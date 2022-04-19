https://ria.ru/20220419/obzhalovanie-1784367640.html
Решение о запрете Meta* в России обжаловала не сама компания, а некое лицо
Решение о запрете Meta* в России обжаловала не сама компания, а некое лицо - РИА Новости, 19.04.2022
Решение о запрете Meta* в России обжаловала не сама компания, а некое лицо
Компания Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) не сама обжаловала решение о запрете Facebook* и Instagram* (принадлежат Meta*) в России за... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T19:12
2022-04-19T19:12
2022-04-19T19:13
россия
технологии
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Компания Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) не сама обжаловала решение о запрете Facebook* и Instagram* (принадлежат Meta*) в России за экстремистскую деятельность, жалобу направило некое лицо, не являвшееся участником процесса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского районного суда.Ранее стало известно, что на решение о запрете Meta* в суд поступила апелляционная жалоба.По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* (принадлежат Meta*) за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220415/informatsiya-1783730224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, общество
19:12 19.04.2022 (обновлено: 19:13 19.04.2022)
Решение о запрете Meta* в России обжаловала не сама компания, а некое лицо
Решение о запрете Meta* за экстремизм в России обжаловала не сама компания, а некое лицо
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Компания Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) не сама обжаловала решение о запрете Facebook* и Instagram* (принадлежат Meta*) в России за экстремистскую деятельность, жалобу направило некое лицо, не являвшееся участником процесса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского районного суда.
Ранее стало известно, что на решение о запрете Meta* в суд поступила апелляционная жалоба.
"Поступила апелляционная жалоба от лица, которое не было участником процесса. Апелляционных жалоб от участников процесса в суд не поступило", - рассказал собеседник агентства, не раскрыв подробностей о вышеуказанном лице.
По иску Генпрокуратуры
Тверской суд Москвы
21 марта запретил в России
Instagram* и Facebook* (принадлежат Meta*) за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская