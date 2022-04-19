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Сторонник Ле Пен назвал обвинения в ее адрес со стороны ЕС манипуляцией - РИА Новости, 19.04.2022
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Сторонник Ле Пен назвал обвинения в ее адрес со стороны ЕС манипуляцией
Сторонник Ле Пен назвал обвинения в ее адрес со стороны ЕС манипуляцией - РИА Новости, 19.04.2022
Сторонник Ле Пен назвал обвинения в ее адрес со стороны ЕС манипуляцией
Соратник кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен Тьерри Мариани считает, что обвинения в растратах в Европарламенте, выдвинутые в адрес Ле Пен незадолго до... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:08
2022-04-19T12:08
в мире
франция
марин ле пен
евросоюз
европарламент
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
выборы президента франции — 2022
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БРЮССЕЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Соратник кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен Тьерри Мариани считает, что обвинения в растратах в Европарламенте, выдвинутые в адрес Ле Пен незадолго до решающего голосования, являются "политической манипуляцией" со стороны структур ЕС в интересах действующего президента Эммануэля Макрона."Обвинения против Ле Пен и "Национального объединения" выдвинуты со стороны четырех служащих Европейского офиса по борьбе с коррупцией, которые напрямую зависят от служб председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Здесь нет ничего нового с 2016 года - это типичная политическая манипуляция, запущенная за несколько дней до второго тура президентских выборов во Франции со стороны фон дер Ляйен при согласии ее хорошего друга Макрона", - заявил РИА Новости Мариани.При этом он отметил, что речь идет не о каком-либо заявлении Еврокомиссии, а о действиях нескольких "политически мотивированных" сотрудников Европейского офиса по борьбе с коррупцией, о которых "услужливо" сообщили французские СМИ."Ответ (со стороны Ле Пен) был дан в установленные сроки несколько лет назад, но европейская номенклатура совсем не хочет того, чтобы дело дошло до суда. Они предпочитают, чтобы это дело оставалось нерешенным для того, чтобы иметь возможность регулярно совершать нападки на Марин Ле Пен", - полагает собеседник агентства.В минувшие выходные сообщалось, что Европейский парламент намерен взыскать крупную сумму с Ле Пен и ее близких соратников после публикации во французском издании Mediapart информации о якобы незаконных тратах политика в ее бытность евродепутатом. Информация появилась незадолго до решающего второго тура голосования на президентских выборах во Франции, который состоится 24 апреля. По данным СМИ, речь идет о необоснованных выплатах в общей сложности в размере 617 тысяч евро.Согласно докладу Европейского офиса по борьбе с коррупцией, на который ссылаются СМИ, речь идет о компенсациях, полученных Ле Пен и ее соратниками в Европейском парламенте.Ле Пен была евродепутатом с 2004 по 2017 год.В частности, указывается, что Ле Пен и ее соратники по крайне правой партии "Национальное объединение" использовали средства из бюджета Европарламента на цели, связанные с внутренней французской политикой. Кроме того, указывается, что европейские средства использовались в личных целях или на услуги компаний, приближенных к партии "Национальное объединение". Непосредственно с Ле Пен планируется взыскать около 137 тысяч евро.В качестве примера СМИ приводят информацию о тратах в размере 23 100 евро на рекламную продукцию (сумки, ручки, брелоки) для "Национального объединения", которые якобы были закуплены для конгресса партии в Лионе в 2014 году. Также утверждается, что Ле Пен запросила компенсацию за проезд и проживание в гостинице для депутатов в связи с их участием в конференции по финансовому кризису в ЕС, на которой в итоге обсуждали внутрипартийные выборы.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным МВД Франции, действующий президент Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%.
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в мире, франция, марин ле пен, евросоюз, европарламент, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, выборы президента франции — 2022, лион, эммануэль макрон
12:08 19.04.2022
 
Сторонник Ле Пен назвал обвинения в ее адрес со стороны ЕС манипуляцией

Соратник Марин Ле Пен назвал обвинения со стороны ЕС в ее адрес политической манипуляцией

© AP Photo / Michel SpinglerЛидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен
Лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Michel Spingler
Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Соратник кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен Тьерри Мариани считает, что обвинения в растратах в Европарламенте, выдвинутые в адрес Ле Пен незадолго до решающего голосования, являются "политической манипуляцией" со стороны структур ЕС в интересах действующего президента Эммануэля Макрона.
"Обвинения против Ле Пен и "Национального объединения" выдвинуты со стороны четырех служащих Европейского офиса по борьбе с коррупцией, которые напрямую зависят от служб председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Здесь нет ничего нового с 2016 года - это типичная политическая манипуляция, запущенная за несколько дней до второго тура президентских выборов во Франции со стороны фон дер Ляйен при согласии ее хорошего друга Макрона", - заявил РИА Новости Мариани.
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При этом он отметил, что речь идет не о каком-либо заявлении Еврокомиссии, а о действиях нескольких "политически мотивированных" сотрудников Европейского офиса по борьбе с коррупцией, о которых "услужливо" сообщили французские СМИ.
"Ответ (со стороны Ле Пен) был дан в установленные сроки несколько лет назад, но европейская номенклатура совсем не хочет того, чтобы дело дошло до суда. Они предпочитают, чтобы это дело оставалось нерешенным для того, чтобы иметь возможность регулярно совершать нападки на Марин Ле Пен", - полагает собеседник агентства.
В минувшие выходные сообщалось, что Европейский парламент намерен взыскать крупную сумму с Ле Пен и ее близких соратников после публикации во французском издании Mediapart информации о якобы незаконных тратах политика в ее бытность евродепутатом. Информация появилась незадолго до решающего второго тура голосования на президентских выборах во Франции, который состоится 24 апреля. По данным СМИ, речь идет о необоснованных выплатах в общей сложности в размере 617 тысяч евро.
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Согласно докладу Европейского офиса по борьбе с коррупцией, на который ссылаются СМИ, речь идет о компенсациях, полученных Ле Пен и ее соратниками в Европейском парламенте.
Ле Пен была евродепутатом с 2004 по 2017 год.
В частности, указывается, что Ле Пен и ее соратники по крайне правой партии "Национальное объединение" использовали средства из бюджета Европарламента на цели, связанные с внутренней французской политикой. Кроме того, указывается, что европейские средства использовались в личных целях или на услуги компаний, приближенных к партии "Национальное объединение". Непосредственно с Ле Пен планируется взыскать около 137 тысяч евро.
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В качестве примера СМИ приводят информацию о тратах в размере 23 100 евро на рекламную продукцию (сумки, ручки, брелоки) для "Национального объединения", которые якобы были закуплены для конгресса партии в Лионе в 2014 году. Также утверждается, что Ле Пен запросила компенсацию за проезд и проживание в гостинице для депутатов в связи с их участием в конференции по финансовому кризису в ЕС, на которой в итоге обсуждали внутрипартийные выборы.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным МВД Франции, действующий президент Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%.
 
В миреФранцияМарин Ле ПенЕвросоюзЕвропарламентЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенВыборы президента Франции — 2022ЛионЭммануэль Макрон
 
 
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