людей, то есть с теми же особенностями, что у домашних животных. Процесс достиг апогея в верхнем палеолите (примерно 40 тысяч лет назад), приведя к ключевым изменениям в поведении, мышлении, что создало почву для цивилизации.
© Ettore MazzaПервые скотоводы эпохи неолита приблизительно восемь тысяч лет назад в Центральной Азии. Ученые считают, что обнаружили на стоянке Обишир V древнейшие для этого региона признаки доместикации
© Ettore Mazza
Первые скотоводы эпохи неолита приблизительно восемь тысяч лет назад в Центральной Азии. Ученые считают, что обнаружили на стоянке Обишир V древнейшие для этого региона признаки доместикации