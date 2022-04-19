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Минобороны заявило о готовящейся провокации СБУ в Одесской области - РИА Новости, 19.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/odessa-1784247467.html
Минобороны заявило о готовящейся провокации СБУ в Одесской области
Минобороны заявило о готовящейся провокации СБУ в Одесской области - РИА Новости, 19.04.2022
Минобороны заявило о готовящейся провокации СБУ в Одесской области
Служба безопасности Украины готовит в Одесской области чудовищную провокацию, чтобы обвинить Россию в военных преступлениях и массовом уничтожении мирных... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:02
2022-04-19T11:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
служба безопасности украины
украина
одесская область
одесса
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины готовит в Одесской области чудовищную провокацию, чтобы обвинить Россию в военных преступлениях и массовом уничтожении мирных жителей, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."С этой целью в ближайшее время планируется переодеть одно из подразделений СБУ в форму российских военнослужащих и произвести демонстративный расстрел местных жителей", — пояснил он. По словам генерала, украинские и западные информагентства опубликуют фото и видео этой акции с "бесчинствами русских" для незамедлительного "циничного раскручивания фейков".Мизинцев подчеркнул, что эта провокация свидетельствует о бесчеловечном отношении к судьбам мирных граждан Украины, и предупредил страны Запада, что у России есть оперативная доказательная база о готовящихся преступлениях киевского режима.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220418/ukraina-1784062122.html
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в мире, россия, служба безопасности украины, украина, одесская область, одесса, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр
11:02 19.04.2022 (обновлено: 11:23 19.04.2022)
 
Минобороны заявило о готовящейся провокации СБУ в Одесской области

Минобороны: сотрудники СБУ в Одессе переоденутся под россиян и расстреляют мирных жителей

© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в фотобанкКолоннада на Приморском бульваре в Одессе
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Сергей Поляков
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Колоннада на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины готовит в Одесской области чудовищную провокацию, чтобы обвинить Россию в военных преступлениях и массовом уничтожении мирных жителей, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"С этой целью в ближайшее время планируется переодеть одно из подразделений СБУ в форму российских военнослужащих и произвести демонстративный расстрел местных жителей", — пояснил он.
По словам генерала, украинские и западные информагентства опубликуют фото и видео этой акции с "бесчинствами русских" для незамедлительного "циничного раскручивания фейков".
Мизинцев подчеркнул, что эта провокация свидетельствует о бесчеловечном отношении к судьбам мирных граждан Украины, и предупредил страны Запада, что у России есть оперативная доказательная база о готовящихся преступлениях киевского режима.
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Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСлужба безопасности УкраиныУкраинаОдесская областьОдессаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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