https://ria.ru/20220419/obzhalovanie-1784367640.html

Решение о запрете Meta* в России обжаловала не сама компания, а некое лицо

Решение о запрете Meta* в России обжаловала не сама компания, а некое лицо - РИА Новости, 19.04.2022

Решение о запрете Meta* в России обжаловала не сама компания, а некое лицо

Компания Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) не сама обжаловала решение о запрете Facebook* и Instagram* (принадлежат Meta*) в России за... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T19:12

2022-04-19T19:12

2022-04-19T19:13

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технологии

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Компания Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) не сама обжаловала решение о запрете Facebook* и Instagram* (принадлежат Meta*) в России за экстремистскую деятельность, жалобу направило некое лицо, не являвшееся участником процесса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского районного суда.Ранее стало известно, что на решение о запрете Meta* в суд поступила апелляционная жалоба.По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* (принадлежат Meta*) за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220415/informatsiya-1783730224.html

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, технологии, общество