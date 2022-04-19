https://ria.ru/20220419/odessa-1784247467.html

Минобороны заявило о готовящейся провокации СБУ в Одесской области

Минобороны заявило о готовящейся провокации СБУ в Одесской области - РИА Новости, 19.04.2022

Минобороны заявило о готовящейся провокации СБУ в Одесской области

Служба безопасности Украины готовит в Одесской области чудовищную провокацию, чтобы обвинить Россию в военных преступлениях и массовом уничтожении мирных... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:02

2022-04-19T11:02

2022-04-19T11:23

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины готовит в Одесской области чудовищную провокацию, чтобы обвинить Россию в военных преступлениях и массовом уничтожении мирных жителей, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."С этой целью в ближайшее время планируется переодеть одно из подразделений СБУ в форму российских военнослужащих и произвести демонстративный расстрел местных жителей", — пояснил он. По словам генерала, украинские и западные информагентства опубликуют фото и видео этой акции с "бесчинствами русских" для незамедлительного "циничного раскручивания фейков".Мизинцев подчеркнул, что эта провокация свидетельствует о бесчеловечном отношении к судьбам мирных граждан Украины, и предупредил страны Запада, что у России есть оперативная доказательная база о готовящихся преступлениях киевского режима.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/ukraina-1784062122.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220418/kiev-1784173508.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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