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Решение о запрете Meta* в России обжаловала не сама компания, а некое лицо - РИА Новости, 19.04.2022
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Решение о запрете Meta* в России обжаловала не сама компания, а некое лицо
Решение о запрете Meta* в России обжаловала не сама компания, а некое лицо - РИА Новости, 19.04.2022
Решение о запрете Meta* в России обжаловала не сама компания, а некое лицо
Компания Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) не сама обжаловала решение о запрете Facebook* и Instagram* (принадлежат Meta*) в России за... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T19:12
2022-04-19T19:13
россия
технологии
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Компания Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) не сама обжаловала решение о запрете Facebook* и Instagram* (принадлежат Meta*) в России за экстремистскую деятельность, жалобу направило некое лицо, не являвшееся участником процесса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского районного суда.Ранее стало известно, что на решение о запрете Meta* в суд поступила апелляционная жалоба.По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* (принадлежат Meta*) за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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россия, технологии, общество
19:12 19.04.2022 (обновлено: 19:13 19.04.2022)
 
Решение о запрете Meta* в России обжаловала не сама компания, а некое лицо

Решение о запрете Meta* за экстремизм в России обжаловала не сама компания, а некое лицо

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Компания Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) не сама обжаловала решение о запрете Facebook* и Instagram* (принадлежат Meta*) в России за экстремистскую деятельность, жалобу направило некое лицо, не являвшееся участником процесса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского районного суда.
Ранее стало известно, что на решение о запрете Meta* в суд поступила апелляционная жалоба.
"Поступила апелляционная жалоба от лица, которое не было участником процесса. Апелляционных жалоб от участников процесса в суд не поступило", - рассказал собеседник агентства, не раскрыв подробностей о вышеуказанном лице.
По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* (принадлежат Meta*) за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
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